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25/01/2024

信與不信

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　　繼要估今年美通脹、減息、全球經濟增長、地緣政治等宏觀因素之後，投資者又要面對另一條「複合是非題」：港股近日受「國家隊」以2萬億元(人民幣。下同)救A股的消息刺激彈上，但這只是「冚淡倉」，還是真的彈升？另「國家隊」救市，是真的嗎？

 

　　這條所謂的「複合是非題」，宜先循其根本探討，同樣是「簡單的」是非題：「國家隊」救內地股市，信不信？眾所周知，真正答案當然絕不簡單。

 

　　美網媒ZeroHedge周二(23日)有文章指出，中央透過沽空禁令(上周五（19日）及本周一（22日)）（見圖一），甚至出動了「國家隊」，仍未能遏止A股被拋售的情況，並引發反彈（圖二）。此外，衍生產品爆倉，在中證1000和中證500指數，也觸發了滾雪球效應，作斷崖式下跌（圖三及四）。

 

 

 

 

 

2萬億基金救市？

 

　　ZeroHedge引述彭博「知情人士」透露，中國正在「考慮」推出連串措施，以穩定A股市場。據說，因之前未能恢復投資者信心，有關官員已促請總理李強，採取「強而有力」的措施救市。

 

　　根據報道，強而有力的「具體措施」便是阿爺正想方設法，「調動」約2萬億救市。這「救市基金」主要來自國企的離岸戶口，再透過港交所(00388)買股；另阿爺將指定至少3000億元的地方資金，透過中國證券金融公司或中央匯金投資A股。

 

　　ZeroHedge同時批評，指「國家隊」這樣做令原本已頗「國有化」的A股市場，變得更加國有化，而「國家隊」也由臨時干預，變成正式由官方進行投資，也將變得制度化。

 

美國竟有「國家隊」

 

　　有個概念想先搞清楚，外媒甚至本地許多分析師往往形容阿爺常設所謂「國家隊」，其實以編制論，阿爺的「國家隊」何曾及得上美聯儲局轄下的美國金融市場工作組(Plunge Protection Team)般「國家」級？

 

　　美國這個自1988年成立的金融工作組，由高級官員及財金專家組成。顧名思義，其主要工作是防止及紓緩潛在的金融危機，更準確地說，是「防(股市)暴跌小組」。而這個工作組屬美國政府部門，在編制上，才是真正的「國家隊」。美國有，自己可以做，卻不容許其他國家有或做相同的事情，又一例證。

 

　　至於彭博所說，言之鑿鑿，而且巨細無遺，又可信否？連ZeroHedge的作者也說「或者也許不是」(Or maybe not)。他認為，中國其實並沒有做任何事，還嘲諷中央不作為，就像他們一直在考慮1萬億的財政及1萬億「特殊」債券的經濟刺激措施一樣，但實際還沒有任何事情發生。

 

　　數以萬億元計的額外財務負擔，對大部分國家來說，都會十分沉重，「借錢梗要還」、「還得到至好借」，哪有像美國般，即使負債沉重，似乎仍沒想過要還的一天？

 

出口術同樣奏效

 

　　說2萬億救市並不足夠，可能言之尚早。從「考慮」救市消息一出，滬市即彈，暫未見回到低點（圖二），要再看後市如何發展。反而阿爺昨就再有些動作，包括宣布防止出台不利市場的政策；中證監再發聲，全力維護資本市場穩定運行；人民銀行調低存款準備金率等，這些就是否阿爺「強而有力」的救市措施？不管投資者信或不信，都是官方正式的宣示。

 

　　2萬億真金白銀救市重要？中國古有毛遂三寸之舌，強於百萬雄師；美國近有經濟學家費沙(Irving Fisher，1867-1947年)，即美聯儲局前主席伯南克的師父、其博士論文的指導老師；他在任以色列財長時，便曾只以口水，調控了以色列利息的升降，並因此而獲《Investor》雜誌連續兩年，選為「最出色的財長」。

 

　　有沒有2萬億救市其次，重要還是「預期」，傳已有美國大行精準抄底A股。如果A股牛將升回來，港股牛還會遠嗎？

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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