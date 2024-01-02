美國跟中國開打貿易戰，旨在卡中國出口經濟收入脖子，中國捱了幾年，到今時，如何了？如果中國出口經濟真被卡了，中國外匯收入就會減少，影響龐大，但國內天風證券有份宏觀研報，以數據說明了現況。

報告謂：

自貿易摩擦以來，市場對中美供應鏈脫勾的擔憂揮之不去。2023年，中國佔美國進口的比重從2017年的21.9%下滑至前三季度的14%，加劇了市場的擔憂。

直觀來看，下滑的份額主要流向了北美自貿區（墨西哥和加拿大）、東盟、歐盟。這些地區2023年前三季度佔美國進口的比重，相比2017年提高了2.9、2.8、2.3個百分點，是這一輪產業鏈轉移的直接受益方。

十分明顯墨西哥和加拿大是中美貿易摩擦下的得益者，他們對美國的出口，自2017年至2023年（前三季）都有明顯的增長（圖一），這些增長的出口是哪些項目？

家具、鞋靴、紡織服裝等勞動密集型產品的份額主要流向了東盟。

2023年前三季度，中國的家具(HS94)、鞋靴(HS64)、紡織服裝(HS62)等商品佔美國的進口份額相比2017年下滑了22.7、17.5和14.1個百分點。東盟的家具(HS 94)、鞋靴(HS64)、紡織服裝(HS62)佔美國的進口份額相比於2017年提高了13.8、12、6.3個百分點。

電氣設備、機械設備等資本密集型商品的份額有一部分流向了墨西哥、加拿大、日本等國家。

2023年前三季度，中國的電氣設備(HS85)、機械器具(HS84)等商品佔美國的進口份額相於2017年回落16和12.9個百分點。日本、北美自貿區（墨西哥和加拿大）、東盟的機械器具(HS84)佔美國的進口份額分別提高了5.5、3.2、2.8個百分點。

東盟、墨西哥、加拿大、日本對美出口的增加就是中國對美出口的減少（圖二）。

出口減量逾10%的有電機、電氣設備（減16%），機械器具（減12.9%），家具（減22.7%），鋼鐵製品（減10.5%），鞋靴（減17.5%），服裝及衣著附件（減10.6%）。可見到減最多的是勞動密集型的紡織、鞋靴、家具等產品，而電機、電氣設備及機械器具可能因環球經濟不景而有回軟。是否屬實，要看多一、兩年便知。

不過在中國對美出口份額下滑之時，中國佔全球的出口份額卻見提升。

2017年中國佔全球商品出口的比重為12.8%，2019年上升到13.1%，2022年上升至14.4%。從樣本國家看，2023年1至7月在樣本國家中，中國的出口份額比2017年提高了2個百分點（圖三、圖四）。

為甚麼中國對美出口減，但對非美國家出口卻升？（圖五）

2023年1至9月，中國佔墨西哥、加拿大、印尼、越南、新加坡、菲律賓等國家的進口份額相比於2017年分別提高了4.8、0.8、7.4、9.6、4.8、9.6個百分點。墨西哥和東南亞替代中國直接對美出口的同時，又接收了大量來自中國的出口。

從這個角度上講，中國製造業正在發生的不是轉移，而是外溢。中國企業將對美出口的生產地延伸到了東盟和墨西哥。這些成本或者關稅更低的國家，使得中國在全球供應鏈中的地位不降反升。

計算A國對B國的出口，如細緻分析，可用直接消耗和間接消耗來計算。直接消耗是B國直接用了A國的貨品、原料。間接消耗是B國用了C國的貨品、原料，而C國的貨品則用上了A國的貨品、原料。一個例子可以說明：

如美國進口中國的服裝是減少了，而美國自東盟入口的服裝是增加了，但東盟服裝所用的布料，以至紗線，則是自中國入口，所以中國的貨品用了個乾坤大挪移，假道東盟，間接出口了到美國。將直接消耗和間接消耗加在一起，是叫完全消耗，統計上是這樣計的。

比如，美國生產1單位的A商品會直接消耗0.2單位的中國商品和0.3單位的東盟商品，而東盟生產這0.3單位商品也會消耗0.01單位的中國商品，則美國對中國的完全消耗系數為0.21。

雖然在貿易摩擦期間（2017至2020年），中國佔美國的進口份額下滑了2.9個百分點，但是完全消耗系數（美國對中國出口的依賴程度）相比於2017年還有所提高。

2020年，美國有35個行業對中國的完全消耗系數高於2017年，僅有9個行業對中國完全消耗系數低於2017年。

美國對中國出口依賴程度較高的行業集中在紡織產品、機動車、電氣設備、機械設備，相關商品對中國的依賴度在2017至2020年小幅提高。

雖然中國紡織服裝對美國的出口份額回落，但是完全消耗系數卻有小幅提升，其原因是中國的化纖長絲(HS54)、化纖短絲(HS55)等中間品的佔樣本國家的出口份額相比於2017年出現上升。

美國在電氣設備行業、機械設備行業上對中國完全消耗系數也有提升。雖然中國對美國的直接出口下滑，但是中國對東盟等其他國家的設備出口提高，這使得美國對中國的間接依賴度不降反升。

計上細數，儘管貿易摩擦（2017至2020年）導致了中國對美的直接出口份額下滑（約2.9個百分點），但是投入產出表展示了不一樣的結果，同期美國對中國商品的（直接和間接）依賴程度（完全消耗系數）不降反升（圖六）。

中國製造業明顯是外移了，這會否引來美國另樣打壓？要走著瞧。如不另立對華出口的打壓，相信中國的製造業會在外移立站穩腳後，可以更擴大的，這是個良好願祈。能成功的話，中國經濟和製造業會見出暖陽，而A股亦有上升的底氣。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



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