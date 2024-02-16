今年2月6日，A股有大波動，A股在早上大跌後，阿爺跟著入市，瞬間將A股托住，當日阿爺買乜來托市？

是ETF，為甚麼是ETF？

昨（15日）文《A股劫》指出A股在2月初之急跌是因為兩年前發行的以A500 ETF為標的，合約期為兩年的「雪球」產品在今年初集中到期，一到期發行者會盡地一煲，使「雪球」合約跌跌跌，跌低於發行價20%，好迫使「雪球」合約的韭菜接蝕本貨。

國內的知情人士謂，「雪球」合約的爆煲臨界點是上證的2900左右，一旦跌破會觸發山洪式暴跌。故2月6日，A股便一瀉至2660區，到阿爺入市才止跌。

2月6日阿爺買了乜來為A股止瀉？見圖一。我們是不知阿爺確實買了乜，用了幾多錢的，因為2月6日亦會有惡意沽空者，見阿爺入市便急急冚倉。情形一如1998年，港府入市挾淡倉，索羅斯等270隻淡鱷，一見港府陣勢唔講得笑，就競相急冚倉，由淡友轉做好友，與港府一齊競買貨。只要一旦觸發了這個冚淡倉潮，港府便可以收手，任由淡鱷自己互噬，直到唔死都傷而逃。

阿爺買ETF托市

為甚麼阿爺要買入圖一的10隻ETF？

1. 這是阿爺匯金一直以來的御用券商戶口內的產品，用御用戶口，就可以買賣保密。

2. 是ETF，ETF50、ETF300、ETF500、ETF1000。2月6日有2700多隻股下跌，匯金要逐隻去托嗎？不買ETF怎成？「雪球」合約是以A500 ETF為標的，N隻A1000 ETF去保駕，才可以守好山海關，打殘惡意沽空者。

3. 再看一眾A指數今年以來的表現（圖二），就知托A1000和A500的ETF，就是如東風21，精準快速，會炸出個甚麼樣的成績，下周會揭曉。

揭曉甚麼？

要看下周上證能否回企2900上，一如上文所言，國內人謂近日的「雪球」合約爆倉位在2900，故只要阿爺保住了上證的2900，就可以保住了買「雪球」合約的肥韭菜。是也不是，等著瞧。

要保住2900是否一定要用錢？不一定。周一（19日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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