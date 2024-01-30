  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

30/01/2024

中特股

#中特估 #財金大勢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　這幾天市場又多談了中特股，又談二萬億元(人民幣．下同)入市。但甚麼是中特股？為甚麼是二萬億？今天(30日)就談一談。

 

　　甚麼是中特股？不少人是逢中必反，逢中必譏，但就不查一查中特股是甚麼？

 

　　昨文（29日）提出了由1978年至2023年的國企改革都是在做執漏，即是做到打鐵還須自身硬，底子不好，只會恨鐵不成鋼。

 

　　李克強於2022年10月起，已外遊，國務院工作交由李強主理。自2022年10月起，國務院又通過了一連串的國企改革（表一），這些改革跟之前有甚麼不同？

 

 

要國企做優做大

 

　　2022年10月16日二十大中提到國企不再只做「強」做大，而是要做「優」做大。「強」和「優」的分別是，在現代商業競爭中，「強」不足以立，只有「優」才能立。Tesla(美：TSLA)的馬思克就講出了今時Tesla只是強，在一眾中國車企前，並未為「優」，所以他憂了，憂到連未來一年的業務前景也不樂觀。

 

　　2023年2月28日，提出要充分對接資本市場。吓？社會主義下的國企，要充分對接資本市場？如看不出此中的管治上、心態上、意識形態上的重大改變，勸你不要沾手A股了，因為這是另個白貓黑貓，只要捉到老鼠便是好貓(利潤)的另個演繹。

 

　　2023年3月5日，2023年政府工作報告，《完善中國特色國有企業現代公司治理》說得最坦白不過，國企要打世界波--現代公司治理。

 

　　對於國內有些民企，如華為、中芯國際(00981)、比亞迪(01211)等等，肯定已是打緊世界波。但不少國企，就算如中移動(00941)、聯通(00762)、中電信(00728)等仍未入世界波之流。中國要立足於世界金融業少少地都要有千家，以至五百家民企、國企，可以打入世界波圈。今時唔得，是因為歷屆總理未將金融業要「優」要「大」要打世界波列為工作目標。這不能怪他們，而是他們在任時還有更重要的工作要做，但今屆總理的工作重點應變了，變做重視金融業和協助公司做優做大。

 

　　一直以來，國企是掌控不少優質資源，但由於社會主義的體制，使國企管理層，不能，也不敢(在未有改策指示前)去參與打世界波。表二是新一輪國企改革的指引，但大家看，國企的管治層看仍是找不到具體怎做，於是又提出了「一利五率」下，「一增一穩回提升」的怎去做（表三），這個表昨文也提出過。但重要的是甚麼叫淨資產收益率(ROE)，解釋，筆者也給了(見「股東權益報酬率」)。

 

 

 

　　國企要考核ROE，是一直以來的國企改革都沒有的，向國企提出要考核ROE，是要讓國企要盡量將資金運用起來，這可以是：

 

　　1. 多派息，減少了閒置資金，資產便少了，ROE回報就高了；
　
　　2. 回購股份，亦是減少了閒置資金，資產亦少了，ROE回報亦高了；
　
　　3. 收購，即是要加大研發、併購，減少閒置資金。

 

　　這三個基本項，都是有益股民，有利社會投資。這些所謂的中特股，其實跟西方資本主義下的操作都是一樣的。為甚麼美國公司所為就不被叫為美特股，而偏中國公司去做，派高息，回購公司股份，收購合併，要看緊提升公司的ROE，就被譏為中特股？

 

　　假如中國企業都搞好ROE，控制好債務水平在65%之下，中國股票是否唔打得世界波都值得投資者揸入？

 

　　中國企業要提升其ROE，是說易難行，因為一直以來，中國企業都沒有資本企業的賺錢血性。馬克思在《資本論》中說：

 

　　「一旦有了適當的利潤，資本就會膽大起來，當利潤達到10%的時候，他們將蠢蠢欲動；當利潤達到50%的時候，他們將鋌而走險；當利潤達到100%的時候，他們敢於踐踏人間的一切法律；當利潤達到300%的時候，他們敢於犯任何罪行、甚至冒絞首之險。」

 

吸納龍湖碧桂園

 

　　西方的企業有這個血性，中國企業無這血性，因為賺了都是國家的。個別中國民企有這血性，十分可惜的是個別國企官員貪污就充滿了這個不怕殺頭的血性。

 

　　好了，為甚麼是二萬億？哈哈哈，陰謀論。97回歸後朱鎔基來港，跟一眾在港的中資老總在華潤開會，要求一眾在港中資，將在港的小金庫全調回北京。今時要求國企將海外資金調回買在港的中資ETF，也會否是這個班資之舉？當中央講有二萬億時，你就不要當中央之前未有調查過眾國企的海外家底。總之各企業要班資多少，時限為何，都應有任務，是也不是我靠估咋！

 

　　恒大(03333)事件落幕了，我打算今日買啲龍湖集團(00960)、碧桂園(02007)。明天（31日）續。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#中特估 #財金大勢

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk