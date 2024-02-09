早前市傳「阿爺會以2萬億救市」，筆者留意到網上有個KOL評估「救市」的效用及其影響，並推介了領展(00823)和電能(00006)，以及迪士尼(DIS)。其實，投資有4個歷久常新的原則尚須留意，「埋年」就此一談。

先講「A股彈不彈」的問題。那名年輕的KOL說，中央並未對「2萬億救市」的傳聞表態；即使央企、國企等沽海外資產，班資回朝，「外水內流」買A股，也未必可以救市。

那KOL以2015年7月國家隊入市為例，指當年未能發揮作用，還戲稱上證綜合指數3000點的關口，9年來可望而不可破，成了「永遠的3000點」。他還指出，這種「塘水滾塘魚」的做法，長遠對A股，乃至港股都無大作用，所以他認為，要外資重拾對中港市場的信心；否則，港股便會「上證化」，「如果沒有外資，便救不了市」云云。

筆者對此另有看法：

(1)2015年救市(上證)，如以3000點為水平，其實國家隊至2016年初，已發揮了作用（圖一），其後市況發展仍要由市場決定。正如醫生醫好了病人，也不能永保病人不再頭暈身㷫一樣；

(2)今時打的是金融戰，美國要挫敗中國經濟，怎不會從金融，例如股市入手？詳見周三(7日)「埋年」文（圖二）。可笑的是，自稱專研政治及政策投資的KOL，至今竟還奢望外資(美、歐資金)會對中港股市「重拾信心」？

業務易理解 盈利有保障？

視頻中，那KOL自言，推介領展（圖三）和電能（圖四）這類「阿伯股」是「保守」了，而推介它們有兩個原因：一、業務簡單，容易理解；二、股息高。他分析，領展的收租及停車場的收益佔整體70%，而且旗下商場續租及收租情況理想。不過，領展內地業務的前景，例如租金下調，加上辦公室空置率高，都會影響盈利。

因此，他更看好電能，以其業務除中、港之外，還分散於英、澳等外國市場，而且比領展負債低(僅8%)。

在此提醒投資者須留意：

1. 企業有沒有盈利，與其業務簡單或複雜程度沒有必然關係。巴菲特有「不熟不買」的忠告，但投資者如對一些較「複雜」的新經濟股有認識，為何不買？

2. 業務增長的空間。以領展為例，投資者會認為它的租務收益，包括擴展旗下商場、街市業務的「天花板」還有多高？比起一些「複雜」的AI概念股，例如許多美股投資者都看好的英偉達(NVDA)業務前景，大家認為「天花板」哪家會較高？

3. 政治風險。以電能為例，業務遍及世界各地固然可分散風險，但若從另一角度看，「半球化」趨勢反而或會影響盈利。至於股息高，領展和電能也不見得派息特高。順手拈來中移動(00941)對照一下：中移動預期周息率有7.34厘，反觀領展和電能卻分別只有6.62厘及6.12厘，最多高逾1厘，好息者宜仔細比較。再者，中移動業務的天花板也應較領展和電能高吧？

過去可成功 日後未必會

此外，KOL還有「彩蛋」推介：迪士尼（DIS，圖五），並指迪士尼「成也Bob，敗也Bob」，但兩位迪士尼的CEO不是同一人，前者是艾格(Robert A. 'Bob' Iger)，而後者則是查佩克(Bob Chapek)，並認為艾格的回歸將為迪士尼日後的業績，重新帶來希望。

這令筆者想起歷史悠久的粵菜「紙包雞」。紙包雞已有逾2000年的歷史，約百年前開始重新煥發，並贏得「食在嶺南，不能不嘗紙包雞」的美譽。不過，面對美、台、韓式的連鎖店炸雞，乃至美式漢堡包店的炸雞，「紙包雞」今時還可稱霸神州或嶺南嗎？存疑。

4. 過去任何人、事、物的成功，並不代表日後同樣會成功。以迪士尼的CEO為例，艾格過往主要來自電影的佳績只是一個較好的參考指標而已，而且管理層的執行力也非常重要。我對艾格沒有研究，但中芯(00981)、華為等企業管理層的執行力，便十分靠譜。

特此強調，筆者對投資者買領展、電能及迪士尼並無異議，只希望投資者謹記，今時世事常變，過往佳績不一定可為將來業績作保證。

（「埋年」系列．四之四）

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

