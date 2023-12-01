「神級」投資專家、芒格(Charlie Munger)以99歲高齡離世。芒格不單是「股神」巴菲特的黃金拍檔，也是他的軍師。巴菲特在一份聲明中表示，如果沒有芒格的靈感、智慧和參與，巴郡不可能有今時今日的地位。

芒格的投資智慧，的確改變了巴菲特「以非常便宜的價格，收購一般質素公司」的想法，令巴菲特其後投資品質更高，但價格低廉的公司，而不是一些只陷入財困的公司。

芒格知道，真正出色的企業雖然盈利微薄，但仍可成為物色對象，並以一個公平的價格收購回來，時思糖果(See's Candies)便是個好例子。1972年，芒格說服了巴菲特，以2500萬美元(下同)收購了時思。時思當年的稅前盈利只有約400萬元，但其後它卻為巴郡創造了逾20億元的銷售額。

除了要買優質公司之外，芒格也忠告投資者不要太過多元化，因過度分散投資涉及成本，且會難以了解每一間公司。此外，芒格認為投資者只須避免做錯決定，便會比那些努力做「聰明事」的人收穫更多。

炒股要「到位」 向凱恩斯學習

芒格的投資智慧在他的「金句」中，更能體現出來。我挑了4句跟大家分享一下：

一、「凡事往簡單處想，往認真處行。」所謂「大道至簡」(老子《道德經》)，天下至理，莫過於「簡」。要學懂簡單，其實並不簡單；若要execution(執行)「到位」，更不簡單。

這裏說的「到位」並不是以自己的意志為依歸。例如冬天到了，投資者買股，都知道買煤炭股好，但其他人卻買了其他煤炭股，而不是買自己投資的那一隻，自己買的煤炭股，就斯「股」獨憔悴了。

經濟學家凱恩斯(1883年至1946年)是有實戰經驗的炒股高手。36歲時，他的資產只有約1.6萬英鎊，到62歲逝世時，已達41萬英鎊了，增加了近25倍！他的炒股秘訣是看市場。

凱恩斯每晚臨睡前都會想想，明早市場會「想」些甚麼，這讓他成為以炒股發達的經濟學家。很多經濟學家炒股不能發達，是因常困擾於「市場為甚麼會這樣？」與「為甚麼不會這樣？」之間--對不起，市場不是以經濟學家(個別投資者)的意志為依歸，而是以市場意志，即一眾市場參與者的意志為依歸。哪怕市場是錯，投資者也需要隨波逐流，但到必要時卻要眾人皆醉我獨醒，「鶴立雞群」，這當然十分有難度。

二、「學習分兩種：一種是要知道甚麼是可為的，另一種是要知道甚麼是不可為的。」《老子》也說「無為而無不為」。像今時港股，若扒逆水，不但事倍功半，而且買甚麼股都容易跌，認真無「謂」，那就要「無為」。

由於「無為」(甚麼都不做)，便可以「無所不為」(甚麼都做)，即是儲足彈藥，伺機才大買特買。當市況不就時，要保留實力，儲備力量；到適當時候，便要全力出擊。正如芒格經常引用的一句：「在手裏拿著鐵錘的人看來，世界就像一顆釘子。」時刻準備，等待機會「落錘」。

選擇了「不可為」的內房企

不少人說，企業要融資(借貸)，生意才可以做大，這同樣是「可為」與「不可為」的考量。假設某內房企用200億元買地，再以此向銀行抵押，借150億元，然後卻判給其他承建商起樓，條件是那分判商先墊支工、料的錢起樓。

其後，那內房企開始賣樓花，也收了準業主1000億元。如此，除了早期投入相對較少的資金之外，那內房企差不多可「零成本」起樓。如果這時以賣樓花收回來的錢找數，支付給分判商，並清還銀行債，內房企還有機會賺到500億元，但如果內房企貪心，拿1000億元到其他省市，重施故伎，樓便永遠交不了。

如果樓市時來風送，讓你「無所不為」，自然上上大吉，但當2020年，阿爺畫了「三道紅線」，講了「房住不炒」之後，你還不肯收手，不幡然醒悟要「保交樓」，是貪勝不知輸。3年過去，有內房企仍不「轉身」，是不為也，非不能也。

芒格說：「想想自己可能會死在哪裏，就千萬不要去那個地方。」事實上，學習「不可為」(不做甚麼)，需要累積錯誤的經驗，但學習可以讓你不至於去犯一些讓你翻不了身的大錯。失敗乃成功之母，買錯了一隻股票，便不要再犯第二次錯誤。

三、「人生就像做投資，總是會遇到那些你很想買、很誘人的股票」，那時候就要提醒自己要有逆向思維。不少投資者看見企業「大」便以為好，有時反而公司小才是好，可能還較安全。投資者可能看不到，那些「大」公司其實「無咁大個頭，但戴咁大頂帽」，在財務上不自量力，一味「死充」。

今時內房股的困境，在股市上不知凡幾：1980年代中期，美國的S&L危機、1987年港四大地產大佬想吞併渣甸，但被反噬；1989年日本房地產危機、1998年香港負資產業主燒炭，乃至今時恒(03333)，他們之所以出現危機，共通原因是：借大了，一旦9個蓋冚不了10個煲就會「爆煲」。因此，投資前要先查看公司的債務狀況。

投資者若看過相關資料(例如《經濟通》)，自2020年起，便不會沾手恒大。（表）恒大數據有負數固然嚇人，但可能還不及出現「N/A」(「不適用」)般「矚目」，因數據或已「大」到不能計算。

投資者的盲點

財務分析一般多以總負債率、淨負債率、短期負債(一年內到期)為主要指標。對於一些資本密集的行業，會較傾向用長期的貸款(例如債券)，有利於流動資金管理及較穩健的財務結構。

芒格的逆向思維是：當你看到十分吸引的股票時，更要保持清醒。人說「一葉障目」，是指眼睛像被一片樹葉遮著，看不到事物的全部。筆者就會說「一目障眼」：因獨眼只能看到平面，而看不到三維影像。即使看到，也看不透；只看表面，卻看不到其深度，投資者的盲點亦在於此。

不過，芒格致富最重要的一句還是：四、「不要花多過你所賺的。」(Spend less than you earn)那就不至「大富」，也可「小富」。錢要幾多才叫夠？就是所有債都可以在有需要時，立馬還清。這便是「裕」，游刃有餘會較「富」到一屁股債更重要。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)