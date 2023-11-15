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15/11/2023

以「峇」鑑「三」

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　　習拜會，會談出甚麼？筆者認為基本上是不會有甚麼具體好結果。

 

　　筆者認為「好」。

 

　　對美來說，是：

 

　　(1)中國大買美國國債；

 

　　(2)大買美國農產品和波音飛機；

 

　　(3)表明支持烏克蘭、以色列。

 

　　對中國來說，是：

 

　　1. 美明確反台獨，維持一個中國政策；

 

　　2. 不再禁高階芯片賣華；

 

　　3. 解除貿易制裁。

 

　　以上目標易達到嗎？肯定不，所以股市對習拜會不要太表錯情。

 

　　筆者的估測是否悲觀了？且看中美官員在習拜會前的一些發言。

 

　　11月9日中國駐美大使謝鋒，應邀出席「香港中美論壇」發表視頻講話：

 

　　中美關係出現止跌的正面跡象，但仍面臨嚴峻挑戰。為實現舊金山「習拜會」，美國作為東道主，要盡地主之誼，不能製造新的事端或障礙，不能說一套做一套，需要重回「峇里島共識」。

 

　　美國駐華大使伯恩斯近日也表示：

 

　　無意尋求美中脫勾，美方也會持續關注南海和台海局勢。美國正奉行務實戰略，在保護國家安全利益的同時，尋求與中國建立穩定健康的經濟關係。

 

　　甚麼是謝鋒講的「峇里島共識」，甚麼是「中美穩定健康的經濟關係」？可以在6月時美國國務卿布林肯跟習近平會談後的新聞發布看端倪。

 

　　美中破冰！布習會「峇里島共識」賣甚麼藥？重點一次看

 

　　美國國務卿布林肯(Antony Blinken)為期2天的訪中行獲得巨大收穫，原本凍結的雙邊對話，在布林肯與習近平會談超過1小時後，大致敲定未來幾周會有更多美國高級官員訪中、中國官員訪問美國。陸媒則在會後強調「峇里島共識」，試圖劃下中國在未來美中關係經營上的紅線。

 

　　布林肯在昨（6月18日）與中國外長秦剛會談7.5小時，今天和外事工作委員會主任王毅會晤後，終於得到與習近平會面機會，兩人於下午4點進行超過1個小時會議，布林肯也成為美國近5年來，與習近平會面的最高層級美國官員。

 

　　布林肯會後表示，兩人討論俄烏戰爭、烏克蘭問題、北韓、台灣以及美中問題，並得到習近平「不會支援俄羅斯致命武器」的保證。他雖坦承美中關係仍不穩定，但強調這次對談是強而有力的，以及向習近平提出中國新疆、西藏人權問題、從中國走私到美國的「芬太尼危機」，以及台海議題。

 

　　布林肯強調，美國遵守一個中國政策、不支持台獨，也保證不會在經濟上遏制中國，因為中國受益、美國也受益。但中國對台灣的挑釁行為，卻愈來愈讓人擔憂，「全球每天有50%貨船行經台灣海峽，有70%的半導體在台灣製造」，一旦台灣發生危機，全球就有經濟危機。

 

　　習近平雖稱讚會談帶來正面助益，但也「敦促」布林肯做好改善中美關係的角色。陸媒則在會後把布林肯提到的「致力重回兩國元首於峇里島會晤確定的議程」稱為「峇里島共識」，似乎要用發生於2022年11月14日，習近平與拜登首次以國家領導人身份對談的G20峇里島峰會，為未來的美中關係基礎定調。

 

　　拜、習兩人當時雖大談俄烏戰爭、氣候危機與北韓問題，但台灣議題才是雙方重中之重。拜登會後表示，中國沒有立即侵犯台灣意圖，美國致力維持台海和平與穩定。習近平則指出，台灣是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，也是中美關係第一條不可逾越的紅線，「總統先生（拜登）多次表明不支持台獨、無意將台灣用為遏制中國的工具。」

 

　（資料來源：https://tw.news.yahoo.com/美中破冰-布習會-峇里島共識-賣甚麼藥-重點-125842282.html

 

習布會後重申的「峇里島共識」是甚麼？美中當時會談內容一次看

 

　　中國國家主席習近平6月19日在人民大會堂會見美國國務卿布林肯(Antony Blinken)，陸媒報道指出，布林肯表示，美方遵守拜登總統作出承諾，美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程（「峇里島共識」）。《ETtoday新聞雲》帶你一次看懂「峇里島共識」的背景與內容。

 

　　峇里島共識背景

 

　　2022年11月14日，二十大工業國(G20)峰會於印尼峇里島舉行，美國總統拜登、中國國家主席習近平利用當時的機會，舉行場邊對談，也是二人首度以「美中國家領袖」身份會晤。

 

　　「台灣問題」為二人會談的重中之重，其他議題還包括俄烏戰爭、氣候危機、北韓問題等等。

 

　　峇里島會談具體內容

 

　　《法新社》指出，拜登會後表示：「中國沒有立即侵犯台灣的企圖，我們致力維持台海和平與穩定。」

 

　　中國官媒新華社報道，習近平會後提到「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」、「總統先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處」。

 

　　「峇里島共識」一詞何時出現

 

　　2022年12月23日，中國大陸外交部長王毅23日與美國國務卿布林肯通電話，首度出現「峇里島共識」這個詞彙。

 

　　《央視》報道指出，王毅提到，「上個月，習近平同拜登在峇里島成功會晤，為推動兩國關係走出嚴重困難局面、重回健康穩定軌道進行戰略引領，對外發出了積極訊號，雙方團隊按照兩國元首共識開展了一系列接觸，總的看是有益的。」

 

　　王毅強調，雙方應聚焦將兩國元首「峇里島共識」轉化為實際的政策和具體的行動。

 

　　（資料來源：https://www.ettoday.net/news/20230619/2523516.htm

 

　　筆者刻意將兩篇習布會後的新聞稿原文同時刊出，是因為連這麼重要的新聞稿都可以戴上有色眼鏡，有所偏頗報道。

 

　　Yahoo的報道有：

 

　　「布林肯強調，美國遵守一個中國政策，不支持台獨。」

 

　　但在《ETtoday新聞雲》就沒有報道到布林肯這個：「美國遵守一個中國政策，不支持台獨」的話。

 

　　要明白，中美俄三個核心大國都有其軟肋，俄的軟肋是烏克蘭，美的軟肋是以色列，中國的軟肋是台灣。

 

　　當烏克蘭不守俄烏的《明斯克條約》而倒向北約。威脅到俄羅斯的國家安全，俄必訴諸一戰。

 

　　當以色列被哈馬斯攻擊時，美國就派航母群到地中海去撐以色列及軍援以色列。

 

　　如果台獨真把台灣獨起來，中國會怎樣，能不一戰？

 

　　不過近日外媒有報道，拜登不會申述反台獨。沒有這個立場，習拜會後是不會有聯合公告，只會各自各的會後表述，一出現這個無聯合公告，就是回不去「峇里島共識」了。中國駐美大使謝鋒在會前這麼強調要回到「峇里島共識」，應是已反映中方對這個習拜會不抱厚望。如連中駐美大使謝鋒也不抱厚望，筆者憑甚麼對三藩市的習拜會抱厚望？

 

　　不過無望，又為甚麼要有習拜會？應是中美各有所求。

 

　　拜登只求一年（實際是九個多月）內，為他自己打造會選連任的平台，所以會在一些不核心問題上鬆一鬆，以營造個中美緩和為自己爭分。

 

　　習近平希望美國取消些貿易制裁，讓一些中小企業多些單生存下來。對於放鬆高階芯片的管制是死了心，不會有所求，只求自身硬，用兩至三年時間來彎道超車。

 

　　當然筆者絕對希望筆者所估全錯，習拜會來個大大熊抱，攜手相向而行。峇里島做不到的在三藩市做到了，那就上上大吉，恒指一下子就彈上三萬了。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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