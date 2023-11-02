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02/11/2023

三十年河西，四十年河東

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　　形容風水輪流轉，有「十年河東，十年河西」之說，是標題寫錯了？不是。中美博弈，前30年「河西」（美國）佔盡上風，甚至極盡碾壓中國之能事，中國一直韜光養晦；30年過去，未來10年，中國會邁向「跨越」的階段，優勢將重回到「河東」。適值市場憧憬「習拜會」，今時回顧一下中美博弈的歷程。

 

 

 

　　大國政治角力，又關投資事？對，中美政治博弈與投資有著莫大關係。在中國被美打壓的背景下，相關股不會好樣，A股也難有長進。看巴菲特繼6月減持後，最近繼續沽出績優的比亞迪(01211)；看貝萊德(BlackRock)早前宣布，即將把旗下「中國靈活股票基金」解散，以及先鋒(Vanguard)在中國市場的發展一直緩慢等，都可被解讀為受政治壓力的結果。政治因素凌駕於經濟與投資的考慮，美國的政治決定大大影響美資甚至歐資對中國的投資，又一明證。

 

忍辱負重30年

 

　　中美的博弈與角力由來已久，但自2018年，特朗普發動中美貿易戰以來便更趨白熱化，令兩國關係更趨緊張，而中國一直忍讓，隱忍不發。網上有位超過4萬個訂閱者的「大黃」拍視頻，臚列了90年代，美國打壓中國的多宗涉及外交的事件，包括1993年銀河號事件、1994年「特大空情」、1996年台海危機、1999年中國駐南斯拉夫大使館被轟炸等，並闡述中國忍辱是為了避免墮入美國設下的「致命陷阱」。

 

　　美國為中國設下的「致命陷阱」，先要時光倒流30年，從「銀河號事件」說起。1993年7月，美方聲稱，從天津出發，載有628個貨櫃的銀河號，為伊朗運送化學武器原料，故美艦在印度洋國際水域截停了它。中國堅稱，銀河號沒有裝載任何化學武器原料，並拒絕美國提出的回航或美艦人員登船檢查的要求。

 

　　其後由於銀河號淡水用盡，船員生命備受威脅，中國始同意，由第三方的沙特阿拉伯人員陪同，讓美方檢查。最終確認，銀河號沒有運載化學武器原料。銀河號因此而被扣押長達33天，期間沒有聯繫，也不能獲補給，當年中國要求美方賠償，但美方態度強硬，拒不道歉，事件就不了了之。

 

「致命陷阱」無功還

 

　　1994年的「特大空情」是指1994年10月，中國軍方雷達熒幕顯示，有120架美軍戰機從東北向西南，「侵犯」中國領空，戰機其後又突然消失。最後發現，原來只是一架美軍電子偵察機，利用電子戰偵察系統，收集了中國軍方雷達的訊號特點，再基於這些特點，模擬軍方雷達訊號，偽造出100多架戰機入侵的假象。在資訊科技化戰爭的時代，這宗「特大空情」不但揭露了中國軍方當年防禦能力之弱，更反映了美國在這方面的技術遠高於中國的事實。

 

　　1996年台海危機的觸發點是台時任總統李登輝於1995年訪美，引起中國不滿，於是進行軍事演習。除向台灣外海發射飛彈之外，還進行兩棲登陸演習，美國則緊急調動兩個航母戰鬥群進入台灣海峽，中美一時劍拔弩張。中國軍方後來在美軍事行動壓力下，修訂了演習的方針及原則，危機才得以紓解。

 

　　1999年，美軍轟炸機發射了5枚精確制導的攻擊彈(JDAM)，命中中國駐南斯拉夫大使館，造成3名中國記者死亡及數十人受傷。美國解釋是用了舊地圖故誤炸了，美時任總統克林頓也致歉，但仍引發中國學生反美示威，那是自1989年後最大規模的學生遊行。最後，美國向傷亡者家屬，以及中國政府作出賠償。不過，轟炸事件就激化了民眾的民族主義情緒。

 

　　「大黃」指以上都是美國設計的「致命陷阱」，就像當年美總統列根宣布啟動「星球大戰計劃」，誘使前蘇聯進行軍備競賽，拖垮了其經濟，終導致前蘇聯解體一樣，企圖透過不斷挑釁、惹起事端或幕後策劃、指使，旨在拖著中國經濟發展步伐，妄想阻止大國崛興。

 

韜光養晦定海針

 

　　今時中國已全面建成了小康社會，而國際貨幣基金組織的數據也顯示，中國是全球第二大經濟體；若以購買力平價標準計，更是世界最大的經濟體，同時是第一大工業和農業國，以及第二大服務業國。中國也是全球最大貿易國（最大出口國和第二大進口國），有200多種製品產量和出口量排行首位，在綜合國力上僅次於美國。國家現在有如此成就，與國家領導人能洞悉時勢有很大關係，而鄧小平正是奠此基礎最重要的領導人。

 

　　1991年，前蘇聯解體，國際掀反共浪潮，鄧小平提出了「冷靜觀察、穩住陣腳、沉著應付、韜光養晦、善於守拙、絕不當頭」的應對方針，自此「韜光養晦」便成中國外交政策的定海神針。

 

　　90年代，鄧小平要全力推行改革開放政策，專注投入經濟建設，韜光養晦變得順理成章。此外，由於實力懸殊，在軍事上，中國會盡量避免被美國「碾壓」，即使出現矛盾、衝突，往往沉著應對，勉強忍耐。有外交部前官員在回顧銀河號事件時，17次以「窩囊」字眼來形容當年中國的處境。

 

　　不過，鄧小平也曾說過：「人不犯我，我不犯人；鞏固自己的陣地，維護交通。」其實，雖然美國在1980至1999年的軍費投入是中國軍費的幾十倍乃至百倍，但中國進行經濟建設之餘，也積極發展國防導彈，以確保國家安全，同時爭取國家發展的空間和時間。

 

神舟華為是實踐

 

　　有分析預期，到2028年，中國的經濟規模將超越美國；2035年，中國在軍事上也凌駕美國，但今時美國的軍費逾8,000億美元，仍4倍於中國軍費。雖然中國熱愛和平，不會挑起戰爭，但當「那一天真的到臨」，仍會敢於一戰。

 

　　在中國文化中，國家領導人「韜光養晦、善於守拙」的智慧，其實並不陌生。唐代兩位名僧寒山和拾得的對答，便充滿了類此智慧。據說寒山曾問拾得：「世間有人謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我，如何處治乎？」拾得答謂：「只要忍他、讓他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他，再待幾年你且看他。」拾得所答不就是韜光養晦、忍辱負重？

 

　　這種智慧，不單可在中國外交上體現出來，華為近年也實踐得非常好，乃至最近「神舟十六」能夠完成太空任務，科研成果豐碩，同樣都是憑這份智慧爭取發展的空間和時間而得來的。過去30年，「雄關漫道真如鐵」；未來10年，中國終將「邁步從頭越」。

 

　　弱國無外交，習近平也說「打鐵還須自身硬」，5年前特朗普已踩上了中國的心口，中國便是靠華為、神舟等再添自己的底氣。投資始終是「政」先於「經」，市場現對可能成事的「習拜會」有所憧憬，但不要忘記，年前拜登在峇里向習近平所作出的承諾，也是口惠而實不至。今次會否又是講一套，做一套？投資者宜走著瞧。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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