華爾街夢幻劇本2024

港股在2023年最後兩個交易日，重越17000關，收報17043，升逾400點，但仍難免有一絲「遲來春天」的惆悵。展望來年，美聯儲局自9月以來，連續3次維持利率不變，已被市場解讀為「放鴿」，即將減息。有人甚至說，華爾街已為2024年寫好了一部「夢幻劇本」。



華爾街的「夢幻劇本」，大蹺有兩條，分別是：減息和即使經濟衰退，也只輕微。美聯儲局本月宣布利率維持在5.25%至5.50%的區間，那是繼9月和11月後，連續第3次維持利率水平不變。



本月中議息會議後，鮑威爾表示，利率可能已見頂，如再加息便可能會為經濟帶來下行壓力。而美聯儲局19名官員中，更有17個預期明年底的利率將低於今時水平。這更讓市場認定，這個自去年3月啟動，也是40年來最為迅猛的加息周期快將結束，減息指日可待。



當看到高息「Higher for Longer」的情況似不會出現，市場遂樂觀預期，明年最快首季開始減息。美國利率期貨市場顯示，明年3月減息的機會高逾八成，而美聯儲局官員也預計，明年全年平均將有3次25個基點的減息，到2025年將再減息4次，並相信毋須再加息以紓通脹壓力。



華爾街：倘衰退 屬輕微



在美聯儲局「放鴿、減息」之餘，FOMC會議紀錄顯示，他們看好美國經濟會軟著陸，而不會陷入衰退，並預期未來幾年，美失業率只會輕微上升。在這背景下，華爾街一眾經濟學家均表示，明年美國即使出現衰退，也不會像2020年疫情爆發時那麼嚴重。



早於《華爾街日報》10月公布的季度調查中，華爾街的經濟學家已將明年衰退的可能性降低，從7月的平均54%降至更樂觀的48%（圖一）。



彭博近日綜合了，華爾街經濟學家對未來一年美國出現衰退的看法：僅不足三分一(32%)受訪者認為會「衰退」；近一半(49%)人反而認為會「軟著陸」，以及近兩成(19%)人認為「軟著陸但不會衰退」（圖二）。以下是彭博引述幾位經濟學家的看法：



德銀高級經濟學家Brett Ryan：「技術上，這算是一場衰退，但經濟放緩幅度並不會太大。」



富國(Wells Fargo)高級經濟學家Sam Bullard：「人力市場疲軟趨勢，最終將引發消費下降，但至今美國經濟的韌性仍令人驚訝。以歷史的標準來看，2024年的經濟衰退肯定是溫和的。」



抱有樂觀情緒的大行，怎可少得高盛？高盛首席經濟學David Mericle：「經濟的主要風險是重新加速，而不是衰退。我們沒有做好完全準備，因為經濟增長比我們的預期還要強勁。」



過去不一定可推斷未來



看到華爾街一眾經濟專家這麼樂觀，不禁使筆者記起，市場今年初不也預期美國今年減息，並出現經濟衰退？



彭博的首席美國經濟學家Anna Wong至今仍堅稱：「經濟衰退的迹象早在今年10月便出現了……我們仍相信衰退或已發生。」美經濟是否已出現了衰退，專家或各有標準，但今年減息就的確只聞樓梯響。



華爾街往往會根據過去情況，例如減息、美總統大選周期等，推測來年市場有甚麼事情發生，以及其良好反應和表現，但歷史極大機會不會簡單地重複。「過往業績不代表將來表現」，市場對明年的預期，可能過於樂觀，例如緊縮的貨幣政策會出現「滯後效應」（圖三）。如果最後一次加息與衰退之間，平均延遲時間為11個月，從今年7月起計，明年上半年衰退的風險便相當高了。





此外，如美國這個「大花筒」死性不改，財赤持續高企，今時逾30萬億美元的負債將不斷增加，爆煲風險只會愈來愈大，也恐拖累全球。



筆者只數了美國內可能出現的經濟危機，還未計一些類似今年以色列為報復哈馬斯而襲加沙的「黑天鵝」，包括瑞典加入北約又會惹俄發動「特別軍事行動」、兩岸同胞都不願看到的台海危機等。



2024年真的會如華爾街所想，夢幻般完美，還是完美的科幻？不必等風水佬的十年八年，明年今日，自有分曉。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)