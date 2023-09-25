上周五(22日)，中港股市好友大反攻。為甚麼上周五會升？萬七個馬後炮。筆者在8月15日，懲教署儲蓄互助社就有文：《抄底秘技》。

該文如下：

港股後市如何？講極都是三幅被。

1. 美國聯儲局仲加唔加息呀？

2. 人民幣仲跌唔跌呀？

3. 俄烏打完未呀？

類似問題，可延問十幾題，但誰可給出確切答案？無確切答案即是隨意估，估中認叻，估錯就卸膊。筆者無答案，故不估。不過事情是會發展的（無論是向好還是向壞），市場會日日有反應，有謂萬種行情歸於市，故看股價表現最實際。

中港股市今雖跌已多，但隨時會因丁點兒利淡消息而再跌，跌之後又會彈回來。至於是長彈定短彈不重要，重要的是有無方法可以抄底，今天就跟大家講個抄底法，兩句口訣。

急跌之後三連陽，OBV揚時價跟揚。

先了解些名詞。

1. 甚麼是急跌？

指由保歷加通道頂急速跌至保歷加通道底。

2. 甚麼是三連陽？

指在跌後，股價連升三天，這個升的起始點往往是在保歷加通道底起升。

3. OBV

是On Balance Volume，是一個技術指標，大家不用計，在《經濟通ETNet》上有，其大旨是如價升，當日的成交量就算入上升一項，故如股價三連陽，則OBV是會上升的，會形成個V底，此V底愈深，就是上升愈有動力，OBV會揚。

操作方法：

技術指標用保歷加通道和OBV在急跌之後的三連陽後，在第四天，以之前一天的收市價入貨，以之前兩天的低位作止蝕。隨著股價上升，以之前兩天的低位為止賺位，逐日上移，直到被止賺為止。

會問，千幾隻股，點知邊隻急跌？無電腦程式，難搞，只能靠肉眼搜索，集中在恒指成分股，雙幣櫃台股票，及你自己情有獨鍾的股票。股價2元以下，成交日少於千萬元的，不宜揀，成交不暢，OBV效力會失。不可重錘某些股，要平均投資，例如每次交易只3萬元。如股價太貴，3萬元買不到一手便放棄，直到股本累積至可買到為止。

詳細看圖一至圖八。

該文的抄底技也可用於上周五。明天(26日)再續。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



