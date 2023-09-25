  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

25/09/2023

抄底？

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　上周五(22日)，中港股市好友大反攻。為甚麼上周五會升？萬七個馬後炮。筆者在8月15日，懲教署儲蓄互助社就有文：《抄底秘技》。

 

　　該文如下：

 

　　港股後市如何？講極都是三幅被。

 

　　1. 美國聯儲局仲加唔加息呀？

 

　　2. 人民幣仲跌唔跌呀？

 

　　3. 俄烏打完未呀？

 

　　類似問題，可延問十幾題，但誰可給出確切答案？無確切答案即是隨意估，估中認叻，估錯就卸膊。筆者無答案，故不估。不過事情是會發展的（無論是向好還是向壞），市場會日日有反應，有謂萬種行情歸於市，故看股價表現最實際。

 

　　中港股市今雖跌已多，但隨時會因丁點兒利淡消息而再跌，跌之後又會彈回來。至於是長彈定短彈不重要，重要的是有無方法可以抄底，今天就跟大家講個抄底法，兩句口訣。

 

　　急跌之後三連陽，OBV揚時價跟揚。

 

　　先了解些名詞。

 

　　1. 甚麼是急跌？

 

　　指由保歷加通道頂急速跌至保歷加通道底。

 

　　2. 甚麼是三連陽？

 

　　指在跌後，股價連升三天，這個升的起始點往往是在保歷加通道底起升。

 

　　3. OBV

 

　　是On Balance Volume，是一個技術指標，大家不用計，在《經濟通ETNet》上有，其大旨是如價升，當日的成交量就算入上升一項，故如股價三連陽，則OBV是會上升的，會形成個V底，此V底愈深，就是上升愈有動力，OBV會揚。

 

　　操作方法：

 

　　技術指標用保歷加通道和OBV在急跌之後的三連陽後，在第四天，以之前一天的收市價入貨，以之前兩天的低位作止蝕。隨著股價上升，以之前兩天的低位為止賺位，逐日上移，直到被止賺為止。

 

　　會問，千幾隻股，點知邊隻急跌？無電腦程式，難搞，只能靠肉眼搜索，集中在恒指成分股，雙幣櫃台股票，及你自己情有獨鍾的股票。股價2元以下，成交日少於千萬元的，不宜揀，成交不暢，OBV效力會失。不可重錘某些股，要平均投資，例如每次交易只3萬元。如股價太貴，3萬元買不到一手便放棄，直到股本累積至可買到為止。

 

　　詳細看圖一至圖八。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　該文的抄底技也可用於上周五。明天(26日)再續。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk