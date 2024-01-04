昨(3日)文講買股技巧，但要買乜股？有謂巧婦難為無米炊，如無股可落鑊，有炒技也無用。2023年不少股都跌到隻狗，炒不落手，但在2023年亦有些少股，升到嘔，關鍵在你識唔識吼。

恒指成分股中，理想汽車(02015)、聯想(00992)、中石油(00857)、中海油(00883)、小米(01810)都有近50%至100%升幅。

非恒指成分股中，高偉電子(01415)、蒙古焦煤(00975)、兗礦(01171)、兗煤澳大利亞(03668)、美圖(01357)竟可有逾倍升幅。大跌市中有升股，大升市中有跌股是永恒真理。上述的「升」股中，都有個共通點，盈利有改善。

12月份公布的中國製造業數據有改善是必然的，因為在11月份的中國用電量有提升。11月份天氣未冷，不用開電暖爐，又未熱到要開冷氣，用電量升了，應是工業方面用電多了。工業用電多，即是製造業開工回暖了。筆者在兩星期前的「午市閒談」中指出過，而結論是恒指有望企上16500的阻力位，再可望上戰萬七點。結果大家都見到，2023年果然企萬七收，而市場上亦感到資金有回流中港股市。

恒指在2024年能否再上層樓，上戰萬八、一萬八千五？不是靠人家施捨，而是要看中國企業的盈利潛力。

招商銀行有個券商研報，叫《招商策略》，樂觀地認為11月工業企業利潤率回升（其實是跌幅收窄），助推盈利加速改善（圖一、圖二）。

具體數據是：

1至11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額69822.8億元人民幣，同比下降4.4%（前值-7.8%）。宏觀政策效果持續顯現，工業生產加快回升，工業企業營收連續5個月回升，帶動利潤加快恢復，11月單月利潤同比增長29.5%（前值2.7%），連續4個月保持正增長。

工業企業盈利可能觸底回升

中國的工業企業盈利，是可能（得強調是可能）觸底回升，理論上是上游原材料如煤炭、金屬價格會是春江鴨，這方面的股份可以先留意。

11月單月利潤同比增長29.5%（前值2.7%）是個很大增幅，但這不代表行行業業都好。

如果按這個11月份的利潤增長便胡亂入市，可以輸光未天光。要買股就要買那些利潤先行股，因為早期的增長是不均勻，有先後，亦可以是夭折的。怎研評？《招商策略》有個總結，筆者在這總結中，用紅色字標示有「錢」景之行業，藍色字標示仍未可有「錢」景的行業，而綠色字則是可留意，但要待進一步改善才可考慮的行業。

可買的行業裏，要考慮的應是龍頭股，三四線的小弟股，風險會較高。限於篇幅，有關的股票圖就不刊出了，各位自己找圖來看好了。

整體來看，1至11月份規模以上工業企業利潤同比降幅繼續收窄，11月當月同比加速修復。結構上，量升價減，單位成本下降，利潤率持續提升。大類行業中，上游資源品同比降幅明顯收窄，中游製造業有所分化，消費製造業普遍改善，TMT製造業恢復斜率較大。本次工業企業盈利數據再次確認了我們此前關於整個工業企業部門的利潤增速將會從三季度開始逐漸加速上行的判斷，目前利潤率已經出現穩步修復，但價格端仍有待進一步改善。行業層面推薦關注景氣度較高的黑色金屬、有色金屬、化學纖維、石油煤炭加工等資源品領域，邊際改善較大的TMT製造業、汽車製造業、交通運輸設備製造業和部分紡織、家具、造紙等消費領域。

【信息技術】上周部分記憶體價格下行，上周8GB DRAM、32GB NAND flash記憶體價格與前周持平，64GB NAND flash價格周環比下跌0.03%。12月液晶板價格環比下行，11月部分LCD出貨量環比上行。11月北美PCB出貨量、定單量同比轉負。11月日本半導體製造設備出貨額同比跌幅收窄。11月5G用戶數量同比持續增長。1至11月電訊主營業務收入累計同比增幅不變，戶均移動互聯網接入流量同比增幅收窄。1至11月軟件產業利潤總額累計同比增幅收窄。

【中游製造】上周電解液、鋰原材料等價格普遍下降，電解鎳、電解鈷價格上漲。上周光伏價格指數下行，光伏產業鏈中矽料、矽片、部分組件價格下降。11月主要企業裝載機、壓路機銷量同比跌幅擴大，叉車、內燃機銷量同比增幅擴大，汽車起重機同比跌幅收窄。CCFI、CCBFI、BDTI上行，BDI下行。

【消費需求】主產區生鮮乳價格持平。豬肉、仔豬批發價下行，生豬全國均價下行。在生豬養殖利潤方面，自繁自養生豬養殖虧損收窄，外購仔豬養殖虧損收窄；在肉雞養殖方面，肉雞苗、雞肉價格下行；蔬菜價格指數上行，棉花期貨結算價、玉米期貨結算價上行。上周電影票房收入、觀影人數、電影上映場次均上行。上周中藥材價格指數上行。上周文化紙價格、白卡紙價格指數與前周持平。

【資源品】建築鋼材成交量十日均值周環比下行。上周螺紋鋼、鋼坯價格上行；唐山鋼坯庫存、主要鋼材品種合計庫存下行，鐵礦石港口庫存上行。煤炭價格方面，秦皇島港山西優混平倉價周環比上行，京唐港山西主焦煤庫提價周環比持平；焦炭、焦煤期貨結算價周環比上行，動力煤期貨結算價周環比持平。庫存方面，秦皇島港煤炭庫存下行，天津港焦炭庫存持平，京唐港煉焦煤庫存上行。全國水泥價格指數上行。布蘭特國際原油價格上行；有機化工品期貨價格多數上漲，二甲苯、純苯、燃料油等價格漲幅居前，瀝青、乙醇等價格下跌。上周工業金屬價格多數上漲，銅、鋁、鋅、鈷、錫、鉛價格上漲，鎳價格下跌；鋁、鋅、鎳、鉛庫存上行，銅、錫庫存下行；黃金期現、白銀期現價格上行。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)