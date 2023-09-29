蟾宮有玉兔．筏可有笨鐘

今夜(29日)望月，可見到蟾宮的玉兔？嫦娥有玉兔陪伴，而筏可學生則有大笨鐘陪伴。

以下是筏可學生睿雪眼中的大笨鐘：

大笨鐘(Big Ben)是佛教筏可紀念中學的校園犬（圖一），牠帶給學校人人快樂。

大笨鐘是一隻伯恩山犬，可愛又活潑，溫柔又敦厚，是名副其實的狗界暖男。

大笨鐘最喜歡就是食、玩、睡，也很喜歡跟好朋友邊境牧羊犬Panda(另一隻筏可校園犬)在學校的草地追逐（圖二）。

同學有心事，找大笨鐘抱一抱、訴一訴，心中的煩惱就會消失（圖三）。牠跟同學一起學習，一起參與校園生活（圖四至圖六）……，總之大笨鐘留給大家的感覺就是平和喜樂。我仍然記著大笨鐘的招牌手勢就係交叉手，即係愛你呀（圖七）！

還記得雷太在2021年5月安排大笨鐘到學校探訪，走的時候在操場留下一堆大糞便，是我從未見過的，當時全校都非常震撼，自此就對大笨鐘有深刻的印象。2021年10月6日大笨鐘正式來到筏可，那刻都擔心大笨鐘和Panda不能好好相處，因為Panda是一隻很百厭的小狗，最後Panda都被大笨鐘的溫馴感化了，更加成為大笨鐘的好兄弟，兩狗形影不離。

好開心可以同大笨鐘一齊在學校上堂，一齊生活，一齊經歷了很多很多。我好幸運可以邀請大笨鐘到我家留宿了一晚，介紹我的好朋友大笨鐘給家人認識。更慶幸跟大笨鐘一起上台教導警務處處長蕭澤頤先生學習領犬技巧。其實那次表演對於我來說是一件非常難的事，我本身又是一個很害羞的女孩子，但大笨鐘都不厭其煩地一次又一次的陪我練習。這一次上台對我來說是一個極大的挑戰。經過了很多次練習，加上新界南警區的領犬導師、雷太、惲校長及老師的支持下，大笨鐘陪我反覆練習，很快就來到表演日子，我終於鼓起勇氣踏上台上。跟大笨鐘這位拍檔成功完成當日的任務。踏上台上的那刻，我心裏知道是大笨鐘令我鼓起勇氣，就在那次表演之後，我覺得自己變得信心大了，勇敢了。有大笨鐘日日陪住我，我真是覺得自己是世界最幸福的女孩。

可惜不幸的消息在6月初來了，大笨鐘患上癌症，辛苦的牠，從沒怨言，仍然努力地為我們支撐下去，希望我們每天都過得開心（圖八）。

暑假期間大笨鐘都有回校，我都是希望有多一日陪牠多一日，報答牠接近2年的支持和愛護。

9月9日得知大笨鐘急性腎衰竭，大家都不想大笨鐘太辛苦，最終只好接受在9月10日安排大笨鐘安樂死。

而在9月8日一場突如其來的黑雨，逼使我們可能再沒有機會跟大笨鐘道別。

我沒想過我會很勇敢地跟老師說我和幾位同學希望送大笨鐘最後一程（圖九）。

生離死別是最痛的，但眼見大笨鐘在臨走時向我們各人看了一眼，內心百感交集，但難以形容。那刻每一個人都很勇敢，不要為大笨鐘及雷太帶來擔憂。我見到大笨鐘安詳地睡覺了，牠終於可遠離痛苦到彩虹橋重新愉快生活。

感恩大家這2年的教導和照顧，不斷帶給大笨鐘溫暖。我們也很感激雷生、雷太及一眾狗狗導師一直的照顧和教導。

多謝林校監、惲校長在學校推行校園犬計劃！

多謝學校各位一直努力照顧大笨鐘！

多謝禁毒基金的支持！

感謝新界南總區防止罪案辦公室！

「動物守護．社區大使」計劃的各位阿Sir及Madam，除了教導我們怎樣照護狗狗外，在大笨鐘患病期間對我們的關心、問候，給我們無限支持，我代表筏可中學及大笨鐘衷心感謝你們。

更要多謝校園犬大笨鐘為筏可帶來無限的歡樂。

大笨鐘，我不會忘記我們一起生活的美好時光，希望你現在開開心心喺另一個國度生活。

我們會繼續用你給我們的力量及改變去幫助其他人。我會用心讀書，報答你將我改變，使我變得勇敢堅強；我會好好照顧你的兄弟Panda，叫牠乖巧，不要失禮你。我會代你好好照顧你心愛的人，讓你不需要再掛心。

我們永遠愛你，大笨鐘。

獻給一位非常可愛又活潑、淡定又敦厚，常常背著藍色小背包上課的巨無霸小朋友--大笨鐘。

學生愛犬離世 教導生離死別

狗狗，一直是人類的好朋友。很多學生有心事，他們不懂得怎向成人表達，但面對狗狗，很多時會釋放自己。大笨鐘就是個好好的聆聽者，大笨鐘的離世，也完成了牠對筏可學生最後的教導，要接受死亡，要接受友好至親的離去，這點是書本上永教不到的。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



