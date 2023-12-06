顛覆你認知的3個消費及理財概念

港股近日真不太好樣，另邊廂一眾專家正陸續前瞻2024的投資主題，為奮戰至今仍有心有力的投資者，提供N個資產優次選擇。市悶，2024又似無限遠，看到網上有人談「錢」，內容有點意思，甚至可能會顛覆你過往的想法。

消費旺季，昨（5日）文沒談購物，相信不少讀者若有所失，今天（6日）且先說個「購物致富法」。單花錢購物，怎會致富？說的是，花錢購物來送禮。

有人說，送禮是致富最快的方法，所謂「雞髀打人牙骹軟」，不少「成功人士」的秘訣就是不單有「送禮思維」，同時講究送禮的藝術。送禮送得多，你有多懂得送，就有多成功，有更大機會致富。

「小寶神功」大多口惠而實不至，嫌油水不多，但若要送禮致富，便要實「位」--實際「到位」。網上「送禮致富法」舉此一例：你先給老闆送上花費不多的小禮物，以換取他給你機會嘗試、發揮，表現自己；當公司因你表現佳而業績好時，你會有花紅，便再有閒錢送禮給老闆；公司再賺錢，你再送禮，與老闆維持良好關係……關係需要累積，所以送禮還要講頻率，最理想當然是經常送點小禮物，不要等到大時大節，才送一次；不要臨急，才醒起要抱佛腳。

送禮一大前提

送禮有個大前提：要送對方喜歡的，而不是送你自己喜歡的。許多大老闆連附庸風雅也懶得扮，卻收到不少書畫、巨型圖冊等知性藝術類禮物，令他啼笑皆非之餘，也多了不少簇新的「垃圾」送堆填。

與其送貴價品中的平貨，不如送平價貨中的貴品。假設老闆嗜酒，而你買禮物的預算是1000元的話，送一支1000元的酒，可能還不及你送老闆一對甚至一隻，來自號稱全球最名貴的捷克水晶酒杯好。送禮給富貴老闆，送性價比愈低的愈好；送禮給普通老闆，就要送他們平日不願買的，這樣任何老闆都會記住你。

送禮，乃至請客食飯來促進關係，從來都不是甚麼秘訣。對普遍打工仔來說，送禮更是「擦鞋仔」的旁門左道，但在職場和商界，這條潛規則卻是「常識」。消費旺季，如要購物「應節」，不妨視此為另類投資，期望會有回報。溫馨提示，以上如涉ICAC、道德譴責等，讀者責任自負。

用錢買好風水

另一個顛覆一般科學與理性思維的概念是：用錢買好風水。香港人對風水並不陌生，風水其實是微氣候學(micro-climatology)，例如家宅有「穿堂風」，福氣不易積聚，會令人健康不佳；在辦公室裏，如果明堂及方位，如青龍與白虎、朱雀和玄武等處理得好，工作環境好自然身心舒泰，工作便會有勇往直前的決斷力。

可能風水玄學在內地始終較新鮮，網上炒得紅，關於名人風水的資訊更可謂氾濫，例如香港的富豪建總部，連樓高都要諮詢過風水師；科網巨人集團總部以「七」為數：7幢樓，每幢7層，甚至來港挑寫字樓時，也避選高層云云。連微軟的蓋茨也被指篤信風水，2008年《中國青年報》有文指出，2007年北大環境學院的教授于希賢就稱，蓋茨到中國選擇住所時，曾專門找他看過風水。

風水是個話題

香港人一向講的「一命二運三風水」，內地今時的說法是「小錢靠掙，大錢靠命」。內地富豪累積了一定的財富，想更上層樓，便傾向相信運氣因素比自己的努力更大。所謂「時來天地皆同力，運去英雄不自由」，他們愈來愈體會到，有種不由自主的無力感，惟有寄望於風水玄學上，尤其是面對經濟不明朗和不確定性，風水正好填補了這方面的心理需要。

不過，如果你以為信風水的富豪都迷信，可能就錯了。無論是真信或假信，通過富豪的風水圈子，結識其他有共同話題的富豪，以獲得更多關係、資源、機會等，所謂風水命理，可能只與高球紅酒一樣，都是進行利益交易前後的話題。何況風水命理更可以是一盤生意，在倫敦上市的新天地集團旗下「緣中秀」便是從事相關業務。假如你覺得，用錢能透過改變風水，令你變得更好運，就不妨「投資」一下。

如果你認為，以上兩個顛覆性的概念都是「呃你十年、八年」的「風水佬」騙局，請再看以下這個理財概念，會否令大家改變想法，得以成為富豪：

負債理財法。這無疑與一般叫人減負債的論調迥異。你認為富人借銀行錢多，還是窮人借錢多？你認為窮人無錢，自然借得多？錯了。其實，只看銀行借錢給甚麼人便知道。事實是，窮人存款，富人借錢，而富人更用窮人的錢聘窮人為他們打工！是謂：窮人錢閒人忙，富人則人閒錢忙。

借錢抗通脹？

有這麼一個故事：中國前首富的兒子有天問他，他們家有多少錢？前首富答說「兩世也花不完」；「那麼，我們家欠了多少債？」「8世也還不完！」事實上，內地的超級富豪普遍都有欠債，包括馬雲、王健林、許家印等，欠債都以千億元計。

即使看到富豪負債累累，有人卻提出借債抗通脹：假設以前100元可買兩斤豬肉，通脹下100元可能只夠買一斤肉，錢貶值了50%，所以認為愈早借愈有利。普通人努力工作，儲10年錢，也難找到第一桶金去啟動投資計劃；富人也會努力工作，但他會想方設法去貸款，去融資，然後用作投資。只要他願意付高息，更快啟動投資計劃便行。不過，這恐怕只適用於低息而投資也差不多必賺的年代。

買資產或負債？

窮佬有富人的想法，學他們生活，不一定令窮佬成為富人，但富人用錢的步驟，大家就不妨參考參考：先學習、創業、投資，最後才消費，享受生活，例如找資源學創業、學做生意、學投資，到生意、事業穩定後，才作較大手的投資，到有回報，有收穫時才享受。在用錢態度上，延遲享受正是窮佬與富人的最大分別。

每次消費都要問自己：「錢花了可賺回來嗎？」、「我現在是買資產，還是買負債？」等問題，如果要負債，再便宜也不要買，更要學：懂儲錢比懂得花錢更加重要。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)