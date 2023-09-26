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26/09/2023

有芯有魂了！

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　　華為昨午(25日)公布了自主研發的新技術，這個商業產品發布會有甚麼歷史性意義？就是中國的資訊科技產品開啟了「擺脫美國扼殺」的時代，「去美化」。

 

 

　　昨華為除Mate 60系列手機和無線傳輸技術「星閃」外，另一主要亮點是鴻蒙Harmony OS4系統升級設備數，都帶動了一眾「華為概念股」。

 

　　華為公布的新技術不光與華為有關，更令關心國家科技，尤其是資訊科技產業發展的人感到欣慰，也是自20多年前，中國察覺到「缺芯少魂」問題以來的一個階段性成就。今時中國經過艱苦發展進程之後所取得的科技成果，不單保障了在經濟產業領域上的生存權，也確保了國防軍事上的國家安全。

 

缺芯少魂　魂是系統

 

　　早於1999年，中國科技部部長徐冠華已說「中國資訊產業缺芯少魂」，「芯」是芯片，「魂」指的則是作業系統。四年後的2003年，中國半導體市場規模雖首次突破2000億元（人民幣．下同），總銷售額逾2074億元，但當年英特爾（美：INTC）全年的營業額逾300億美元，當年折合近2500億元。即是中國當年全國的市場規模，還不及美國一間私人半導體企業營業額之巨！有分析認為，中國重製造、代工、加工，而欠缺核心技術，尤其是欠缺芯片和作業系統的技術，最為關鍵。

 

　　眾所周知，近年中國芯片產業（包括技術）發展備受美國打壓。2019年，華為原有內地智能手機38%的市場佔有率，但美國卻針對華為的芯片發禁制令，使華為無芯可用，市場份額暴跌，市佔率曾一度跌至6.2%，敲響了中國半導體產業的警鐘。遂令以華為為首的企業，注重自主研發芯片，從而實現「芯片自由」，今時已見曙光。

 

「芯」「魂」被卡　短板28塊

 

　　不過，在資訊科技領域上，中國會被人「卡脖子」的不單是芯片，還有作業系統的技術仍有待發展。今時在內地所使用桌面的作業系統中，94.36%是外國的作業系統Windows和Mac OS系統，而智能手機作業系統情況就更加嚴重，安卓和iOS系統佔了99%！

 

　　其實，2018年7月底，中國已知道，最少有28項技術「短板」會被人卡脖子（見表），而第13、26、27、28項都涉及信息和半導體產業技術，這些問題正陸續獲得解決。華為除有鴻蒙外，也推出了歐拉（見下文），是另一項自主研發作業系統，有重要意義。

 

 

　　在解決「缺芯少魂」的優次上，中國先「芯」後「魂」並不代表沒有重視「少魂」問題的存在。8年前，在2015移動智能終端機峰會上，時任工信部副部長懷進鵬已提到了一個名為「Yun OS」的作業系統，他強調這是中國自主研發的系統。當時的使用者已逾4000萬，目標用戶逾1億，已推動了中國作業系統發展。

 

自主研發　不受操控

 

　　中國已汲取了伊朗、伊拉克、敘利亞等國在國防軍事歷史上的教訓。由於這些國家的作業系統並不是自主研發，而是用美國廠家的電腦和作業系統，所以他們的軍事行動及涉及國家安全的資訊，便被人透過系統的「後門」洩露，讓人洞悉軍機，國家政府的系統甚至被人操控，致吃敗仗。

 

　　有傳聞謂，幾十年前，美曾派遣航母渡過台灣海峽示威，因中國採用美國的電腦及GPS的作業系統，美國便透過「後門」操作，阻撓甚至解除了中國導彈防禦，中國無可奈何。今時中國既已有自己的作業系統及「北斗」，便更有條件應對或阻止，例如美國一類的國家在任何時間，啟動他們作業系統內的「後門」，成為攻擊中國的工具。

 

　　同樣，美國等西方國家都會憂慮中國幾時會啟動系統的「後門」，對美歐國家進行監察。但對華為系統有沒有所謂的「後門」，他們至今並未能提出有效證據，支持美歐對華為的指控。反而全世界都知道，美國曾透過電腦、手機系統及其他電子科技，取得德國國會的會議情報，以及竊聽德國前總理默克爾的電話。

 

　　在中美「邊談判、邊對抗」的這種外交「戰鬥」格局下，中國人自主研發作業系統十分重要，才不致在任何領域上被人叉頸、睇通，最後被「剝光豬」。


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任正非：歐拉負歷史使命

 

　　與鴻蒙同樣重要的歐拉作業系統(Euler OS)，是華為面向企業應用環境開發的一個商用Linux發行版。Euler OS支援由海思研發的鯤鵬處理器、容器虛擬化技術，是一個面向企業級的通用伺服器架構平台，應用場景包括TaiShan伺服器、PaaS和企業儲存3類。

 

　　任正非形容，歐拉「承擔著數字時代的歷史使命」，可見它在他心中的分量。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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