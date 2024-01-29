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29/01/2024

阿爺又托市？

#財金大勢 #托市 #李強 #總理 #一利五率 #一增一穩四提升 #國企考核指標 #國企績效指標
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　　阿爺托市，是上周中港股市的熱門話題，跟著而來的，是連串討論，是托得起，托不起？筆者是審慎樂觀的。樂觀，是因為今時中國國務院總理叫李強，審慎是中美角力，外資不易回投中港股市。

 

　　先說審慎的。

 

　　去年5月2日，筆者有文：堅壁清野（圖一）指出自2020年5月之後，美國已推出不少制裁香港的法案，目的是想置香港，這個中國對外的金融窗口於死地，以遏止中國金融的擴張。最明顯的是特朗普禁美資投資於中移動(00941)、中電信(00728)、聯通(00762)等，結果是中移動被壓至35元區後，今又彈回至65元區。

 

 

　　為甚麼沒有了美資的中移動不被打死？簡單，全世界的投資者不只有你美資，所有的不受或敢受政治制約的投資者是會向錢看，只要標的的盈利前景天花板比天高，又肯派足夠息回報股東，投資者可財息兼收，是不會不去追捧的。這些被美資打壓的、有實力的中資股，唯一缺少的是被熱捧。如不明白此中的價差，就看之前在荔園演唱的梅艷芳和在紅館演唱的梅艷芳，其唱歌技藝都是相若的，只是荔園的入場費平過紅館的票價。作為歌迷(投資者)，票價平(股價平)，但耳福(收益)都一樣，不就是value for money？

 

　　在這個美國打壓的情況下，怎買中港股？稍後談。跟著說說樂觀的。

 

　　筆者愚見認為每屆中國國務院總理，都有一個重要使命，這個使命是按其時中國內外國情而定。

 

　　周恩來在建國之初，重外交。

 

　　陳雲曾助上海第一任市長陳毅去跟國民黨特務打貨幣戰、通脹戰、物資供應戰，他的「鳥籠經濟論」就是不能全資本主義，但也不能全計劃經濟。

 

　　鄧小平的開放論，是因為他是一眾留歐共產黨員的大管家，是他跟資本家去賒柴米油鹽、紙張、油墨，去供周恩來等人的活動所需。所以他不介意跟資本家打交道，在美國戴上牛仔帽，他一戴，就冧死美國佬。他的「黑貓白貓論」就有效地反駁了黨內的中國是姓資定姓社的指摘，穩定了又姓資，但又姓社，但一定是有中國社會主義特色的……

 

　　朱鎔基的主力在幫中國入WTO，他雖然想打貪，但在江澤民為主席時是力不從心。

 

　　趙紫陽精於中國土改，他十三歲參加土改，土改是人民公社的踏腳石。但他為總理時就一手解散了人民公社，釋放了大量農村人口的勞動力。

 

　　溫家寶是個老好人，他在國內的名號是影帝。他對經濟管理是有點跟不上當時國內的金融大鱷的發展，所以在2008年美國出了雷曼爆破後，中央提出四萬億來振興中國經濟，但地方大鱷卻拋出18萬億來「配合」。此中就涉及不少貪污及金融市場泡沫，因為錢多了。

 

　　李克強政績發於東北，精於管理重工業，故有李克強電力指數，以審計中國的GDP。但今時中國是踏入個金融業社會，鋼鐵廠用100度電和金融市場用100度，其產出是天壤之別。

 

　　到今任總理李強，他除跟李克強少了個「克」字之外，尚有甚麼差別？

 

　　筆者認為他的主要任務是要做個金融社會的總理。這跟歷任總理的任務是有所不同。自1978年起，一直都有國企改革（圖二），大家對比一下就知之前的國企改革是執漏，今時則是要提升。

 

 

　　2023年4月(李強已為總理時)，阿爺提出了「一利五率」、「一增一穩四提升」的國企考核指標（見表），這跟之前的考核指標是有所不同，要解畫，看副文。明天再談談這個2023年的國企改革和近周托市的關係。

 

 

...................

　

廣東話解構國企　績效指標

 

　　國企績效指標順序簡說如下：

 

　　淨利潤(Net Profit)：即純利；利潤總額(Total Profit):(阿爺話：即做企業不能蝕)；營業收入利潤率(Operating Profit Margin)：企業從業務所得的利潤佔營業收入的多少。假設營收利潤率是30%，即代表企業利潤佔營收的30%，即每做1元的生意，就有0.3元的利潤。(阿爺話：這是最基本要求，賣一單要賺一單。如賣一單蝕一單，遲早破產。)

 

　　資產負債率(Asset Liability Ratio，Debt Asset Ratio):(阿爺話：即債勿借大)；淨資產收益率(Return On Equity，ROE):(阿爺話：即要提高賺錢比率)；研發經費投入強度(R&D/GDP):(阿爺話：即要為明天發展撥資源)

 

　　全員勞動生產率(Overall Labour Productivity/All-Personnel Productivity)：根據產品的價值量指標計算，每名員工在工時內的平均產量，乃考核企業生產技術及經營管理的水平、員工技術熟練程度及勞動積極性的綜合表現。

 

　　計算公式：全員勞動生產率=(工業增加值/全部員工平均人數)

 

　　阿爺話：以前國企患冗員多，今時要精兵簡政，每名員工都要為公司創收益。)

　　營業現金比率(Operating Cash Flow，OFC)：又稱營運現金流，是企業透過營運實際流入及流出的現金，包括營業淨利潤、折舊等。(阿爺話：營業現金比率高，現金流強便免陷於短期債務危機。)

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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