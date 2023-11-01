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01/11/2023

美元26℃

#美元
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　　26℃是環保人士建議空調的適宜溫度。今時美元就是處於26℃，十分舒適，因此環球不少資金就湧去美元區歎世界。三、五、七、十年後，怕美元水溫就不再是26℃，而是62℃了。

 

　　美元水溫62℃是甚麼意思？就是溫水變滾水，隻蛙會瓜。為甚麼美元水溫會由26℃升至62℃？簡單，世界之後會減少用美元。

 

　　1971年美國宣布跟黃金脫勾，目的是方便狂發鈔。

 

　　1970年之前的50年間，美元現鈔發行量只有700億美元。在1971到2007年，增長到8500億美元。2008年美國金融危機之後3年，美元已經增長到2.3萬億美元。1971年全球M2供應約2萬億美元，目前已接近60萬億美元。

 

　　美國狂印鈔，是很必然的事，因為美元之所以要跟黃金脫勾，就是因為美元多印，印到多於其黃金儲備，才不能不跟黃金脫勾。有謂一件污，兩件髒，做得初一，不妨做埋十五，美國一於「出口美元」到各國去「換貨」。

 

　　過去二十多三十年，由於美國狂消費，各國包括中國則狂生產去滿足美國消費者，以換匯。這在第三世界發展初期，美國出口美元予各國，各國出口貨物予美國，是個不能不接受的現實，因美元是世界通貨，N種商品都是以美元定價、交易，各國都要美元去做世界貿易。

 

貨幣三大功能　去美元化不易

 

　　隨著各國的經濟發展起來，各國都有了點積蓄，這點積蓄要放在哪兒？這要講貨幣的三種功能：

 

　　(1)貿易/交易功能；

 

　　(2)金融買賣/炒賣功能；

 

　　(3)儲藏財富功能。

 

　　由於美元有極廣泛的貿易交易功能，故各國以至個人，都有極大誘因去以美元作為儲藏財富的功能。儲財到了一定數量，美國金融界就創造出了N種炒賣工具。

 

　　以股票為例，就有了股票基金、股票期權、不同的股票指數、ETN、ELN。在華爾街人的無限創意下。可炒賣的項目，多式多樣，亦多姿多采，但萬變不離其宗，就是散戶九成是輸了給莊家。但散戶(其實是賭徒)樂此不疲，因為人人想靠投資(其實是賭)來發達。

 

　　今時不少投資專家鼓吹被動收入，即是躺著，不用工作也有收入，生活優遊。想真下，就是I sell you a dream。人人不工作，你去餐廳有誰去煮食予你？不過不勞或不太勞而多獲，是人人都想的，這就是華爾街吸引人之處，華爾街亦完整了美元出口轉化為入口的循環。

 

　　這個美元出口，回流循環一直使大家「合皮」，一如本港馬迷年年輸錢，仍年年支持馬會一樣，直到有日馬會謂你可落注，但馬會不會派彩。

 

　　馬迷還會支持馬會嗎？香港的馬會當然不會不派彩，但美國這個「馬會」已對某些國家不派彩了N年。這就是N年前美國充公了阿富汗的美元資產，近年充公了俄羅斯的美元資產，美國不單不派彩，還抄你家，你要怎做？

 

　　簡單，俄羅斯見阿富汗美元資產被充公之時，就開始拋售及不再持有美元。其實法國總統戴高樂在60年代，見到美元的狂印鈔去應付貿赤，就知美國的黃金儲備是應付不了，美金遲早變美「完」。戴高樂夠硬朗、夠Guts、有遠見。直到最近不少國家跟做，就被人稱為去美元化，對不起，講錯了。

 

　　戴高樂是真的去美元化，他要黃金，完全不要美元這紙幣，這是因為當時美國仍未是環球政府的儲備貨幣和投資貨幣，但今時諸國可以做到的，是不要美元作為交易貨幣這一功能。至於美元作為儲值貨幣和投資貨幣的功能，仍未完全拒絕，只有當N國不再以美元作為：

 

　　(1)貿易/交易功能；

 

　　(2)金融買賣/炒賣功能；

 

　　(3)儲藏財富功能；

 

　　才可以叫做去美元，那時美元水溫就是62℃了。

 

　　不少愛國者，熱熱熾熾地謂人民幣去美元；不少恨國者，單單打打地謂人民幣去美元是奢望。筆者認為今時這兩個講法都是不合時宜，筆者認為較合適的講法應是溫水煮蛙去美元。

 

　　美元霸權，一直是世界的金融範式，要改變這個範式，是不可以一朝一夕的。二次世界大戰前，英鎊是世界的貨幣，要用了近百年才衰到如今這個樣。同樣美元要由霸，變成趴，也要相當年份。

 

　　歷史上的周朝，一直以禮樂宗室統率天下，由西周衰到東周經歷幾百年，周朝以禮樂來作管治手段，其後禮崩樂壞不是由外部引起，而是內部崩陷，才有了春秋戰國、周朝被滅的局面。今時的美元霸權要趴，也是要由內部的「禮崩樂壞」所致。

 

　　如果美國不濫發鈔，如果美國不去動不動就推翻他國，充公他國的美元資產，相信全世界都會乖乖地任從美元做霸主，向美國繳付一定的保護費，以維持可以應用美元作貿易、投資，以及以美元作外匯儲備。不過，美元一如歷史上的周朝，以為奉旨做霸主可以做N世，統治方法不與時並進，遂招滅亡。

 

　　周朝是以奴隸制度，分封諸侯，要其各嚴守禮不可犯上，以藩屏周。但隨著社會發展，各諸侯國經濟力量愈來愈大，再加上周幽王也不守禮，廢掉正后申候之女及太子宜臼，改以嬖寵美人褒姒為后，其子伯服為太子，廢嫡立庶，是為無禮。宜臼逃奔申國，申候聯合繒國和西方的犬戎進攻幽王，幽王與伯服被犬戎殺死，西周覆亡。

 

　　史書稱幽王無道，窮奢極欲，致西周亡，西周存在約250年。哈哈，今時美國立國也200多年，美總統也是否無道，該亡了吧！

 

　　在經濟上，滅西周的，史書上是謂一頭牛和一件鐵器，牛和鐵犂提升了諸侯的生產和經濟能力，經濟基礎決定上層建築。周朝的井田制度並不為周朝帶來足夠的收益，反之耕其餘八塊田的老百姓則經濟收益愈來愈勁，民富國窮，再加上周朝統治者的窮侈極奢，致國庫空虛，怎能做大佬。做大佬，總要向啲「口靚」派福利，但如果大佬尚要掠「口靚」啲水，你叫啲「口靚」怎不反你。

 

　　歷史不會簡單重複，但卻有高度相似，昔周朝今美國，行事上，是否有不少相似處。

 

　　中國要人仔打入國際市場是被美國逼出來的，如果美國守禮，均均真真地處理國際上的貨幣金融事務，是沒有人肯棄美元的，之所以要棄美元，是因為你美國會唔Like我時就充公了我的美元資產。

 

　　以前我窮無乜美元資產(1970年時中國每月外貿順差只有10億美元，今時已是月逾千億美元)，累積了的美元便乖乖買美債，如今美國興去充公唔Like的國家的資產，你叫中國、俄羅斯、巴西等諸國怎不要棄美元或少用美元？

 

　　不少評論只聚焦在人仔棄美元，但可知現今世上，已有N國就算放棄用本國貨幣時也會用其他貨幣而棄美元？無他，各有所需而已！

 

　　不少人謂，人仔今時只佔全球儲備貨幣不足3%，點去替代美元呀！人仔又不開放其資本帳，不能自由兌換，點去美元呀！對，不過這些人可知阿爺志不在此？我都唔想娶鬼妹，你話我娶唔到鬼妹，係唔係你傻？

 

　　阿爺點唔知今時不能全替代美元(筆者認為，阿爺是不打算完全替代美元，全去美元)，你以為全替代美元好㜺鬼呀！

 

　　作為世界的儲備貨幣是要付出代價的，自家貨幣政策是很難全盤自主(除非好似美國，做個不負責任的大佬)。對這點，筆者不詳談，要了解，看看歐元之父蒙代爾的文章便是。

 

去美元是指去貿易貨幣功能

 

　　今時環球的所謂去美元者，是指去美元的貿易貨幣功能，請細看：

 

　　巴西總統盧拉講去美元，是在貿易上不用美元。

 

　　印尼央行總裁Warjiyo：「在東協，我們還與泰國、馬來西亞、新加坡和菲律賓合作，這就是我們所說的LCT(本幣交易)，這將減少美元的使用，並增加國家間貿易和投資結算中的貨幣多樣化。」

 

　　印尼央行總裁Warjiyo就正確地闡述了今時的去美元化，是甚麼樣的去美元化，在貿易以外的去美元化是想多了、想錯了、想前了。

 

　　隨著中俄貿易不用美元，中沙特石油基建交易不用美元，印尼東協、中國、日本、泰國在貿易中不用美元，巴西跟中國貿易不用美元，法國跟中國的空中巴士交易不用美元而用人民幣……在可見的一兩年內，美元在國際(起碼上述國家)上的貿易功能將被廢了一大截，因為以上這些國家的國際貿易佔比很大、很大。有幾大？等一兩年等到國際貿易數據出來後就確實了，今時有估是佔了80%，如此大佔比，唔知信唔信好。

 

　　美國是知道這個溫水煮蛙的去美元後果，因為貿易少用美元，即是財富累積也會少了些用美元，國際貨幣儲備也少了用美元，這兩者即時少了國際資金去買美債，美元在這三個貨幣功能將被蠶食，要幾多十年才可以咬跛美元隻腳？不知。但筆者只知，只要美國夠惡，仍濫印美元，仍做霸主分分鐘去充公唔Like國家的美元資產，美國就是無道的周幽王，遲早瓜。

 

　　十多年前筆者講，世上有三種貨幣，元寶、陰司紙和溪錢，美國不改其貨幣政策，肯定會變溪錢(十分高興，十多年後今天，富爸爸作者，講美元會變成衞生紙，這跟溪錢無大分別，溪錢是草紙打三個窿)。

 

　　隨著美元成為溪錢或衞生紙時，黃金見8000美元一盎斯(筆者也講了十年啦)也將可成真。

 

　　美元是否不應再持有了？筆者也呼籲過大家不喜美元可全寄予我好了，為甚麼我仍可收美元？因為隻蛙尚未死嘛！

 

　　金磚11國，尤其是沙特，是商品及產油大國，金磚諸國基本上同意用本幣交易，這就減少了以美元的應用（圖一）。圖二是美元和人民幣在中國跨境貿易上的應用。迄至2023年9月15日，人民幣的跨境貿易使用量佔54%，已高於美元的佔41%。這個跨境貿易是包括貨物與服務業的計量，當然這只是貨品與服務業的對比，未包括跨境投資、金融交易。但人民幣在世界貨品與服務的使用量是逐年上升，當金磚11國及之後的金磚N國逐步抱團用本幣交易，就算人民幣的使用量佔比不升，美元的使用量佔比就肯定會減。當美元在環球貿易及服務的使用年年減下時，在美國以外的美元流量就會減少，如圖三的美元回流就會減少，那麼還有那麼多資金去買美債嗎？

 

 

 

 

　　如像美國2021年的收支情況持續，年年都有龐大財赤（圖四），美國國債增量就可以十分驚人（圖五）。再加上美儲局不是話要美息要企高些，在高位維持長些嗎？這就會使美政府對龐大債務的利息支出急升（圖六），有甚麼後果？

 

 

 

 

　　美政府整天臨停擺，因為有議員整天話要平衡美國財政收支，筆者十分希望有次美政府停擺，真能換來美政府真心去平衡其收支，因為一隻淥瓜？的美元蛙，對世界言是不好的。筆者只能建議各位留心圖四和圖五的發展，以免自己袋了隻瓜得的美元蛙。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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