昨(18日)文講了隻美國金融市場的灰犀牛，今天(19日)想講另一隻：特朗普。不是說，美國總統大選會利好美股，有時甚至利好全球股市嗎？對，但這可能只限於大選，而特朗普這隻犀牛，對世界就可能更灰了一些。

美國大選對資產價格有重要的影響，先說美股。最近兩屆，大選年利好美股，尤其是11月。東吳證券近日一份研究報告就指出，2016和2020年是大選年，而美股在11月分別升了4%（圖一灰線）及11%（黃線），並在其後的3個月仍錄得10%以上的升幅（圖一）。2020年10月，中銀香港(02388)根據彭博數據所得，也有類似的結論。

值得留意的是，中銀還根據兩黨大選的往績，做了個統計：自1952年至2016年，美國共17次大選。如以選舉年的標指全年表現計，指數共錄得14次上升及3次下跌。如計算選舉年翌年標指全年回報，就錄得10次上升及7次下跌，平均升幅19.9%、平均跌幅為-12%（圖二）。

標指通常受惠

如以政黨計，民主黨勝出7次，標指就有6次於選舉年翌年升，只有1次跌，標指升的機會是85.7%；反觀共和黨勝出10次，標指也升6次，但跌4次，標指升的機會只是60%，比民主黨低逾25%（表一）。

若以當屆政黨總統能夠成功連任來看，成功連任往往利好標指翌年上升，而8次總統成功連任中，兩次翌年標指報跌，都是共和黨（表二）。綜上所述，從利好投資的角度，炒美股者希望誰人勝出大選，真是呼之欲出。

選舉年黃金當炒

雖說美股當炒，但東吳證券也發現，黃金在2016年及2020年的大選，升幅分別有30%及44%；在2012年(大選年)至2023年這段期間，升幅均優於非大選年（圖三）。2020年黃金年回報高達25%，勝其他資產，包括美股。

再說特朗普為甚麼會是這隻灰犀牛。隨著本周初特朗普以逾半數得票，勝出共和黨在美國艾奧瓦州舉行的首場初選，遠遠拋離對手得票。首戰旗開得勝，令他代表共和黨出選總統的聲勢大增。

事實上，雖說官司纏身的特朗普出選之路崎嶇，拜登也可以發夢般的高齡「衛冕」，但其實「特拜二老」各自在黨內的支持都非常強勁。除非拜登身體出現問題或支持率創新低，否則民主黨將繼續選拜登出選。因此，市場普遍預期，今屆大選仍將是「特拜二老」對決。

政治醜陋，選舉從來都是極盡互爆醜聞、抹黑對手等之能事，美國大選尤其往往是其中典範。上屆大選，便因雙方支持者勢均力敵而險釀內戰，導致美國分裂便是一例。

交到功課可連任

美國的內政外交，當前急務是內穩經濟，外援盟友。拜登處理得好，便可連任；否則，特朗普便更有勝算。4年前，特朗普便因經濟衰退，而輸掉了總統寶座，辭別了白宮。

經濟方面，如果今年真的像耶倫所說，經濟「已經」軟著陸，拜登便大有機會連任；如美經濟在11月前，陷入衰退，特朗普便有機可乘（圖四）。這亦是之前鮑威爾誓要加息遏通脹的主因，因那是他老細耶倫的「腦」細，即拜登為續總統命的重要關鍵。不過，無論特拜二人誰勝出，都會推出相對積極的財務政策，從而刺激國內經濟。

外交方面，拜登必須在大選前，盡快平息俄烏戰爭，以及解決以哈衝突等問題。否則，若地緣政治讓美國深陷泥沼，美國人同樣會跟拜登算帳。拜登一旦下台，就正是特朗普變身灰犀牛的時候。

特朗普一旦重返白宮，相信極可能又會以「美國優先」，以「讓美國再強大起來」。這對今時原已動盪不安的國際局勢將如火上加油，中美關係將更加緊張。

假如美國大選結果超出市場預期，例如鮑威爾老細的老細換了是特朗普，加上若經濟形勢變化又超預期，在這些因素疊加效應之下，而特朗普這隻灰犀牛又亂衝亂撞，市場怎不會更灰心？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





