周一（19日），深交所和上交所分別對寧波靈均投資管理合夥企業，分別發出公開譴責和限制其交易三天。是甚麼促使滬深交易所同時採此行動？

先了解事件經過：

2月19日，深交所在交易監控中發現，9:30:00至9:30:42，寧波靈均投資管理合夥企業(有限合夥)名下多個證券帳戶通過計算機程序自動生成交易指令、短時間內集中大量下單，賣出深市股票合計13.72億元（人民幣．下同），期間深證成指快速下挫，影響了正常交易秩序，構成了《深圳證券交易所交易規則》第6.2條第六項規定的異常交易行為。深交所決定，從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均名下相關證券帳戶采取限制交易措施，限制其在上述期間買賣在本所上市交易的所有股票，並啟動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程序。

上交所在交易監控中發現，9:30:00至9:31:00，寧波靈均管理的多個產品大量賣出滬市股票合計11.95億元，期間上證指數短時快速下挫。經查明，寧波靈均上述交易違反了《上海證券交易所交易規則》第7.2條第（六）項其「通過計算機程序自動生成或者下達交易指令進行程序化交易，影響本所系統安全或者正常交易秩序」規定。上交所決定，從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均管理的相關產品連續實施暫停投資者帳戶交易的監管措施，即暫停相關產品帳戶在上述期間在上交所上市交易的所有股票交易，同時啟動對寧波靈均予以公開譴責的紀律處分程序。

寧波靈均投資之後發表了公告（圖），公告承認在2月19日開盤一分鐘買賣交易量大，但沒有明言「量」有多大。在深交所內，在42秒內，沽出13.72億之價值的股票，在上交所內，在1分鐘內沽出11.95億元價值的股票。

一分鐘內有25.67億元的沽貨，個市一定跌。尤其是在開市時，不少在開市前訂出的止損盤會被擊穿，帶動骨牌倒下效應，亦會帶動普羅投資者跟沽。這些沽空者是否真想沽冧個市？不一定。

這些大盤沽空者，掌握著操控買賣權，他們可以左手沽，右手買回，這便等於在高位放了貨，在低價吸回，此中便賺了。所以靈均的公告中亦表明他們當日是淨買入了1.87億元的貨，此即可以是以龐大沽盤，攪渾了交易場中的水，水渾濁了，就可摸魚。靈均一開市大沽了25.67億元股，收市時則是淨買入了1.87億元的股，他們這1.87億元的股，應是買平了。撇開沽出時的高沽低買回所賺不說，這個1.87億元的買入亦應是有賺的，這就是量化交易的獲利原因，但普羅投資者呢？

滬深兩個交易所亦是知悉過度的量化交易是會割了普羅股民的韭菜。

2023年9月1日，滬深交易所發布了《關於股票程序化交易報告工作有關事項的通知》和《關於加強程序化交易管理有關事項的通知》，建立起針對量化交易的專門報告制度和相應監管安排，於2023年10月9日正式實施。

滬深交易所表示，在市場參與各方的共同努力下，目前上述制度已平穩落地，存量投資者已按要求如期完成報告工作，增量投資者落實「先報告、後交易」的規定，各方報告的質量總體符合要求，為進一步加強和改進量化交易監管打下了基礎。滬深交易所將結合報告信息，持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析，動態評估完善報告制度。

近年來，隨著新型信息技術廣泛運用，量化交易已成為重要的交易方式。量化交易有助於為市場提供流動性，促進價格發現。但量化交易特別是高頻交易相對中小投資者存在明顯的技術、信息和速度優勢，一些時點也存在策略趨同、交易共振等問題，加大市場波動。從國際經驗看，境外市場普遍對量化交易特別是高頻交易實施更為嚴格的監管，以防範對市場秩序造成負面影響。

2023年9月已制定了法規，但仍阻止不了2024年2月19日靈均基金的犯規行為，滬深交易所要認真檢討怎去執行好這個於2023年所定下的法規。

這類量化交易在A股有，在港也有，投資者要免被魚肉，就要帶眼識勢。

監管量化交易，保護小投資者

(1)這類量化交易最易在開市時出現，因為市場未確立當日的走向，當大家都眼望望時，有人突然作決堤式沽貨，是可以打亂一些人的部署。應對之法是不宜隔夜設置止損盤，免被惡意沽空者有機可乘。

(2)如有貨，一定要緊跟市道，免被惡意沽空者突襲，但如未能緊跟市，無法，也要設定止損盤了。

一般監管機構，是會視這些量化交易為先進交易技巧，不輕易作管制，但他們忽略了這是個絕對不公平的交易平台，量化交易者揸機關槍，小投資者只揸刀仔，易瓜。不過沒有了大量揸刀仔的投資者時，揸機關槍者也一樣會無飯開的。希望今次靈均事件能給中港監管機構，正視這個不對稱的交易情況，好好保護小投資者。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)