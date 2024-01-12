  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 理財 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 中國恒大 理財智慧 財金大勢 看透樓市

12/01/2024

旅遊消費，中免受惠

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　恒指開局7連挫後，「北水」昨（11日）終南下救火。冬天，依四季時序，還宜講下「北風」：最近內地有近20家券商關注中國中免(01880)(滬:601888)，大部分予中免評級為「買入」。中免昨收市報72.4元，升2.25元或3.2%。

 

 

 

 

　　中免近日為甚麼能獲一眾券商的一致青睞？中免本周初公布截至2023年12月31日止全年業績，股東應佔溢利約67.17億元（人民幣．下同）。去年同期純利為50.3億元，同比升33.52%；每股盈利3.2465元。

 

銀河：多維布局

 

　　中免主要在內地從事旅遊零售業務，免稅零售網站覆蓋海南島，以及中國和亞太地區的主要航空樞紐，包括北京首都、上海浦東、廣州白雲，以及港、澳地區等的機場。銷售產品主要包括中高端香化產品、時尚品及配飾（如手表、珠寶、服飾及配飾）等。於2022年8月，集團經營193間店舖，遍布內地、港、澳及柬埔寨。

 

　　券商「中國銀河」指出，中國免稅行業底層邏輯未變，中免卡位內地核心免稅流量管道，伴隨消費復甦推進，「離島+機場+線上+市內」的多維布局，將打開長期空間。銀河予中免「推薦」評級，但未提供目標價。內地不少券商都予中免「買入」評級，推介原因見表一。

 

 

攜程值得考慮

 

　　中信證券予中免目標價為115港元，認為機場租金壓力減輕，未來業績確定性增強。加上隨著海南旺季到來、出入境客流恢復進度提升等因素，中免經營數據有望企穩回升，遂予中免「買入」評級。另有8家同樣予中免「買入」或「優於大市」的評級，見表二。

 

 

　　如投資者認同旅遊消費復甦，會讓中免這類股份受惠這個「底層邏輯」的話，從事與旅行相關服務，如住宿預訂、交通等的攜程集團(09961)(美:TCOM)也可留意一下。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk