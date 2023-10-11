美聯儲局目前有鷹、鴿兩派，但如真依數據來定加/減息否，則美聯儲局是不能不鴿。原因？

美聯儲局管財有兩個指導方針：

(1)要讓物價穩定，即要遏通脹；

(2)要支持經濟發展，即要就業穩定增長。

這兩個方針是互相矛盾的。要遏通脹即要犧牲經濟，要使經濟緩下來，最有效的方法是失業人多。消費者無錢可花，不捧高貨價，因在無需求下，物價自然會跌。但如果消費者窮到只能吃麵包，連牛油也吃不上時，再遏通脹也沒意思，因為連人都餓死了，麵包也無需求了，這就成為通縮，通脹沒了，不用遏了。

當就業良好，消費者多了收入，可以出錢追貨價，通脹就會來，但這個就業要看職位的質量。長工，在美國除了工資外，尚有連串福利，如醫療福利、社會保障金供款等。如是散工就只得乾工資，是沒有醫療福利和社會保障金供款，到退休時就煩了。

非農職位增長有水份

10月公布的非農職位增長激增33.6萬個，較市場預期的增17萬個，增逾倍，為甚麼市場估得這麼差勁？

這個增33.6萬個職位，如以統計學上言，是超乎市場所估的6個標準差（圖一）。對不太認識統計學的讀者言，對6個標準差可能無乜感覺。但對有馬跑的香港人言，6個標準差的出現，即是三腳馬也跑贏了打比冠軍馬。此即，無機會囉。但為甚麼無機會也可跑出？

如不計季節性調整(這要由美官方做)，單取9月的職位增長拆開來看，就是，新增職位只為8.6萬個，是低於耶倫以前講的10萬個職位增長才安全，低於10萬個職位增長就是就業情況有危。這個8.6萬個職位增長是較今年5月的最低增長額，亦只2023年以來的第二低增長額。

如拿9月的就業數據與之前數據對比，就會發現年來長工減少了88.5萬職位，散工增了112.7萬個職位，而打多過兩份工的人大增，圖二、三、四展示這個現象。

如果新職位真大增的話，失業人數應跌，但卻出乎意料仍保持在3.8%，而不是如市場估的會回下至3.7%。失業人數持續高位（圖五）只說明一個問題，美國的消費者，因失業人不少，消費額將跌，通脹上升壓力可以減，這或許就是又有美聯儲局官員出來放鴿的原因。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



