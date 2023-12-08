「第七屆國際名廚慈善宴香港站2023」用善行說好香港美食故事匯聚全球700名華人廚師創「世界最多中廚師參與的慈善宴」世界紀錄！筵開173席秉承「零行政費」捐助本地福利機構。

由國際名廚慈善會主辦，群生社慈善基金會和稻苗飲食專業學會承辦，香港有史以來最多中華廚師參與的大型慈善活動「國際名廚慈善宴香港站2023」於10月8日正式啟動！

首日於荃灣進行歡迎晚宴暨安記海味50周年晚宴，迎接來自東南亞、日本、歐美等22個國家和地區的各大海外頂尖廚師到港，並於10月9日假灣仔會展舉行旗艦活動，匯聚超過700位名廚筵開173席舉行盛大慈善宴籌款，以「零行政費」捐助三大本地福利機構，包括義務工作發展局西園長者中心及義工計劃、香港弱智人士家長聯會、李伯忠一片天國際啟育中心，以支援及幫助長者、智障人士和劏房戶等弱勢社群。

大會秉承「零行政費」成功籌得款項超過1000萬元捐款援助河北省總工會--涿洲抗洪救災及3大本地福利機構，包括義務工作發展局西園長者中心及義工計劃、香港弱智人士家長聯會、李伯忠一片天國際啟育中心，以支援及幫助長者、智障人士和劏房戶等弱勢社群。

「國際名廚慈善宴香港站2023」於10月9日下午亦舉行記者招待會，義務工作發展局主席彭韻僖律師BBS,MH,JP及義務工作發展局總幹事李佩琪女士亦一同出席記者會。記者會上除了宣布在港3天義務活動及公布籌得善款數字外，一眾義廚即場介紹六道精選菜式及烹調秘技；700名廚師亦穿著整齊廚服，拍攝世紀大合照，並宣布將是次活動申請列入「世界最多中廚師參與的慈善宴」世界紀錄！

破天荒匯萃「官、廚、商、工、民」跨界舉辦美食盛宴

是次活動融合官、廚、商、工、民跨界合作，更破天荒獲香港五大餐飲業商會及七大工會合作推行，五大餐飲業商會包括稻苗飲食專業學會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、香港日本食品及料理業協會。七大飲食業職工會包括新加坡香港之友國際飲食協會、群生飲食技術人員協會、香港飲食業職工總會、香港飲食業職工會聯合會、香港中廚師協會、港九勞工社團聯會及香港廚師協會。

活動更同時挑戰世界紀錄「世界最多中廚師參與的慈善宴」，成為飲食業輝煌里程碑之一。出席的義廚、社會賢達、各界名人及工商會代表超過2千名，而單是名廚人數便超過7百位，為歷年來最多，當中包括過百位米芝蓮星級大廚和逾4百位來自海外的頂級名廚，每位均是自費參與，自掏腰包近3萬元支付來港機票、酒店及消費，善心滿載。

行程集「旅遊、廚藝、慈善」於一身

今年國際名廚慈善宴香港站的3天活動行程豐富，一眾世界級中廚除了於重頭炮慈善宴施展渾身解數，炮製翡翠海參扣鮑魚、松茸蘭螺頭燉花膠等多道精湛佳餚外，並派送2000個福袋和食物給弱勢社群。此外，行程亦包括探訪中華廚藝學院、遊覽本港迪士尼樂園、乘坐郵輪暢遊維港、於晚上觀賞幻彩詠香江等。

義廚善心倍增 初心不變

今次活動成功籌得款項超過1000萬元，單單周大福慈善基金就已捐贈三百萬元，將全數撥捐予4個受惠機構：大會秉承「零行政費」成功籌得款項超過1000萬港元捐款援助河北省總工會--涿洲抗洪救災及3大本地福利機構，包括義務工作發展局西園長者中心及義工計劃、香港弱智人士家長聯會、李伯忠一片天國際啟育中心。

「國際名廚慈善宴」於2014年首次於台北舉辦，由最初只有30名廚師發起，冀團結廚師力量，透過美食及廚藝造福和幫助社群，其後分別於墨爾本、吉隆坡、澳門、胡志明市及新加坡舉行過六屆。由於六、七十年代時大量中餐廚師到世界各地海外發展，當中很多均是來自香港，加上「國際名廚慈善宴」活動模式公開、透明，零行政費的宗旨不變，所籌得善款，悉數捐獻給政府認可的慈善或醫療、養老機構，因此今年首次由香港作為東道主，即有幸獲全球中廚一呼百應，參與香港站慈善宴的名廚人數亦成功突破歷屆最高，讓人鼓舞。

歷屆義廚參與人數及善款數字

2014年在台北共36位義廚參與，為台北市社會福利局籌得逾18萬新台幣；



2015年在墨爾本超過64位義廚參與，為BoxHill醫院籌得逾17.9萬澳元；



2016年在吉隆坡超過170位義廚參與，為吉隆坡華聯洗腎中心籌得59萬馬幣；



2017年在澳門超過260名義廚參與，為澳門鏡湖醫院籌得逾218萬澳門元；



2018年在胡志明市是300名義廚參與，為胡志明市國際紅十字會籌得55億越南盾；



2019年在新加坡是366名義廚參與，為仁慈醫院籌得109萬坡幣；



*2020至2022年因新冠疫情從而停辦3年。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

