應對美聯儲局主席鮑威爾上周談息口後向,是鴿、鷹矛盾,筆者評價是鮑威爾提早老人癡呆了。Mamma-mia!他講了乜?

鴿:

「Doing too much could also do unnecessary harm to the economy……」

「……indicators of wage growth show a gradual decline toward levels that would be consistent with 2 percent inflation over time。」

加太多息會不需要地害了經濟,工薪增長見放緩,將會長遠地使通脹放緩至2%。

中性:

「Given the uncertainties and risks and how far we have come the Committee is proceeding carefully。」

按目前的不明朗情況下,局方會小心地前行(加/減息)。

鷹:

「Additional evidence of persistently above-trend growth or that tightness in the labor market is no longer easing could 認沽證 further progress on inflation at risk and could warrant further tightening of monetary policy。」

勞工市場緊張,有推高通脹的壓力,再加息是有必要的。

鮑威爾最矛盾的地方是講:減息要看工薪減,加息要看勞動力緊。這兩個減加息因素,都在勞工。其實,勞動力緊,即請不夠人,工薪又怎會減?不是應該工薪全線升?唉!是鮑威爾明明白白地講大話,帶投資者遊花園而已!

10月11日,筆者有文--《美儲局鷹定鴿》講過美國勞工市場,為省篇幅,不錄原文。只出回一張圖,就是美9月非農職位增長意外地出乎全市場的預期,增逾33.6萬個,較市場預期的增17萬個,增逾倍。為甚麼會增這麼多職位,拆研數據,原來是全職職位減38.85萬個,兼職增了112.7萬個,而做多過兩份工的人是增3.68萬個。兼職增,而全職減,就難怪工薪增長有放緩(圖一)。

筆者十分同情鮑威爾的Mamma-mia講話,因為今日之後美息走向,已不是由美聯儲局掌控,而是由市場操控。亦可以簡單地講,美聯儲局已對美息走向失控。

為何講失控?如美聯儲局有力控美息,美息要加,也是平穩地加,但自今年7月十年債息見出黃金交叉(上升),就見到拋物線式的抽升,這就是息升失控的表現(圖二)。同樣美國按揭息也見拋物線式抽升(圖三),由年前的2.5%左右,升至今時的8%區。美按揭供款年來增幅是倍計,怎可謂是不失控?

息以拋物線式上升,應不太關美聯儲局事,而是因為美政府大花筒。在近期暫緩了美國債上限危機後,拜登政府在兩個月內竟急急花了逾2萬億美元。政府之前已達國債上限,即是政府無錢,近月再花的2萬億美元,就必然是要靠向市場發債。這便推升了市場息,上周四(19日)的美十年債息升穿5厘,就是在鮑威爾大放鴿(鷹?)言之後,而升上來的,這正反映美聯儲局是RIP了。

圖四顯示美政府借錢力度之大,市場會看這個大花筒政府大力發債(即印錢)是會終推高通脹。所以市場息不用等美聯儲局加息,已自己升高了(圖五)。

一旦這個自我滿足的加息程序啟動(圖六),就會是美聯儲局的噩夢。十分不幸,在10月15日之後,有逾95%以上的標普500公司會進入個業績公布前的禁回購期,要到今年12月8日才止(圖七)。如這段時間美息口市場出現甚麼的急升,美股就可能受大壓力了,留意、留意。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)