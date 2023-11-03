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03/11/2023

遲來了五個月的鴿

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　　美聯儲局主席鮑威爾終於被市場認為是鴿了，但這個應是遲來了五個月的鴿。

 

　　今年6月15日，筆者有文《鷹乜呢？》（圖一），講美聯儲局是沒有條件去鷹的，原因？舊文重刊。

 

 

　　美聯儲局這兩天議息，港周四（6月15日）早上公布議息結果，並有記者招待會。一般估計，美聯儲局今月（6月）不會加息，但在記者招待會上就會口硬講：不排除日後仍會加息，但實際上，真能鷹嗎？

 

　　鮑威爾一上場，筆者就認為他是披了鷹毛的鴿。筆者是從他的行事而評之。當耶倫為美聯儲局主席時，會議紀錄顯示他從沒有對耶倫的言論、提案，動過異議，一個這樣聽話的乖孫子，有鷹的DNA嗎？

 

　　市場可以對鮑威爾的鷹性鴿性存疑，但自2021年7月起，當美國的通脹見升時，市場有聲音，美聯儲局要加息，以消滅通脹於萌芽狀態。但鮑威爾謂通脹只是暫時性(Transitory)不加，一直拖到2022年3月。當美通脹已扯上5%、6%，遠高於美聯儲局的通脹目標：2%，到耶倫也謂美通脹不是暫時性(Transitory)時才急急加息，並以仿效打通脹英雄--伏爾克為目標，誓要把通脹遏回美儲局目標2%水平，為顯打通脹力度，迭連加了三次0.5厘的息。

 

美儲不加息　通脹也會回

 

　　不過，美通脹在去年6月便於9.1%見頂，之後便回落至今，是否美聯儲局的加息遏了美通脹？不排除是有些作用，但傳統經濟學上言，加息是要有6個月的發酵作用期，一如母親要十月懷胎。你美聯儲局3月加息，6月通脹便見頂，即是未夠六個月啦，謂「嬰兒」早產噃！這只反映，這個「仔」不是你美聯儲局加息而來。鮑威爾可以隨便認是他功勞，但細看通脹數據便知這是統計學上的基數現象，就算鮑威爾不加息，通脹也會下來。亦同樣，就算鮑威爾加息，有部分通脹也下不來，矛盾？只要你向打通脹老虎英雄伏爾克請教下，就知原由。

 

　　筆者有幸十多年前透過歐元之父蒙代爾教授，認識到伏爾克，有好幾年都和伏爾克同場研討會。終於有次忍唔住，問他80年代打通脹，加息至逾20厘一役，是否真的加息能遏通脹。他講，在短息加至13厘至15厘時，通脹仍未見回下，而通脹仍高踞10%以上。但突然間，美國人民響應白宮呼籲，不再做大花筒，把信用卡剪半，寄予白宮以示支持打通脹。結果是當時美通脹於13%左右見頂，而短息升至逾21厘（好似到23厘），三十年長債息則升至15厘。

 

　　當時筆者有炒賣債券，在N年後從打虎英雄口中知悉是民心打瓜通脹虎時，就倒抽了口涼氣。因為經濟教科書話只要息企通脹2%上便可遏通脹，但打通脹虎英雄伏爾克之話，反映21厘短息也不一定能遏下13%的通脹虎，即是息高於通脹2%便可遏通脹的經濟理論是不通的。當年是誤打誤撞才炒債有賺，如真信那息高於通脹2%便可功成，而不繼續沽空美債時，便輸光未天光。

 

　　今時美通脹於2022年6月的9.1%見頂，當時美息企多少？在9.1%上2%？當然不是，但通脹不是已回了下來嗎？息未加夠（高於通脹上2%）而通脹便可回下，如你對通脹與加息的關係真關心，要不要查找原因？

 

　　有通脹，是因為人有了錢便花。不過自拜登就任28個月以來，有26個月，美國普羅市民的收入是追不上通脹的（圖二），理論上，美國應沒有通脹，但：

 


　　

  • 疫情一出，拜登大派福利，福利好到是多於你去打工（打工要納稅，領福利不用納稅），福利多了就可花唄。不過這些疫情福利將要被取消了，即普羅美國人的消費能力會小。

　

  • 美國通脹於2021年7月起上升，原因？疫情，跟中國打貿戰，使到供應鏈斷，物價便升。

 

　　圖三可見，在2021年7月起，美國的交通消費，及房屋價升厲害。但到2022年3月，即美聯儲局開始加息時，這兩個急先鋒已率先回下，其他的通脹組成項，於2022年7月後已陸續回下。但有一項值得留意，就是居所佔通脹項比重加大，但下滑幅度則不大明顯，有這黏性，是因為有能力的人遷離罪案率大升的大城市區，而轉移居至郊區，所以才有城市屋平、郊區居貴的冰火兩重天現象。但當遷徙避難完結時，在郊區的房舍需求將會減下，屆時如其他通脹項不大反彈的話，美通脹就可以回到從前，起碼是逐步回下了。

 

 

　　美聯儲局一直話看重PCE(Personal Consumption Expenditure)，但今時他們轉了個軚，轉看扣除居所外的通脹數據，原因？再看圖三，除居所支出（綠色部分），美國通脹還有幾多？是否可以不多加息了，鮑威爾這個移形換影認真犀利。

 

　　再看圖四其他通脹的細項，只見到服務消費仍是居高不下，這是因為美國服務業的工薪漲了，這個要下來並不易。而這個服務業的高位，是不能靠加息去壓下來的。要把這兩個壓下來，就要靠次大衰退，美國人窮到乜服務，包括睇醫生也無錢時，才可以把這服務收費降下來，但機會不大了。

 

 

　　將圖三和圖四併合上來就是居所支出可以再降些，但服務費用就難降了，故可預期美國通脹可能會降多一、兩、三個月。但之後再降的幅度不會太大，鮑威爾怎辦了，可以叫加息。但加息能使居所費用下降幾多？又可使服務費用下降幾多，於是通脹可能如昨文所言，在3%左右見底。是否如此，還要看7月12日公布今年6月的通脹數據了。

 

　　五個月過去了，美國CPI亦是在6月之後逐月回落，但最重要的是美儲局由今年6月不能鷹的條件，仍然揮之不去，並見有更多的不能不鴿的新情況湧現。所以筆者只能講：鮑鷹RIP。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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