應對上周公布了美國與中國的消費者物價指數（CPI），傳媒一般講美國CPI升，中國CPI跌，但之後呢？

上周美公布CPI升0.4%，年率為3.7%，是連續三個月上升（圖一），分析者就擔心會續升，要加息了。

食物與商品價跌，服務價則升（圖二），其中租金升幅最大，升7.4%（圖三），但之後呢？

如按經濟理論，通脹是由貨幣供應所推動，則M2走勢，美通脹是會在中長線回下的（圖四），由於由M2收縮至通脹回下是有個通脹滯後時間差，是將這調至與M2回下同步，便可用作估測通脹走勢。

通脹與家庭支出能力有直接關係，人窮了，就冇消費，而美家庭的支出能力，在三個月回升後，又再回下（圖五）。不過美國是有個「零元購」的新趨勢，就是去超市去搶，只要單次「拿」的貨品總值少於950美元，警察是不會拉的，而這種「零元購」是永不會推高通脹的，哈哈！

中國的CPI呢？不少人看又跌嘛（圖六）！即通縮啦！這是眼大的看法，筆者眼細，看法不一樣，先看官方的：

從月比看，CPI上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格上漲0.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約0.06個百分點。今年中秋、國慶前市場供應較為充足，食品價格漲幅略低於歷史同期平均。食品中，開學季疊加雙節臨近，鮮菜和雞蛋價格分別上漲3.3%和3.2%；休漁期結束供應增加，蝦蟹類和海水魚價格分別下降2.6%和0.8%；豬肉、鮮果、禽肉類等食品價格基本穩定。非食品價格上漲0.2%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約0.14個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲0.5%，漲幅較上月擴大0.1個百分點，其中受國際油價上行影響，國內汽油價格上漲2.4%；秋裝換季上新，服飾價格上漲0.9%。服務價格由上月上漲0.1%轉為下降0.1%，其中暑期結束出行減少，機票、賓館住宿和旅遊價格分別下降12.6%、5.5%和3.4%；新學期開學，教育服務價格上漲1.4%。

從年比看，CPI由上月上漲0.1%轉為持平。其中，食品價格下降3.2%，降幅比上月擴大1.5個百分點，主要是去年同期食品比對價格走高，影響CPI下降約0.6個百分點。食品中，豬肉及鮮菜價格分別下降22.0%及6.4%，降幅分別擴大4.1及3.1個百分點，合計影響CPI下降約0.51個百分點，佔食品價格總降幅近九成；羊肉及食用油價格分別下降5.1%及3.1%，降幅均有擴大；水產品及鮮果價格由漲轉降，降幅分別為1.5%及0.3%。非食品價格上漲0.7%，漲幅擴大0.2個百分點，影響CPI上漲約0.57個百分點。非食品中，工業消費品價格下降0.3%，降幅收窄0.5個百分點，其中汽油價格下降1.2%，降幅收窄3.4個百分點。服務價格上漲1.3%，漲幅與上月相同，其中飛機票、旅遊及賓館住宿價格分別上漲14.0%、12.3%及10.4%，漲幅均有回落；教育服務價格上漲1.8%，漲幅有所擴大。

要留心的是：食品價下降了，這是好事還是壞事？如你每天早餐由36元降至16元，你合皮嗎？你會為這「通縮」而喊嗎？



中國食品價降，是因為農業工業化，供應多了，價自然降，這是好事還是壞事？

最主要的是中國的工業產出價（可以生產者物價指數PPI為代表）升不升，如升，就是中國工業的困難時期過了，圖七是逐步升還是逐步降？詳細數據不說了。

這個PPI能否再好，影響投資者對中國經濟的看法，亦即影響對A股的看法。近周，已有大行表示中國經濟已走出谷底，但真正關係的，還是中國外貿出口，上周五（13日）：

國新辦舉行前三季進出口狀況記者會。海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良介紹，圖七可以為證，前三季我國進出口總值30.8兆元（人民幣‧下同），較去年同期微降0.2%。其中，出口17.6兆元，年增0.6%；進口13.2兆元，年減1.2%。

從季度看，進出口逐季抬升，一、二、三季進出口分別為9.72兆、10.29兆、10.79兆元；從月看，9月當月進出口3.74兆元，按月連續2個月成長，規模創年單月新高。

呂大良表示，今年以來，世界經濟復甦勢頭不穩，外需走弱、價格下跌，疊加去年高基數影響，我國外貿成長面臨不少壓力。但隨著國內各項政策的精準發力、走深走實，企業主動求新求進、應變克難，前三季度我國外貿平穩運行，按年增速基本持平，並呈現出積極向好的發展態勢。

前三季度，中國機電產品出口10.26萬億元，按年增長3.3%，佔出口總值的58.3%，去年同期上升1.5%，其中汽車及其零配件，船舶，電工器材分別增長48.2%，26.8%，16.2%。勞動密集型產品出口3.07萬億元，佔17.5%。

寥寥數字，說明中國正由勞動密集型工業轉向機電和汽車的較高技術與資本工業，這個轉變是要有代價的，就是廉價勞工會減少，高技術有需求。

中國工業轉軌了，各位或各位子女的職業技能轉軌了嗎？

CPI、PPI所示的，不止價格這麼簡單吧！

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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