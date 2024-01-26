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26/01/2024

為何大摩能精準抄底A股？

#財金大勢 #大摩 #A股
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　　昨（25日）文以「如果A股牛將升回來，港股牛還會遠嗎？」收結，言猶在耳，港股連續3天反彈，恒指昨收報16211點，升近2%，成交逾1300億元。「港股牛」真的重臨？如此市況，在「貪婪」與「恐懼」之間，可有「既貪且懼」的選項？

 

　　今時港股與內地股市有很大的關聯性。近日「國家隊」以2萬億元（人民幣．下同）救市、昨文提及人行下調存款準備金率，乃至中港6項深化金融合作的政策措施等，都有助改善兩地股市的氣氛，其中可能還以內地市場更為受惠。

 

　　近日，內地市場再創新低，滬指更一度跌破2800點，但已有券商認為，市場正處於資金重新回流的臨界點，加上類「平準」的資金（相信是指市傳的2萬億救市基金）已開始持續發力，托市作用明顯，內地股市短期內有望反彈。

 

大摩精準神測

 

　　至本周初，內地股市氣氛明顯改善，而《財聯社》報道了大摩去年一項回購計劃就像「精準抄底」A股，這隻能夠「神測」江水冷暖的「春江鴨」，遂被內地其他媒體引述、瘋傳。傳來傳去，內容不外是：

 

　　一、去年12月7日，大摩的中國A股指數基金（CAF）公告稱，將回購至多20%的流通股，買入價為基金每股資產淨值（NAV）的98.5%，回購日期為2024年1月22日至2月20日（圖一）。大摩遂被指能精準「配合」了滬指大跌的買貨時機，成為「神測」。

 

 

　　二、大摩這隻CAF在紐交所上市，至少80%的資產投資於滬、深兩市的A股，是隻外資投資內地市場的基金。

 

　　三、目前CAF管理規模為3.07億美元，從持倉來看，截至去年底，基金前10大持倉為：貴州茅台(滬:600519)、長江電力(滬:600900)、格力(深:000651)、招行(03968)(滬:600036)、邁瑞醫療(深:300760)、建行(00939)(滬:601939)、郵儲銀行(01658)(滬:601658)、工行(01398)(滬:601398)、中國建築(03311)(滬:601668)及珀萊雅(滬:603605)。

 

　　看來，大摩這位老外還較許多A股投資者對內地市場更有信心，也更懂得阿爺的政策用心，所以他已先得金。

 

國資委俾貼士

 

　　投資者若認為大摩回購純屬「巧合」的話，可看看國資委最近「鼓勵」央企今年提升價值的「5個著力」；具體而言，以下領域的相關產業均值得留意：生物、新材料、新能源車、類腦智能（「AI+」）、量子信息、深地深海，以及激光製造等領域。

 

　　據此，可見「中特估」（「中國特色估值體系」）概念今時仍適用。阿爺須盤活資本市場，維持上市企業有錢賺，強調股本回報率（Return On Equity ROE）；派息高，企業才有價值，從而吸引境內外資金，重新流入內地股市。

 

　　其實，2萬億只相當於內地牛市時，兩天的成交金額。重要的是，阿爺已擺出姿態，出手救市。內地股市昨普遍報升，上證綜合指數報2906點，升3%；滬深300報3342.9點，升2%，搭不搭A股這輪順風車，悉隨尊便。

 

中特股配高息股

 

　　不過，要潑潑港股冷水：即使A股真的牛，今時港股要全面牛氣沖天，恐怕也不容易。此話怎說？恒指成分股首5大重磅藍籌中，至少有兩隻，同屬IT類的阿里(09988)和騰訊(00700)即使升，恐怕也會被外資大沽家沽下來；另美團(03690)和比亞迪(01211)同樣亦有「被蒸發升幅」的風險。單此4股，已佔恒指逾兩成（22.32%，表），故說恒指要升，恐不容易。

 

 

 

 

 

 

　　既有此恒指被沽的「恐懼」，投資者便不可「貪婪」了？也不是。在今時市場氣氛下，「中特股」和許多派息5厘以上的高息股，例如銀行、電訊、公路股，都可以是「懼中可貪」的選擇。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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