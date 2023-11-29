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29/11/2023

日圓後向

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　　日圓匯價昨(28日)反覆偏軟，有日傳媒指日本大企業組織或會促使日本央行結束超低利率政策，好讓日圓升值。如不炒匯，又不去日本旅遊，投資者便毋須理日圓升或跌了？不是。日圓走勢對全球流動性，舉足輕重。

 

　　若日圓持續疲弱，對日本部分企業來說，以日圓購入的原材料價格便會上升，導致成本的負擔增加。據日本《讀賣新聞》報道，日本大企業組織「日本經濟團體聯合會」將於下月開會，討論弱勢日圓對經濟的負面影響，相信會影響日商界進一步要求，日本央行結束超低息政策。

 

　　就像美元加息，會令美元及其他美元資產價格「雞犬皆升」一樣，日圓「超低息」不再，就升值可期，是也不是？日圓「超低息」的故事又要從日本經濟「迷失30年」說起（圖一）。

 

 

　　日本經濟泡沫自1990年代爆破之後，便陷入「迷失的30年」。日本政府為救經濟，一直遏低借貸成本，銀行利息低至零，甚至是負利率，由於低息並不吸引，遂導致日本資金外流。

 

日低息政策　令資金外流

 

　　日資外流，以低息借入便宜的日圓，再兌換成美元、歐元等外國貨幣，投資於美股或美債、歐洲股票或債券、REITs以及全球各種資產的「套利交易」最為盛行，很多套利交易的錢還會加上槓桿。除了企業和機構投資者之外，一眾以套利交易作為理財持家手段的炒匯散戶「渡邊太太」就最為典型。

 

　　國際貨幣基金組織(IMF)的數據顯示，2022年，日本海外資產達9.96萬億元（美元．下同），其中3.7萬億元屬股票相關投資；5.7萬億元包括官方儲備的債券。台灣的中央銀行數據同樣顯示，2022年全球流動性中，有近3.7萬億元的日圓來自日本，而且高踞首位（表）。

 

 

　　在環球投資市場的日圓資金中，有不少屬槓桿投資，例如對沖基金便會透過以便宜的日圓，買入等值於10億元資金，投資於美股或美債，進行5倍、10倍，甚至20倍以上的槓桿操作。換句話說，在日本借了10億元資金，可變成50億元、100億元，甚至200億元的錢去投資。

 

日央行加息　資金成本高

 

　　這些套利交易的資金對利率和匯率的變動極為敏感。當這批炒家觀察到，日本央行有機會結束低息的貨幣寬鬆政策時，他們便會擔心日圓可能會升值，而且他們更擔心，過去以較低息借回來的日圓資金，資金成本會隨日本加息而水漲船高，這將令過去幾十年來，流到海外的資金很快地回流日本。

 

　　如果這3.7萬億元中，只要有幾千億在短期內回流日本的話，的確可讓日圓在短時間大幅升值。事實上，今年環球資金也大舉流入日本股市（圖二）。

 

 

日「班資回朝」　累全球市場

 

　　去年9月至年底這段期間，日本央行把10年期國債息率區間放寬至0.5厘，雖沒有說要結束低息政策，美元兌日圓從152升值至127，在3個月內，升了近18%。這就是套利交易的投資者因擔心日本央行低息政策有變，把海外的資產賣掉，兌回日圓所致。如果日本真的「班資回朝」，美股、美債、歐股、歐債等市場在短期內都可能會引起不少震盪，投資者便須留意。

 

　　日本央行面對日本國內通脹維持高企，日本民眾的實質工資已經連續18個月是負增長，所以日本央行其實也不願意令日圓大幅貶值。日相岸田文雄執政的壓力非常大，民眾對他的不滿意程度高達56%，主要是因他沒有控制好物價，通脹高企。央行不願意看到日圓再大幅貶值，就是恐怕通脹失控，但日本央行似乎就未必會立即結束寬鬆政策。對日央行而言，可能做法是：先觀望美儲局減息，再作決定。

 

美減息不能令日圓大升

 

　　美銀全球研究部日本經濟研究主管德瓦利埃(Izumi Devalier)稱，雖然預期明年日本經濟或放緩至低於1%，但預計當地工資將有新一輪強勁增長，加上通脹預期改善，估計日本央行將於明年首季放棄負利率政策。此外，美國明年開始減息後，每季可能只減息0.25厘，不足以令日圓大幅升值。若美聯儲局不減息，日圓匯價或見160。

 

　　對一般愛「返鄉下」的港人來說，美銀預測在明年初，每百日圓兌港元低至5.03港元，到明年底會回升至5.49港元。若美國不減息，日圓低位或會跌穿5港元，這些可能都是兌圓遊日的貼士。至於投資，如看好日圓前景，不妨以兩年內不會用的閒錢，分注買入。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

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