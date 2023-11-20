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20/11/2023

圖說美息

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　　市場一般講，後市要看美息，美息後向如何？筆者認為，美通脹再跌不了多少，故美息也會跌不了多少。即是謂，日前港股以為美息將大跌而升的憧憬，可能不切實際。結論提前寫了，閣下為省時間，以下文章就可以不必看了。

 

　　倒自己米，也確是，因為要講的，以前也講過了。但如讀者有興趣看，也再講一次。

 

　　美10月通脹是出乎市場預期跌了，但是否真出乎預期，不是嘛。經濟大師凱恩斯謂通脹是貨幣過多的現象，為甚麼貨幣會過多？因為之前美聯儲局QE十幾年，然後拜登為買民心，於新冠疫時大派福利，派到多過去打工。因為打工要納稅，有衣履鞋襪、交通、外出用支出。領疫情福利和失業救濟，加上減去一切打工的支出，所得會較打工多，於是美國的內部消費市場就有了支持。美國78%的GDP是靠消費，有了政府派錢，美國經濟就如美聯儲局主席鮑威爾、財長耶倫和美總統拜登話美經濟好，好好，使到今年美第三季GDP增長逾5%，GDP增5%是真的旺場嗎？不是，因為不少經濟學家已預期第四季的美GDP增長會降至2%或以下。

 

　　既然GDP增長會跌，CPI怎能升呢？

 

　　10月美通脹和核心通脹既然可跌（圖一及圖二），11月及之後又是否可以跌？那就要細看美CPI組成的變化和可能的趨勢。

 

 

 

　　圖三是美通脹的年比，圖四是月比，如看核心通脹部分，圖三和圖四，最大份額的是淺藍色和藍色部分，那是服務業，服務業是人工，醫療是服務業。不少美國人的消費，如旅遊、教育都是服務業，要這個服務項費用能減，就是要服務業者減人工，這可以嗎？如不可以，即是服務業的佔比就減無可減，亦即這個通脹的組成難被壓縮，減不了。即是通脹就不可能再大幅回下，亦即美聯儲局怎可不喊要加息，而不會喊減息呢？

 

 

 

　　在服務項之外，有一個生活費用可以帶來美通脹CPI回下，那就是屋租。似乎美住屋費用已見頂回下，這即是美通脹不大會因住屋消費增而升。住屋消費回下只會使通脹回下，而不是升（圖五），美聯儲局怎能喊要加息？

 

 

　　拜登成日話就業好，但費城聯儲局和美銀、高盛都謂有關的職位增長有造假。是耶非耶很簡單，如新申領失業救濟人數有增，就知真相如何（圖六）。更重要的是，持續申領失業救濟人數（圖七）回見2021年11月高位時，你道美國消費前景如何？

 

 

 

　　Walmart按顧客的消費額發出了警告（警告其業績將不好），美消費者消費衰潰中（圖八）。

 

 

　　Walmart是售貨予低中下階層，但就算是高檔貨，如百達翡麗、勞力士的奢侈品價也跌（圖九）。一個不難解釋的原因是華爾街的年終花紅也減了（圖十）。

 

 

 

　　美國高中低階層都少了收入，減少了消費時，要美通脹升？是否有點不切實際呢？

 

　　結語：美非服務性的通脹組成會跌，但服務性的通脹組成難跌，此即美通脹會不升不跌，但會受地緣政治、油價和天氣影響而波動，而這三點就不是經濟分析所可估測到的。

 

　　所以，美息後向？企定定吧！

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。


 

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