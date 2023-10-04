昨天（3日）為10月第一個交易日，港股一度跌逾500點。股災了？

筆者看不是，因為港股已自8月1日以來「股災」了，由2萬點跌至今時的萬七點，已跌了逾15%。這個8月跌是因為不少資金自香港撤出，撤出原因基本是：

1. 人民幣下跌；

2. 歐美資金因政治原因被逼撤出中港股市；

3. 中國經濟不濟。

阿爺已穩住人仔

但阿爺是不會讓香港這個金融中心被美國淪陷，這些月來，阿爺已開始穩住人仔。歐美之前的投資者經過多個月來的沽售，怕已沽得差不多。中國製造業在8月時已見有起色，至於內房業，就不能不費些時間才能穩下來。基本上是之前利淡的3個因素已在逐步改善中，因此在10月的中港股市是可望回穩。國內的投資界又怎看國慶後的股市行情？

從過去2010至2022年歷年市場表現來看，上證指數在國慶節後5個、10個及20個交易日平均漲跌幅分別為2.00%、1.72%及3.49%，上漲概率均升至75%。

從行情結構看，金融板塊是國慶節後勝率最高的方向，配置價值顯現。通過比較申萬一級行業相較萬得全A的超額收益率發現，節後10個交易日，非銀金融、銀行的歷年平均超額收益率分別為1.7%和0.97%，排在所有行業第一和第三；平均超額勝率均達到62%，霸榜前兩位。

今年以來前三季度，在A股低位震盪中「收官」。四季度股市會怎麼走？根據部分基金公司率先發布四季投資策略報告，公募基金的態度普遍從偏謹慎轉向樂觀。在市場情緒逐漸回暖後，大盤或以時間換空間的方式，逐步向上拓展。產業與主題配置上，景氣回升、產業趨勢明確，「困境反轉」與科技成長類方向值得關注。

國內經濟方面，永贏基金表示四季度增長環比動能再度走強。一方面，7、8月經濟環比動能企穩，復甦跡象已有顯現，四季度庫存周期逆轉以及外需緩慢改善有望推動工業生產明顯好轉，同時服務消費經過三個季度內生修復後逐步向疫情前穩定增長中樞靠攏。二方面，托底政策如存量房貸利率調降、一線城市「認房不用認貸」等政策紛紛落地，逐步見效，有助於底部企穩。此外，三季度開始發力的財政政策(如專項債加快發行)效果也有望在四季持續顯現。三方面，後續穩增長長政策如地產領域仍留有潛在空間，若當前政策效果不佳，政策或將持續加碼；四方面，臨近西方傳統節日，疊加近期歐美經濟維持韌性，外需逐步改善可望帶動出口向好。

中歐基金指出，中國經濟處於疫情結束後的修復過程中，四季度有望改善。7月政治局會議後宏觀調控已明確進入逆周期調節階段，特別是房地產相關表述做出重大調整，已在8月中下旬各地的地產政策調整上逐步兌現，以及對地方債務化解的工作也在積極推動當中，這對於穩定市場預期、提升成長品質至關重要。

流動性方面，永贏基金表示，內外部流動性邊際向好的大趨勢在四季度仍有望延續。一方面，當前國內經濟仍處於復甦的關鍵時期，仍需寬鬆貨幣環境呵護，因此貨幣維持寬鬆是大概率事件，降息降準仍可期待。另一方面，9月美聯儲維持利率不變，考慮到鮑威爾對外表述持續偏鷹，不排除利率長期維持高位的可能性，但本輪加息周期已確定性步入尾聲，美債利率呈現「上行空間有限、下行空間巨大」的特徵，外部流動性迎來拐點。

匯率方面，平安基金認為，貶值壓力可控，對國內貨幣寬鬆制約較小。從長期來看，國內寬信用政策發力，經濟弱修復狀態下，收益率短期或有上行擾動，而美聯儲加息尾聲階段，利率終點預測維持在5.6%，點陣圖顯示年內還有一次加息的可能，美債收益率或在高位震盪，上行動力不足，中美利差倒掛程度難再加深，因此匯率進一步走弱的風險較小。

展望四季度A股走勢，諾安基金分析，近期各主題持續性較弱，表現為風險偏好仍未完全修復。市場未來震盪上行的驅動因素可能來自於政策的持續推進和經濟基本面數據的回升，下季度經濟數據的改善在政策呵護和低基數疊加下將是大概率事件，對未來的市場表現可以更樂觀。將持續堅定擁抱以操作系統、數據庫、AI大模型、行業數字化為代表的中國軟科技行業和數字經濟行業的發展，並優選其中的產品型公司陪伴其成長。永贏基金指出，隨著內生增長的環比動能再度走強以及外需的逐步企穩，國內上市公司盈利有望不斷上修，疊加寬鬆的流動性環境以及較為確定的政策加碼，市場或將重拾信心，支撐A股逐步走出底部。大成基金提出3條配置思路：配置思路一：需求-供給預期差；配置思路二：出口帶來的積極線索；配置思路三：產業趨勢主線；推薦計算機設備、消費性電子、工程機械、家用電器、通訊設備、鋼鐵、汽車零部件。

筆者看重的是，第四季時的中國製造業和出口表現，只要這兩個範疇好起來，人民幣自然不會再弱，而A股亦會因企業盈利好轉，而有投資價值。歐美資金要流出，那是他們的損失，港投資者可以撿到平貨了，一如中移動(00941)一樣。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



