要估的恐怕不是港股，因恒指開局至今已連跌了7天，似仍難擺脫頹勢；另一邊廂，耶倫日前打了「開口牌」，指美國經濟「已經」軟著陸，繼續為美股營造利好氣氛。難道美國會獨好？耶倫這個「軟著陸論」究竟有多可信？

耶倫指美經濟「已經」軟著陸，是建基於2023年12月份非農就業和工資增長均超出預期，才有此判斷。雖然市場普遍認為，12月美製造業及勞動市場的數據表現出韌性，但是美國供應管理協會（ISM）公布的製造業PMI其實仍處於榮枯線以下，製造業整體仍在收縮。

美國上周公布的12月份ISM製造業PMI為47.4，預期為46.2，前值46.7；12月失業率為3.7%，前值為3.7%，預期是3.8%。美國12月非農業就業人數為21.6萬人，前值為17.3萬人，預期值為17萬人。耶倫便只看到以上製造業的「軟」數據和就業的「硬」數據，便判斷美經濟已軟著陸？

衰退與否看數據

有分析認為，美國這些軟、硬數據的互動將決定，今年美國經濟會否及何時可能陷入衰退。世界大型企業聯合會（Conference Board）11月領先指數已連續20個月下降，與經濟衰退即將出現的趨勢相符（圖一）。

在圖一中，先前被美國經濟研究局（NBER）界定為衰退（垂直的灰色條）的時期，均出現了領先指數（藍色線）與軟（黑色線）硬（褐色線）的數據同時收縮的現象。如圖一所示，今時硬數據尚算平穩，軟數據雖仍處較高水平，但已開始下跌。

今年美國經濟會否衰退，仍繫於眾多軟數據，包括股價、信貸及調查數據等有沒有惡化，以及硬數據，包括就業、建築許可、資本貨物訂單等有沒有開始疲軟或加速疲軟。

如看軟數據中的ISM製造業PMI，雖然2023年6月至9月，PMI似企穩回升，反映出製造業具韌性。但到10月又開始跌，缺乏持續復甦的動力，也是自2022年11月以來，連續14個月處於榮枯線(50%)以下（圖二）。

提及ISM製造業PMI，有個領先它約9個月的「全球金融緊縮指標」（Global Financial Tightness Indicator GFTI）也可供參考。GFTI反映全球央行貨幣緊縮政策，圖三（褐色線）顯示，各國央行開始減息。有分析相信，正在寬鬆的環境，將令PMI隨之彈升，不知道耶倫是否也已參考過了這指標？

美聯儲局不一定是鴿

比起耶倫，投資者可能更關心美聯儲局今年減息的機會有多大。鮑威爾12月記者會上被視為「轉鴿」的言論，令市場預計2024全年減息150個基點，這較美儲局在經濟預測總結（Summary of Economic Projections，SEP）中位數暗示的75個基點進取得多。

因此，要為降低市場預期，美聯儲局自12月中以來，態度明顯變得強硬，這似乎是為鮑威爾「轉鴿」言論降溫，但短期利率市場卻仍堅信美聯儲局將於3月開始減息，似乎美聯儲局所有鷹派言論都未能改變預期。今時3月減息的機會高逾70%（圖四），也預期今年全年將有6次減息（150個基點）（圖五）。

不過，若看美聯儲局上次議息會議的紀錄內容似乎就沒有鮑威爾暗示的那麼「鴿」，例如官員就指出，如果經濟情況容許，進一步加息的可能性仍然存在，並重申了利率決策的「謹慎」態度，而政策保持限制性(即「緊縮」)是適當的。

投資者無特異功能

更重要的是，美聯儲局官員「普遍認為經濟前景存在高度不確定性」，即是只要美國一日還有經濟數據公布，投資者仍不能像耶倫「軟著陸論」般一錘定音。

本周的美國經濟指標還有今天的零售、房貸、房貸利率及原油庫存量；明天的首次和連續申領失業救濟的人數、核心CPI和CPI增長、天然氣儲存量、政府開支，以及周五的PPI尚待公布。耶倫或者能夠未卜先知，確認美經濟已軟著陸，但沒有這種特異功能的投資者只好在本周餘下來的日子繼續估。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）