昨日(21日)美聯儲局公布議息結果，基本上一如昨文所言：「美加/減息難搞」，又一如今周一(18日)文：「鮑威爾真敢加息？」。

鮑威爾在會後的記者招待會上，講了一大堆話，金融界編輯史文瑞對鮑威爾的講話，逐句列出。筆者抵死，加上管見，見紅色字，基本上是打臉鮑威爾。

一、利率方面：

①美聯儲將聯邦基金利率目標維持在5.25%至5.50%的區間不變。

②美聯儲主席鮑威爾表示，如果合適，準備進一步提高利率，並將逐次會議做出決策。

③FOMC聲明顯示，12位官員預計今年還會升息一次，7位官員預計維持不變。

④美聯儲掉期（市場期貨）顯示交易員將首次降息推遲到明年9月份。

⑤FOMC聲明顯示，將隔夜逆回購利率（美儲局與銀行間的融資利率）維持在5.30%不變。

⑥美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲在今年最後兩次會議上做出的決策將取決於全部數據的綜合情況；從未打算就任何降息的時間發出訊號，在適當的時候會有降息的時機。

⑦美聯儲點陣圖顯示，預計2023年年底的聯邦基金利率為5.6%，預計2024年年底的聯邦基金利率為5.1%，（即在2024年要降息0.5厘，但前一次議息會時是估4.6%的，即其實是加了息，見圖一）。

⑧美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲並未就利率是否有足夠限制性（是否加夠息）做出決策。

⑨美聯儲主席鮑威爾表示，強勁的經濟活動是需要採取更多利率措施（加息）的主要原因；中性利率（又不漲通脹又不弱經濟的理想利息水平）可能已經上升，中性利率可能高於長期利率。

⑩美聯儲主席鮑威爾表示，升息導致經濟衰退「始終是一個擔憂」（點到你唔擔心）。

二、美國經濟：

①FOMC經濟預期顯示，調高美國2023年GDP增長預期至2.1%，上調美國2024年GDP增長預期至1.5%（即是2024年GDP增長低於2023年囉）。

②FOMC經濟預期顯示，2023至2025年底核心PCE通脹預期中值分別為3.7%、2.6%、2.3%（即到2025年都降不到2%的美聯儲局目標嘞！）。

③FOMC經濟預期顯示，2023至2025年底失業率預期中值分別為3.8%、4.1%、4.1%（失業率升）。

④FOMC聲明顯示，經濟活動增長穩健，重申信貸收緊可能會打壓經濟活動（仍擔心經濟差咯）。

⑤美聯儲主席鮑威爾表示，美國實質GDP增長超出預期，GDP增長受到強勁的消費支出推動（消費增長會維持長久？）。

⑥美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲預計8月核心PCE將同比上漲3.9%。（通脹升，經濟又怎能降？）。

⑦美聯儲主席鮑威爾表示，降低通脹的前提是GDP增速一段時間內低於趨勢水平（不是話經濟好？通脹點降呢？）。

⑧美聯儲主席鮑威爾表示，不會將軟著陸稱為基線預期，軟著陸是有可能實現的，必須謹慎行事；軟著陸是FOMC的主要目標（即是經濟總要降些啦！）。

⑨美聯儲主席鮑威爾表示，如果經濟表現比預期更強勁，這意味著美聯儲將不得不採取更多措施來降低通脹（加息）。

⑩美聯儲主席鮑威爾表示，FOMC堅決致力於將通脹率降到2%（見2%。走著瞧，PCE到2025仍是2.3%。）。

三、金融市場：

①FOMC聲明顯示，美聯儲將繼續維持國債和抵押貸款支持證券的減持速度不變（縮表真可持續？）。

②FOMC聲明顯示，美國銀行體系穩健且具彈性（美銀行體系真穩？）。

③美聯儲主席鮑威爾表示，緊縮政策的效果尚未完全顯現，當前的貨幣政策立場具有限制性（加息效果未顯現，仲加息？）。

④美聯儲主席鮑威爾表示，長期收益率的上升主要與通脹預期無關，更多的是與經濟增長和國債供應有關（說出問題了，多賣才是債息上升的推手。）。

四、其他方面：

①美聯儲主席鮑威爾表示，政府停擺通常對宏觀經濟影響不大（留心是通常，影響不大，前提是要能提升發債上限。）。

②美聯儲主席鮑威爾表示，FOMC絕對不會就汽車工人罷工表態（加了工資就通脹升啦；不加工資，長期罷工就經濟差啦！）。

③美聯儲主席鮑威爾表示，持續的高能源價格將影響通脹預期（高盛估原油價會升上100元/桶，美通脹預期會升是必然啦！）。

④美聯儲主席鮑威爾表示，傾向於忽略能源價格的短期波動，能源價格對經濟走勢沒有太大的指示作用。（走著瞧）

⑤美聯儲主席鮑威爾表示，住房供應受結構性限制（近月房價跌）。

⑥美聯儲主席鮑威爾表示，家庭和企業資產負債表比預期更強勁（但三藩市聯儲局調研並非如是看）。

如將鮑威爾講話，以一句話括之，是哪一句？應是：「加又死，減又死」，市場就二話不說，跌俾你睇。

未待鮑威爾記招，市場已預期，如美聯儲局表示2024年聯邦儲備局息估是5.1厘，就是超級鷹（圖二），美聯儲局果謂2024年底息為5.1厘。市場便坐言起行：跌。

利率升逾5厘利淡市場

圖三將這個2024年聯邦基金利率由4.6厘升到5.1厘的變化表現出來。利息在高水平長了，對市場的利淡影響亦將大了。

不只要看利息是升了，而是升逾5厘，對金融界的影響是大利淡的。

在記招後，美市場反應：

(1)2年期債升6點子，30年債跌3點子（圖四）；

(2)美10年債息升穿自2007年10月以來的高位（圖五）；

(3)美匯先跌後升（圖六）；

(4)美股跌，不用看圖了。

一句，鮑威爾搞串個party，華爾街抵死，話鮑威爾在雞尾酒上撒尿，這泡尿的臭味怕久久未能去，大家執生。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





