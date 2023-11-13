  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

13/11/2023

借咗梗要還

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　講美息，不少人會關注美通脹，但今時投資者還要從另個角度去留意美債息的去向，就是美政府要肩負的利息支出和美財政部賣債成績。

 

　　先說美政府的國債利息支出。

 

　　在11月9日之後，美政府的國債利息支出升越1萬億美元（圖一），這是還息的銀碼，不是還本金的。這個應付利息還要逐日上升，因為迄10月31日，美國債的平均利率是2.884厘，而市場息是平均在4至5厘上。之所以美國債平均付息是2.884厘，是因為三、五年前，美新發債息以30年債息計，是低至2厘多，10年債息則是低於2厘下。但今後所發的債，債息就沒有這麼低了，也即是說，在今日之後美政府要付的平均債息肯定會高於2.884厘。亦即是美國政府這個1萬億美元的債息負擔，會愈來愈重。

 

 

　　美債增長的速度有幾快？

 

　　美債總額今時約33.649萬億美元。

 

　　每月增6040億美元；

 

　　每日增200億美元。

 

　　按這速度，美國債會於一年內達41萬億美元（圖二）。

 

 

　　美國國債利息支出多，有甚麼影響？就是你還得起嗎？

 

　　圖三顯示，在2000年前後美國債利息支出佔美國GDP逾3%。2000年後的QE，推使美債息下跌，美國債息負擔亦回至1.5%左右，但自2020年以來的美債息上升已使美政府的債息支出回升至2.5%。再下去數年，美政府的債息支出必會見出歷史新高，超越3.5%水平。

 

 

　　當然美政府不同於其他政府，是不太怕國債利息支出佔GDP過高比例的，因為美政府可以印銀紙來償息。不過當美國政府尚是大花筒（圖四）而入不可敷支（圖五），美國總債會氣球式膨脹（圖六），市場就一定唔Like，即是你美國用「廢紙」來換我的美金。

 

 

 

 

　　吓，我都是印美元來給你啫，何解叫用「廢紙」來換你的美金？

 

　　美政府是開動印刷機來印美元，所需是紙和油墨，但我用來買你美債的美元是用血汗賺回來的，所以我的美元是「美金」，你美政府印出來的美元只配稱為「廢紙」。為了要補償這個「廢紙」與「美金」的價差，便只好要求較高的利率來補償。在最近的一次30年美債拍賣中，美債息便急抽升（圖七），期以較高利息收益來補償「廢紙」帶來的損失。

 

 

　　當美債是由「廢紙」支撐，一如股票市場中有假股票，有關的股便會無人要，其市場流動性(liquidity)便低。美債也一樣，流動性低了，即是無乜人愛（圖八）。

 

 

　　流動性低了，有甚麼問題？

 

　　不少美中小企銀行就揸了不少美國債做其資產配置，當美債因債息升，債價跌，要蝕本才賣得出。但如當市場認為這些債會愈來愈趨向「廢紙」時，就無乜興趣買，致流動性減低。這些中小銀行要資金時，不可以沽手上債券去套錢時，目前就只好向美儲局借錢來頂當，目前這個借貸近日又臻高位至1130億美元（圖九）。

 

 

　　可以見到，由美政府大花筒，到無節制地發債，使債息升，累到美中小銀行的資金流動性受制，便易生擠提。不錯，美財政部已明言有需要便回購國債以壓低息口，為美債市提供流動性。而這個財政部買債即是由財政部QE（即放水），與美儲局的加息（收水）是唱對台戲，結果？

 

　　美財政部是美聯儲局的上司，你認為鮑威爾真可鷹嗎？

 

　　無論如何，美債這個大煲會幾時爆？不知，但壓力是存在的，因為借咗梗要還。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk