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14/12/2023

鮑鷹

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　　美聯儲局舉行2023年最後的一次議息會，會後的記者招待會上，鮑威爾將一定放鷹話，但市場會睬你都傻，按減息之路，把美股炒上。

 

　　怎講此話？

 

　　在公布美11月消費物價指數前，市場對所公布的消費物價，是作出了個反應對策（表一）。

 

 

　　而在消費物價指數公布前，美股已偷步炒上（圖一），但公布的消費物價指數是3.1%（圖二），而核心通脹仍企硬於4%（圖三），按之前的市場預期是要跌的。因通脹未消退，美聯儲局有加息風險，但美股稍跌之後，就掉頭回升。是甚麼原因使美股市場不懼通脹頑強不跌，以及不懼美儲局鮑威爾的可能加息？

 

 

 

 

　　先看11月美消費物價指數頑強企穩的推手。

 

　　推手之一是二手車車價回升，第二個推手是屋租（表二）。

 

 

　　二手車價回升，是因為之前美國車廠罷工，新車產量少了，二手車價便不能不升。

 

　　屋租升，主要是近月按揭息升，買樓的人少了，便由買轉租，故租金便升。

 

　　今時美國汽車廠罷工結束，工人重新回廠，故11月的就業新增職位便增加了。人手回加，車產量回增，二手車價再大升的可能性減。

 

　　今時美聯儲局加息已近尾聲，7月一加之後，怕再加不了。三十年債息亦由之前的5%回跌至4.2%水平，這有利新屋落成及投資，樓房供應多了，屋租有回落機會。

 

　　亦是基於以上原因，市場就視頑企的通脹面不見，續炒上。

 

　　但這個炒上，能炒上幾多？留意近月的實質時薪是以年計，有0.5%增長（圖四），這個工資支持了部分的持續消費。

 

 

美國人消費遲早受限

 

　　不過美國銀行亦發表了個消費者消費調查，顯示節日消費有回升趨勢。年輕人因借貸多，消費有降溫；但年長的人因借貸不多，反成了消費的主力。

 

　　整體言，美國人的儲蓄正被消耗中，再過數月，而又當美國就業仍不火熱，消費就遲早會受限制。

 

　　M2貨幣趨下，早已啟示了這個發展（圖五）。如果美國M2持續收縮（如美聯儲局再QE，M2就不會收縮啦），則按目前美通脹是可以有望回至2020年前的3%至2%水平（圖六、七），但要持續回見2%水平就似不易了。

 

 

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

 

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