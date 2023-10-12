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12/10/2023

自「強」多福

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　　最近國際新聞聚焦於以巴戰爭，傳媒內容充斥著仇恨和戰亂，令人既哀傷又無奈。反觀較早前傳遞著「愛與和平」信息的亞運，卻備受西方傳媒冷待，有人就替亞洲健兒不值，更替中國不值。其實，無論是運動員、體育盛事的主辦國家或城市，甚至一家企業、一個普通人，與其費盡心思在別人的鎂光燈下，搶眼球、爭曝光，還不如拼盡全力做到最好，莊敬自強以臻善。


　　香港運動員在亞運取得佳績，市民與有榮焉；他們在競賽過程中所展現的拼博精神，也令不少港人引以自豪。中國今屆不但奪得逾200面金牌、共近400面獎牌，還把亞運這項國際體育盛事搞得有聲有色，展現了大國的風範和能力。

 

　　不少人一廂情願地以為，體育不涉政治，今次亞運透過國際媒體，主要是西方傳媒的報道，中國的國際形象得以進一步提升，但現實恐不似預期。有人做了個非正式統計，發現西方傳媒對亞運的報道少得可憐（見表），其中澳洲兩篇的報道更是同一篇！

 

 

打鐵還須自身硬

 

　　西方傳媒自詡「開明」、講「新聞自由」，卻不願為其讀者或觀眾，提供中國的正面資訊。哪怕是杭州亞運辦得好、中國健兒奪標、中國在獎牌榜稱冠等事實，都少報甚至不予報道，無疑令人失望，同時也反映了西方傳媒的價值已蕩然無存。

 

　　亞運會是亞洲運動員挑戰自己，挑戰亞洲人，甚至人類體能、技術及智慧極限的體育盛事。能夠廣為人知固好，但這也只是錦上添花，最重要還是運動員有沒有拼盡無悔，向自己交代。

 

　　美國政府資助歐美傳媒億計美元去抹黑中國，與其要求他們正面報道亞運，不如及早拋掉求西方傳媒讚譽的幻想，並以華為做榜樣：直接摑美國一巴。只有摑到美國痛，讓美國自己「識死」，中國才會有安樂茶飯吃。

 

　　華為早前在時任輪值董事長孟晚舟回國兩周年當天，公布Mate 60系列手機內置的自主研發新技術，便充滿「打臉」的意味。發布會上，「山河同心」的口號、《中國人》及內地版《光輝歲月》等歌曲，令人聽得熱血沸騰。華為在這一段「征程」，有3個教訓和經驗，此時此處，頗值得香港企業借鑑。

 

　　企業教訓：要居安思危，「先天下之憂而憂」。5年前，美國制裁中興，使任正非改變策略，旗下海思遂自主研發和製造芯片。之前很多人不會預視到，美國會做到那麼「絕」。

 

華為人同仇敵愾

 

　　華為初或以為，即使失去美國市場，也只是3億人的市場而已，還有其他市場可為，但華為或意料不到，美國會聯同其他西方盟國，一起抵制它，讓其他市場都消失了。「絕」境求生，當時網上流傳了這個故事：

 

　　有位20多年的好兄弟供職於華為，最近3、4次看著他凌晨更新「朋友圈」，內容都是關於公司的。在中美貿易戰敏感期，可以想像，處於風口浪尖的華為上下的壓力。有一天，我致電過去慰問一下：

 

「美國的禁售對你們影響大嗎？」

 

　　「有影響，基本可以解決，你也看到我們老闆的發言了。芯片上，海思解決了很大的問題，可能我們納米數大些、頻寬略……對於通訊足夠了，但說影響總是有一些。不過，我們布局比較早，中興出事兒的時候，我們就進入戰時狀態了。從去年年中到現在，沒休息，春節也是3班倒(輪班)的。

 

　　按照我們的發展速度與規模，再給我們兩年的時間，(美國)就制不住我們了。公司上下沒有走的，全都跟公司捆在一起，跟老美死磕，不用動員，基本都是周一到周六晚10點，周天倒班兒。我們中層以上都跟公司簽了字：有需要自願兩年零薪水！不管幹過幹不過，盡全力拼兩年！」

 

　　電話這邊的我動容，一時語塞。這種同仇敵愾的悲壯，超乎兩兄弟的日常。我一字一頓地對他說：「於兄弟，希望你注意身體；於國家，我們都希望華為贏！」

 

　　無論這故事內容是紀實還是杜撰，但幾年來，華為及中國半導體上中下游企業的拼博故事情節，也頗有點像電影《長津湖》、《金剛川》般悲壯。

 

「打不死」　與知人悉勢

 

　　這個教訓衍生並印證了，企業得以邁向成功的兩個經驗：

 

　　經驗一、要有「打不死」的精神，企業要不怕做「火鳳凰」涅槃，以求浴火重生，也要「捨得」。

 

　　鳳凰在浴火過程中，經歷了焚煉和磨難，就像華為「在海底起跑」的宣傳片所說：「最大的阻力，給我們最大的動力。」至於「捨得」，所謂有「捨」(棄)才有「得」(著)，企業在掙扎求存的過程中，難免會有取捨，「捨」是手段，「得」(生存)是目的；目標清晰，過程中的捨棄甚至犧牲，才有價值。

 

　　經驗二、要知人善任，適當用人；悉大局，明趨勢。知人善任就不能像有些企業奉行無為而治，賦權放權，都須以「知人」為前提。任正非曾謙稱，並不是他不想低調，而是因他甚麼都不懂，要找其他專才幫忙，同事便推他上前台做「代」言人。這番說話不但反映了任正非賦權於專業人士，而且謙遜，也不介意親身赤膊上陣，為華為的理念作解說，做劉德華也做不到的「發言人」工作。

 

　　任正非謙虛，無礙他對國際形勢洞若觀火。他曾作比喻，美國如處喜瑪拉雅山頂，而中國卻在山腳。原本山頂雪水溶化，可灌溉山腳的莊稼；今時美國不准雪水流下，中國便惟有打井吸水。他認為，當美國不供應半導體產品和技術，世界一定會出現替代的機會，其他國家應該積極加入替代的行列。「喜瑪拉雅山的雪水不流下來，山上凍得很厲害。熬上幾年，他(美國)還能動彈嗎？」

 

求存：創新取勝

 

　　搵食從來都不容易，企業亦然。華為絕境求存之道是，掌握新技術，研發出創新產品，主導市場需求。華為手機初以蔡司的高清鏡頭作招徠而廣為人知，今時內置的AI助手，已有語音自拍及送相的功能。而新推出的超高端手機Mate 60 RS「非凡大師」，更可支援衛星通話，真正做到「隨時隨地」通話。

 

　　網上有「非凡」在偏遠地區如荒漠，以及密閉空間如貨「車立」等的實測片段，驗證了「非凡」在沙漠、森林等無網絡連接、沒有訊號的「無人區」，都可通話無礙，難怪它可在沙特阿拉伯大賣。

 

　　美國白宮發言人說，華為使用了一種美國「很陌生」的技術，意味著美國無法監聽華為的通訊系統，同時反證了華為以獨特技術，為用家擺脫美國的監控，怎會不受西方以外的國家，例如俄羅斯、中東等的歡迎？諷刺的是，原來華為在美國也有一定市場，皆因防範CIA的監聽，得到不少美國人捧場。

 

　　華為今時所做的，其實也是旭日企業(00393)楊釗「人無我有，人有我優」，成為「市場上最好」的簡單道理。但對比華為主要競爭對手，今時仍以手機顏色選擇眾多為賣點，一味hea做。而華為則自強不息，默默耕耘，在技術或心態上，拼命不斷求突破，才可不被人制裁死。

 

　　企業要學華為，港股要學甚麼？學中移動(00941)。美資被勒令撤出，中移動由80元跌到落30元多，憑實力，回上近倍企60元上。港交所要找像中移動的企業來港上市，歐美資金不來炒，損失的是他們，益了的是中港股民。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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