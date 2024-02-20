今天(20日)這文會打破一些人的飯碗，但又可以保護不少小股民的荷包，所以此文值得金融監管者考慮。

1987年美股大跌，因乜？是因為沽空推倒了好友的爆煲線，形成競相出貨的倒骨牌效應。

1989年日本受西方資本暗手沽空，才使日經指數由三萬八跌至萬八，日經濟才致失落三十年。

1996至1998年，索羅斯等淡鱷在星、馬、泰、印尼大肆沽空，使這些新興市場幾十年財富，毀於一旦。只是來到香港，被阿爺聯手港府，破其沽空，才不得逞。

2008年雷曼爆破，亦是因沽空，沽穿了雷曼不少產品的爆煲位，而形成踐踏出貨。

2024年A股亦是受到雪球合約的沽空，大股東和基金的借貨沽空才致2月6日，A股上證一瀉至2660區，阿爺出手才止瀉回升。

為甚麼有多次的新興市場大跌、大劫，原因是被歐美的投資理論所累，容許沽空。

歐美投資理論支持沽空、買空是謂透過沽空買空的波動中，讓市場對投資產品作出價格發現，發現了，價格就穩定了。



黐鬼線，這個穩定可以穩定幾多天、幾多小時，以致幾多秒？市場價格如沒有了沽空買空友的活動，就反之會穩定多。

跟貼市的朋友會知悉，每日收市，沽空者如不想持貨過夜，就會在最後的交易時段平倉，買空者亦然。所以每日收市前的交易，時見波動。如沒有了這批沽空買者的活動，市場就會平穩多。

以下講兩個案例讓大家參考。

日本經濟失落三十年，其中一個原因是，美國有位空軍機師叫Wily(不記得名了，好似係咁，他後來也來港做了期貨主席)。二戰時，他沒有機會去日本本土投彈，但在1979年時，就對日本投了個金融核彈，把日本炸開花。

70年代末，Wily去日本，尋求成立個日經期貨，但日本仔唔睬佢，他便轉去新加坡成立了日經期貨，跟著一眾美資大行在日本唱好日股。其中一個故事是日本新幹線會使沿線的地皮漲價起來，日本房產漲價，可漲到有幾離譜，這些美資大行話，漲到天價高，故就算用三代人才可供得完的樓價也合理。日股亦因之而漲。其間，美資行又鼓勵日本人去買新加坡的日經期貨，因為期貨有槓桿，賺錢快，而日本本土無期貨可買。在日房產價升，日股升，新加坡日經期貨又升的疊加推動下，日經便升至三萬八的泡沫價。要明白，日本投資者看日股升，自然也買新加坡的日經期貨會升，日本投資者是買入方(認購證)，美資自然是賣出方(認沽證)，結果可想而知。

美資又找藉口發報告謂日地產過貴了，新加坡日經期貨一冧(好簡單啫，美資明沽便是)於是日本本土股市在新加坡日經期貨的崩盤下，由神壇跌落地獄。美資慌你唔死，仲將美資證券行遷離日本，撤出來印證你日本玩完。

講出日股的被「奸」，大家是否對今時有人謂香港玩完，是否蹺唔怕舊，最緊要受？大家又諗諗Wily一人能否成立新加坡的日經期貨，去炸沉日本經濟？Wily應是美國勢力對日本金融戰的一隻棋子。

1993年7月，有美資行(唔記得是否摩根了)又重回香港開檔，美資重臨不少人謂好，但就不問點解他們「催戶」重來，筆者無寫錯，他們是「催命之戶」。當時就有魔笛追魂，這個魔唱邊隻好，邊隻就升。魔笛之有魔力，是因為1993年3月，香港推出期權，當時不少投資者連期權怎計價也不知，就炒個不亦樂乎。有傳當時的四大地產商在這期權項上就輸逾10億，他們自以為我掌握我公司營銷財務，值10元之股去可以炒上15元呀，於是就沽。但美資便吹起魔笛，再配期權，發動韭菜散戶買，不然怎叫魔笛追魂，再買上20元時，這些地產老闆也只好冚其沽倉。

魔戶7月來港後，恒指由七千多點炒上至1994年1月的12785點，跟著便爆煲，於1995年1、2月左右跌回至六千多點。這就是以期貨來發現價值，原來是平地面起，上到天，再撻回落地，價值就是個地平線，但韭菜財富卻被魔頭掠去。

這麼多年，除了港府打敗過淡鱷之外，普京也是打淡鱷高手，港府打鱷靠抽高拆息，普京打鱷是靠拉閘。

俄羅斯為求融入西方社會，開放了其外匯和金融市場，但開放一段時間，俄盧布被狂沽，俄羅斯加極息也托不住盧布的跌勢。當時活躍於俄羅斯金融市場的有美國的長期資本對沖基金，這是由三位在期權研發上獲諾貝爾經濟學獎得主所主理的，期權大師主理，俄羅斯瓜得啦！結果？

普京是鐵人，你話佢獨裁嘛，他就「毒」給你看，他把整個俄羅斯金融市場停市，外匯無得交收，股票無得交易，一棍把長期資本對沖基金打殘。因為所有衍生產品都有時間性(時間值)，停市了，即是時間值會消耗去投資(機)的窗口，這亦即是變相禁止沽空。

監管機構應不許沽空

普京或其團隊看準了期權/衍生工具有這個時間值的損耗而停市。長期資本對沖基金爆煲，並牽連到整個美國金融系統有崩潰危機，因為不少歐美資金以為靠這些期權大師可以把俄羅斯金融經濟打垮，然後割肉而食。

日經由三萬八跌至萬八，是由於在新加坡的離岸日經期貨導致，這是越洲飛彈，不過日本並沒有金融上的愛國者導彈來防禦，致經濟/股市失落三十年。歐美資金在俄羅斯搶灘登陸，被普京拉閘關門打狗。兩者都告訴我們，歐美金融大鱷是時刻會來掠奪他國錢財，用的武器就是衍生工具。

我們一眾散戶，包括不少有錢戶，對這些衍生工具認識不深便易中計。不要以為讀過幾本金融書就可以跟這些歐美大鱷玩，普通人是鬥不過大白鯊，自保之法是不與鯊共泳。而監管機構應設立防鯊網以保障普羅投資者，而這個防鯊網是：

．不許大股東借貨沽空；



．不許基金謂賺利息而借貨予人沽；



．甚至不許沽空。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)