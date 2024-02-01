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01/02/2024

財務自由夢一場

#財務自由 #理財智慧
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　　升市會令投資者覺得，自己距「財務自由」的狀態漸近；相反，跌市就令好友荷包受傷，更覺財務自由這「理想境界」遙不可及。這裏涉及投資者兩個錯誤心態：一、投資者追求財務自由，根本就可能不切實際，以及二、信心太容易受投資結果影響。

 

　　既要探討投資「心」態，心病還須心藥醫，先講個不少人曾聽過的「心」靈雞湯故事：

 

　　有個富人每天都愛到一處偏僻的海邊釣魚，而且總有個住在附近的釣友和他一起，但釣友每天只釣一條魚就會回家去。

 

　　一天，富人忍不住問釣友：「你為甚麼不多釣幾條？海裏的魚多的是呢！」釣友好奇：「為甚麼要多釣幾條魚呢？我每天吃一條就夠了。」富人解釋：「你可把有剩的魚在市場放售賺錢。」釣友問：「為甚麼我要賺錢？」富人不厭其煩，解釋：「賺了錢後，你便可買個魚網，捕更多魚。」

 

財務自由是偽命題？

 

　　釣友問：「然後？」富人沒好氣，仍答說：「你就有更多魚拿去市場賣，然後你就可買條漁船，那就有更多漁獲，到時還可額外聘人替你捕魚呢！」釣友再問：「然後呢？」富人意氣風發，說：「然後你就會成為富翁，和我一樣休閒地釣魚了。」釣友答：「現在我不也是和你一起釣著魚嗎？」富人無言以對，然後釣友再沒有「然後」，拿著魚，輕鬆地離開了。

 

　　對於以上一碗「心靈雞湯」，固然可以有許多滋潤心靈的詮釋，但故事中很可能已達致財務自由的富人，他對釣友關於「理想生活」路線圖的解說，相信許多投資者、企業家都會認同。可是，如果「財務自由」由始至終根本就是個偽命題呢？

 

　　「投資，所為何事？」不扮清高，當然是賺錢。那麼，然後呢？「財務自由」概念是在2012年，由筆名「財經武士」(Financial Samurai)的理財博客多根(Sam Dogen)提倡的。財務自由(Financial Freedom)其實源自以「財務獨立，提早退休」(Financial Independent Retire Early FIRE)為目標的概念，自2010年起，這股理財思潮一直流行至今。

 

　　由於「發達」予人「發夢」、不務實的感覺，因此，有人就強調，財務自由並不等於發達，而是指一個人擁有足夠資產和被動收入，即使在沒有工作收入的情況下，仍可過活，同時維持生活水平的一個理想境界。

 

　　不過，對不起，這個夢想可能已幻滅。當日以34歲「當打」之齡，英年早「退」的多根，在逾10年之後，今時已決定重返職場；當年他聲稱每年有近千萬美元的被動收入，至今似乎也早被通脹、醫療及子女教育的費用，以及近年疫情7%的投資虧損耗掉。

 

工作「樂悠90後」

 

　　今時普遍人的壽命延長了，多根也「覺今是而昨非」，由FIRE轉為DIRE(Delay Inherit Retire Expire)：延遲(退休)、傳承(財富或知識經驗)、(真正)退休、離世；重點在延遲(退休)，即是活到老，「做」到老，哪怕年已「樂悠90(歲)後」。

 

　　就像Zoom重新要求員工必須回實體辦公室上班般諷刺，連FIRE的「教主」多根也須重返職場。過去的理財概念，例如「4%法則」，可能已不適用於人口日趨老化的社會；在面對通脹、政經危機等不確定性，提早退休似乎更不切實際。因此，只要仍有人願意聘用、身心狀態許可，繼續踏實工作，理性投資，才是王道。

 

　　跌市，固然有損荷包，但縱傷荷包，投資不似預期，投資者也不宜過於傷春悲秋哭股喪。

 

不以升喜　不以跌悲

 

　　古人說：「不以物喜，不以己悲」，放諸投資，是為：不以市升賺錢而喜，忘了止賺沽貨；不以市跌輸錢，判斷錯誤而悲，而錯失了止蝕及買貨的時機。恒指昨跌穿15600點，年輕男女時歎「分手總要在雨天」，但投資者需要有信心，希望，仍在明天。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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