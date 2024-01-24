有人對2024作出了良好的期望，我們不要拘泥於期望者是甚麼的，有往績的預測大師，只要看這反映了甚麼樣的社會心態。畢竟一個三天未曾進食的飢男，只會願有大餐而不是願再餓多一餐。此所謂屁股指揮腦袋，你想乜，因為你缺乜。

第一願：烏克蘭戰事完結；

第二願：加沙戰事完結。

將渴求和平置在諸願之首位，反映稍有腦去思考的美國有識之士已有厭戰之想。事實上烏克蘭戰事打了逾兩年，烏克蘭無寸進，原因之一是烏克蘭將歐美援烏的武器轉手於黑市轉賣，並貪污售賣所得，這不是抹黑，而是美國當局已建立調查隊來調查這貪污事。而烏總統澤連斯基則謂，武器不見了，是因為全民發槍去抗俄，故才無紀錄可尋。按烏人口計是幾乎每個烏克蘭人都失掉一枝槍，每人發槍去抗俄真是信不信由你。輕武器丟掉不談了，但重型火箭炮，連防空雷達也不見了，就真箇怎說也不清，亦因此烏克蘭要再有大量歐美軍援就真是要等等了。

少了歐美軍援，使到烏軍一些前線指戰員講，以前一天還可以打50至60發炮彈，今時只可以一天打20至30發炮彈。甚麼叫彈盡，莫以此為甚。

最近歐盟又軍援烏克蘭，但要四年，法國也援導彈，但只給40發。唉！點打呀，所以烏克蘭戰爭在今年結束的可能性是極有機會的。特朗普在Iowa州贏得提名後，便講會快速結束烏戰（圖一），澤連斯基只能謂特朗普好危險（圖二），只要特朗普停止軍援烏，烏克蘭就大勢去。

至於加沙戰事能否於2024年完結就難說，因為近周中東戰局有烽火四起之勢，而一切都是不利美、以的。

也門胡塞武裝做到了《聖經》上所言的小小大衞，打敗巨人哥利亞的局面。也門胡塞武裝扼守紅海入口，站道德高地謂，如以色列不停止入侵加沙，屠殺加沙人民，就會襲擊任何駛過他們所扼守的紅海海域。他們指明只打與以色列、歐、美有關船隻、軍艦，他們用的是幾萬至十幾萬美元的無人機、火箭炮，而歐美要用來欄截的是逾百萬美元的導彈。打得多，歐美容易打到軍費失控，所以美國國會要急於通過法案去資助研發出較廉價的武器去攔截胡塞武裝的廉價攻擊武器（圖三），可惜研發需時，以色列是否等得了？

去年10月，被哈馬斯擄去的以色列人質家屬，於1月22日就衝入了以色列國會，要求以總理要在軍事或外交上加快去救出人質（圖四），亦在以總理官邸前宿營以增壓力（圖五）。

以色列在聯合國大會上亦受到大壓力不要在加沙濫殺平民，在南非的人權法庭，以色列亦被起訴在加沙有作出不人道行為，這對美、以始終是個不可逃避的問題，怎辦？

美國也知道在人道道德方面失陷，曾多次叫以總理收手。但之前以總理死口硬不肯，但當選民有怨言時，以總理就不能不理，故近日也只好提出停火二月以換哈馬斯釋放人質（圖六）。

美國軍事力量衰落

之不過今時可能是時不我與，因為近周中東是烽火回起，埃及、土耳其、約旦、敘利亞、伊朗、巴基斯坦都表面上互有衝突。但細看其中有些廝殺，是頗有心照不宣之效，是使大環境更加融合。不過一個值得提出的是，伊朗向在伊拉克的一個以色列情報單位予以精準導彈打擊。關鍵處是導彈的射程是逾千公里，此即是可以用這類導彈直接打到以色列首都特拉維夫。這其實是示意以色列，伊朗有能力摧毀以色列首都，明示暗示以後以色列不可在中東肆意跨境打擊中東國家，尤其是不要意圖任意去轟炸伊朗境內的目標。

伊拉克領導人，近日指摘伊朗和美國在伊拉克境內肆意軍事操作，在Davos經濟論壇上，伊拉克領導人要求美軍及其盟友離開伊拉克。而伊朗亦似乎配合，近日在逾70個美國在伊拉克的軍事基地予以導彈打擊。伊朗是明確地「協助」將美軍趕出伊拉克（圖七）。

美國人這兩個良好願望反映乜？美國軍事力量的衰落，如這是2024年明確出現美軍霸權、美元霸權的衰落，則美國將重蹈大英帝國衰落之路了。

其他的良好願望有機會再談。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



