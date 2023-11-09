市場說新能源車股當炒，但新能源車產業鏈中，上、中、下游相關企業眾多，該如何挑選？既然是「新」能源車，炒的自然是「未來」而不再是「能源」。今時看來，汽車的未來還須由它有多「智能化」來決定。

新能源車最初炒的是與電池、驅動電機和電控系統等電動化系統相關概念，以取代傳統石化能源汽車。發展至今，新能源車產業已由智能駕駛、智能座艙和智能網聯等「三智」概念驅動，向「未來」進化。

反正「未來」未來，不如先說現在。周六（11日）同日有兩件與汽車有關的大事：澳門格蘭披治賽車和雙11。賽車很講求賽車手的技術，所謂「人車合一」才可爭勝。但當汽車的未來取決於其智能化程度時，例如內置更高階的軟件，未來的格蘭披治會否全由AI車手駕駛一級方程式？又或者連80歲長者也可參賽？想起來都覺有趣。不過，在不再需要駕駛技術的未來，大家都不必學車，到時教車師傅便要想想飯碗的問題了。

雙11前哨戰揭銷情

汽車的未來還可在今年的雙11反映出來。主打貴價商品的京東(09618)，在今年雙11前一星期的「前哨戰」當天，開始不到4分鐘，成交額已破億，其中新能源車，以及性價比高的汽車用品是消費焦點。

《中國證券》報道，雙11首周，京東汽車整車品類定單量同比增長逾2倍，其中新能源車定單量同比增長逾3倍，汽車充電裝備成交額同比增長3.9倍，汽車貼膜成交額同比增206%。總的來說，各類汽車產品的定單和成交額都有約2至4倍的增長！簡言之，生意好，所以市場說「新能源車股當炒」（圖一）。

據統計數字，中國智能電動汽車銷量將由5年前的6.4萬輛，將增至兩年後，即2025年的1220.3萬輛，7年間將增近200倍！須留意的仍是「智能」先於「電動」，這是「未來」的關鍵概念。

汽車正從交通工具發展為「智能化移動空間」，汽車向智能化發展，並將成為全球市場主流。在汽車產業鏈上遊中，從事軟件技術的研發及應用等相關企業將更有錢途，因位處下遊的基礎設施、汽車商品及數碼服務體系，也是由此而來。而這類汽車軟件的發展，也將推動整個產業，從傳統邁向未來。

新能源車拼「三智」

在智能新能源車的「三智」概念中，內地智能駕駛的龍頭企業已可以：量產輔助駕駛或自動駕駛功能，開發出更完整的「智能座艙」解決方案，並做到「車--路--雲--網--圖」多方資訊交換和共用的「智能網聯」。因此，在新能源汽車產業鏈中，各汽車品牌差異化競爭的焦點是在軟件程式，以及其運作應用層面上，包括智能駕駛演算法、地圖導航、車載語音、通訊娛樂、人機交互等軟件的研發和應用。今時內地企業追求自主研發、國產替代，從事相關業務的企業，應可看高一線。

新能源車拼「智能化」並非始於今日，全球最為暢銷的特斯拉(Tesla)電動車也因配備Tesla OS系統，提供導航、音樂播放、遠程控制等功能，而且不斷升級，才贏得市場。因此，比亞迪(01211)也與騰訊(00700)、科大訊飛(深:002230)等合作，開發針對市場的語音交換、地圖導航、音樂播放，以及線上支付等應用和功能，以滿足內地消費者的需求，提高他們的駕駛體驗和生活便利性。可見從事車用作業系統的企業，「錢」途無限。

中國新能源車今時仍處於發展、起步的階段，雖然市場有「量」，但「質」便難免差人意，品質管理及技術的成熟度仍有待改進。根據《車質網》的資料，10月份，內地汽車市場單純品質問題的投訴，繼續維持在萬宗以上，也較9月份升了3.8%。而對新能源車的投訴，主要與其智能系統有關，例如輔助駕駛系統失靈、主動煞車遲鈍、感應雷達和攝像頭等感測器失效等。

汽車零部件有作為

投資者若不熱衷汽車未來新科技，只看當下又可有其他作為？有，看看今年高增長企業數量居首（圖二），從事汽車零部件的公司。全球替代和智能化升級的行業發展趨勢，使汽車零部件行業的增長更快。今年頭3季度，汽車零部件行業內地213家上市公司累計利潤456.29億元人民幣，相較2022年同期的357.09億元人民幣，增長約27.78%，盈利可觀，其中筆者看好利潤增長居行業之首的濰柴動力(02338)（表）。

與建築一樣，汽車產業可以帶動一個國家的經濟。過去數十年，歐、美、日、韓一直支配著全球汽車市場。不過，中國汽車年出口量已先後於2021年和2022年超過南韓和德國。據穆迪預期，中國將於今年超越日本，成為全球最大的汽車出口國。在這個全球最大的汽車生產國兼出口國，以及全球最大的汽車市場，中國的汽車產業必須量與質並駕，憑配備符合市場需求的智能車，才可打進世界市場，繼續領先全球。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





