  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

22/12/2023

聖誕前夕，十字街頭

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　聖誕鐘響，有分析員說，2023年是過去10年來最差的一年，但也是未來10年最好的一年。雖然這像《雙城記》那「最壞同時是最好時代」的名句，但它卻沒有為投資者帶來任何美好的憧憬，反而細思極恐。此時此刻，站在十字街頭，華爾街的大佬們有甚麼可指點迷津？

 

　　明年市場的焦點仍是美國的經濟表現，最近較令人側目的是，美股大淡友、大摩首席股票策略師威爾遜(Michael Wilson)轉軚認為，美聯儲局減息或可引導美經濟維持增長的趨勢，而不會再度引發通脹上升，並成功令它軟著陸，同時為美股營造出，像打高爾夫的最佳擊球點：「甜蜜點」(Sweet Point)。

 

　　威爾遜這個「甜蜜」觀點之所以令人關注，是因他去年以「神測」標普暴跌而聞名。他表示，如果美聯儲局真能讓美國經濟軟著陸，對利率和經濟前景變化較敏感的小型股，以及今年表現遜於標普500的其他市場，便可能會延續今年11月初以來的升勢，繼續走高。

 

　　大摩上月曾預期美經濟將出現深度衰退，如果威爾遜的觀點代表大摩，那便與高盛「軟著陸」看法相同，兩大行對美經濟前景的意見一致。不過，威爾遜看好美股並非始於今日，今年7月下旬，他也曾為看淡美股而向客戶致歉。如果信他，若下次他又要再道歉，大家認為輸到入肉的會是誰？

 

反向冧市　融漲造成

 

　　關於美國經濟，市場近期另有「反向市場崩潰」(Reverse Market Crash)論。與傳統由估值驟跌的「冧市」相反，「反向冧市」是實際通脹急升，但同時股市也升，導致貧者愈貧，富者愈富，進一步加劇了貧富懸殊，這種「冧市」又包含了「融漲」(Melt-Up)概念。

 

　　融漲是指市場情緒超級樂觀，在基本因素沒有太大變化之下，由於不想錯過升市的賺錢機會，投資者蜂擁入市，造就市場不斷上升，甚至加速上漲，最終導致「冧市」。融漲可預示，牛市即將告終，泡沫也將破滅。

 

　　不少分析均認為，美股有「反向冧市」或「融漲」的跡象全因「錢作怪」。錢之所以能夠作怪，元兇是美國QE；當印銀紙不受控制，便會引發金融危機。投資者有閒錢入市，不少是因之前在低息時代大有斬獲。

 

　　持這觀點的人認為，今時美股與約百年前的德股（圖一）、美國經濟與二戰前德國、1980年以來，平均通脹達206%的阿根廷、土耳其、伊朗，甚至今年的津巴布韋等國家都很相似。以上各國共通點是：通脹和國債都管理不善，只一味印鈔。

 

 

印鈔派錢　富者愈富

 

　　美政府狂印銀紙以救經濟，人人有錢使，固然是皆大歡喜，尤其是消費型經濟，表現更佳。但正如YouTube頻道《價值娛樂》(Valuetainment)的創辦人貝大衛(Patrick Bet-David)批評，美聯儲局每次印銀紙，美國一般民眾總會覺得政客只幫中產。美政府派錢，但民眾卻不會儲錢，只知道把錢花掉，盡情消費。因此，他認為政府給窮人派錢，其實是流向商家，即社會頂層的富人，導致貧富更加懸殊。這意見出自這位伊朗裔移民，今時坐擁3.5億美元(約27.13億港元)身家的伊朗裔投資專家之口，便更有說服力。

 

　　印鈔雖不是長久之計，但筆者認為，美國短期內陷入以上國家經濟困境的機會甚微。畢竟，美國擁黃金儲備達8133噸，居世界首位（表），這才是美國財大氣粗的「底氣」所在。因此，即使美短期內出現危機，為經濟帶來震盪就有可能，卻未至於會淪為阿、津等國。

 

 

　　橫撇一筆，今時不知美債會否爆煲，投資者應學歐洲諸國央行，買些黃金作保險。由於揸金犯本兼無息；小投資者可透過買金礦股，搭上「黃金夢想號」列車（圖二至圖四）。

 

 

 

 

為債付息　醞釀風險

 

　　今時美國負債約34萬億美元，是其GDP的1.3倍，也須付債息1萬億美元。美財赤持續高企，且日益惡化，發債規模亦只會愈來愈大。不過，今時全球買美債的國家卻愈來愈少，美國為了「收割」全世界的資金，便須維持相對高息，以吸引人買美債。美經濟表面風光，實暗藏風險。

 

　　佇立十字街頭，仍看不清前景。對普通人，巴菲特就有幾個忠告，篇幅所限，容後再談。總的來說，巴老是要大家「慳啲使」。佳節當前，未知這3個字會否掃興一點？

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk