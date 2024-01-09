美國上周公布12月非農就業職位及工資的增長均超出市場預期，加上有耶倫「背書」：美國經濟已實現了軟著陸！市場樂觀氣氛持續，但投資炒預期，今時市場既已反映了減息的利好因素，一旦今周其他經濟數據有任何風吹草動，可能便會給淡友機會翻盤。在這類如履薄冰的環境，巴菲特早就教了投資者5大心法。

標普500指數在新年首周，終止了過去9個星期的升勢（圖），令華爾街不少策略師和基金經理變得審慎，並向投資者預警。《彭博》最新的一項調查顯示，在380名受訪者中，有一半則預期標指成分股的盈利，今年將達到歷史新高。

對投資者言，這項調查是另一個「半杯水」問題：美股會向上或向下，仍是50:50；美經濟最差可像上周五（5日）蕪文的經濟學家亨特警告的經濟衰退，甚至猶如1929年的大蕭條重現。

巴老：股市終升

巴菲特曾說：「對1個月或1年後，股市升跌，我一無所知，但更可能的是，在市場情緒或經濟好轉之前，市場將會升，甚或大升。」即使經濟衰退，投資者手上的股票價值會跌得很低殘，但巴老指出，歷史已證明股市終會再升，更何況今時美國經濟被形容為「具韌性」，失業率低，市場認為只會「溫和衰退」？

巴老名句「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」，不就是叫投資者，當別人害怕買貨時，可考慮以「折扣價」買股票或其他資產。「壞消息就是投資者最好的朋友。」對巴菲特來說，投資者最好的朋友不單是時間，還有壞消息。

無論經濟和股市有多差，巴菲特認為，投資者仍有5件事情可做。

(1)要為自己預留流動性。這個是否似曾相識？對，當市場普遍預期2023年會出現經濟衰退時，已有不少專家建議，手上要保留大量現金，以給自己空間做明智的決定，而不是被迫做愚蠢的決定。

不過，預留資金備用並不代表要賤賣手上股票。2002年，巴菲特曾親解自己賣股只有兩大原因：一、有更好的投資機會，要套現轉投其他，例如他去年第三季，便沽清通用汽車（美：GM）、強生（美：JNJ）及寶潔（美：PG）套現，轉買短期美債。當時3個月美債息達5.4%，而以上3隻股的股息僅1.3%至3%不等，但巴老自言錢比投資機會還要多；二、股票基本因素變差了，失去了初買入時的競爭優勢。這恐怕才是巴菲特真正沽清3股的原因。他的最佳拍檔芒格的說話可作為那次清倉的註腳：「通用(GM)曾經是一間好公司，但每次簽約買賣後便死了。」(GM was a great company--it just gradually went to hell one contract at a time.)

堅持要買好公司

(2)投資於經得起考驗的公司。經濟差、股市差，藍籌不跌也很難。公司業務放緩，股價自然跌，投資者對這些公司不妨持審慎樂觀的態度。價值投資的精粹是，揀有能力提供優秀產品或服務，以及管理良好而估值偏低的公司。要常比較公司的資產與市值，估值是否低了？要根據公司前景買賣，而不是跟市場前景買賣，「買股不買市」就是這個意思。

(3)堅持正常的投資計劃。巴菲特說，在任何市況下，投資者不宜停止投資，但也不要胡亂買股。巴老強調，要以合理的價格，買由可信任管理層經營的企業。

經濟變化得很快，既然我們不知道大市或股價甚麼時候見頂或到底，只要對個股有充分研究、了解便可買，而不必理會任何市場噪音，包括一些「財演」的分析。投資者要密切注意自己感興趣的股票，候價合適便低吸，善用平均成本法投資，最終會有賺。

(4)不要將所有資金投於沒有增長的資產。任何市況，持現金（或儲蓄）總會安全，但現金並沒有增長潛力。巴菲特也指出，美股10年便跑贏現金，現金在加息周期還好，但長遠看，減息、低息時代持現金就容易令人錯過了投資機會。

(5)保持長遠眼光。巴菲特指出，股市上升可長達幾十年，無論是1929年的大蕭條、1970和80年代初的通脹及經濟低迷，乃至金融海嘯之後的衰退都是短暫的。因此，投資者見近日港股跌也毋須驚惶失措，要寄望明天，否極泰來。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)