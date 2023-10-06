全球金融市場開始燶嘞，不過美國金融市場更可能會焦。

市場會燶，一般有兩個原因：

(1)主動燶，即是炒過龍，泡沫了；

(2)被動燶，息太高，乜資產都失色。

全球金融市場近日是被動燶，因美國的實質利率高升。

美股已泡沫多年

美國金融市場則是被動燶加上主動燶，因為美股確已泡沫多年。

十年期美國債收益率一向是全球資金成本的Benchmark參照坐標，近兩個月升了1.3厘正逼近5%水平。更要命的，一般息高是因通脹高，但今時美國通脹是較美息低，即是出現實質利率(Real Rate)。

當美國十年債息近月見出16年的高水平，美債的實際收益率已從兩年前的-1%升至2.4%（圖一）。這又對金融市場有何影響？

如市場利率低於通脹，一如2022年3月，美聯儲局未加息前，資金為怕被通脹蠶食，會買股以保持手上資金的購買力。但當市場利率高於通脹時，市場資金會考慮沽股去買債券，以尋求不被通脹蠶食資金之餘，更可以有個無風險收益。

至於投資者，會在實質利率為零(即市場息等同通脹率)，還是實質利率為1%時，還是實質利率如今時的2.5%，會沽股轉買債，是會按投資者不同所需及市場情況而定。但可以肯定的是，當實質利率愈高，又或會預期實質利率會有一段長時期企於高位，投資者，尤其是機構投資者，更會傾向趨穩避險。

放諸以前的投資周期，市場已早早沽股買債。所以今年初，不少美資分析行都謂美股見頂了，但他們慘被打臉，因為今年初出了ChatGPT，科技股又湧上了一陣。但如看道指、標普500，及反映美國小型企業的羅素2000指數，就知除納指(尤其是納指七雄)外，其他美股都疲莫能興，應早早下跌（圖二）。

筆者認為美股這個「納指七雄」得道，是不能長久扯到雞犬皆升的，終有個爆煲日。而這個日子，應來了，看以下：

(1)Pimco(品浩)聯合創始人兼前首席投資官格羅斯謂：「AI和未來2萬億美元的財政赤字，能否證明，這次情況會有所不同呢？」

格羅斯所指的這次情況，是指實質利率升到目前這個2.4%水平，標普500的動態市盈率，應從目前的18倍降至12倍。

市場對人工智能的癡迷度和政府靠龐大財赤來撐起的經濟，或會削弱了這個由18倍PE降到12倍PE的幅度和速度，但美股PE要回下，是逃不脫的事（圖三）。

(2)人衰不是人家靠害，而是由自己抵衰起。筆者以前買了套所謂的投資秘笈，首三頁是：「買股輸，罪在己」。睇足三頁呀！悶到今時都記得：「買股輸，罪在己」。

美政府上周有財赤關門危機，叫做暫時撥款可度至11月中。但前晚美眾議議長被罷職，要再選出新眾議議長，要十多天。在這十多天內，美眾議院開不了會，而美眾議院是審批美政府支出的重要關卡，美國政府應是無銀可用了。要靠美財長耶倫及美聯儲局，用乾坤大挪移，展開九個蓋冚十個煲的功力，是否冚得掂？走著瞧。

以上都是理論推測，那就看看一些大人物怎樣做了。

據10月3日提交給美國證券委員會文件，蘋果CEO庫克賣出了51.1萬股股票，套現4100萬美元，金額是自2021年以來最大。庫克在蘋果工作20多年，現仍持有328萬股蘋果股票。

為甚麼庫克要沽蘋果股票？是無錢開飯？還是其他？你諗嘞！

只要美聯儲局的願望成真，即美息會企高啲，維持長期啲，環球金融市場會燶啲，而美國金融市場更會焦啲。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





