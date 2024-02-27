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27/02/2024

跟哪個「巴菲特」好？

#巴郡 #巴菲特 #段永平 #財金大勢 #中國巴菲特
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　　英偉達(NVDA)近日成為美股明星，但又不見得巴菲特有買它。而剛公布年度報告的巴郡(BRK)仍錄得好業績，原因？

 

　　龍年買乜好？許多投資者都會看「股神」，甚至是「中國股神」的手影找答案。不過，巴菲特去年底開始減持蘋果公司(AAPL)，但有「中國巴菲特」之稱的段永平卻說，不會跟巴老沽。是沽是揸，跟邊個好？

 

　　投資者仍應跟巴菲特。因為連段永平也說，巴菲特減持的公司往往會繼續減持，但他樂意看到巴菲特沽更多蘋果。如果段永平說到做到，他便是蘋果好友，那麼投資者又要再問：跟邊個好？

 

　　段永平被內地投資者譽為「中國巴菲特」，主要是因他的業績非常亮麗，從100多萬（美元．下同）的資本起家，粗略估計，至今他投資的資產已逾100億元，24年間，資本增值1萬倍！例如2000年初，段永平投資網易(09999)(NTES)獲得100倍以上的投資回報；2011年後，重倉蘋果、貴州茅台(滬:600519)等公司，都獲得10倍以上的回報。

 

　　段永平認為，投資股票略優於長期國債，例如8%的回報便好，若有12%的複合增長便很不錯了。當然，連巴菲特這個美國老外也可被封「神」，中國投資界怎可落後於美？於是，自「封神」後的段永平，其投資舉措更加備受矚目。

 

兩位股神有答案

 

　　不過，上季度段永平買入西方石油(OXY)，增持阿里(BABA)、莫德納(MRNA)、美國銀行(BAC)，卻減持了蘋果、巴郡(BRK)、迪士尼(DIS)和歡聚時代(YY)，以及清倉了拼多多(PDD)等實際行動，近日終於曝光。最重要的是，原來他已跟巴菲特一樣：沽蘋果。

 

段永平與巴菲特（圖片來源：雪球）

 

　　「身體很誠實」的段永平沽蘋果這資訊固然可供投資者參考，若撇開沽蘋果、迪士尼、拼多多等不談，只要把他的美股持倉（表一）與巴菲特去年第四季披露的持倉對照（表二）一下，相信已可為美股投資者「龍年買乜好？」一問，提供答案。

 

 

 

蘋果沽得有道理

 

　　投資者如硬要二揀一，筆者仍認為投資者應跟巴菲特。以沽蘋果為例，段永平很可能也是跟巴菲特沽。雖然巴菲特沒明言他沽蘋果的原因，但他就是能看到個別公司的發展潛力。今時蘋果已跌下神壇，它將不是華為的對手，而且蘋果也欠電動車的發展，今年銷售下跌，那就不必談甚麼盈利了。

 

　　新經濟或創科產業發展的大趨勢是流動電話與電動車的結合，在可見的未來，手機就是電話、電腦，更是每個人的「流動辦公室」（每個人必備的作業設備）；在電動車的應用上，手機便是自動導航及自動駕駛的系統。雖然蘋果今時仍佔巴菲特持倉的一半(50.19%)，但相信他會繼續沽貨，並會不斷買入新寵，正如上季度他增持了雪佛龍(CVX)、西方石油(OXY)及天狼衛星廣播(SIRI)一樣。

 

價值投資法out了？

 

　　眾所周知，巴菲特奉行價值投資法，但在AI主導未來主義的投資年代，價值投資法或已out了。以英偉達(NVDA)為例，它的價值便不可預知：過去業績真的不能代表將來表現，也沒有多大價值。就像六合彩金多寶歷來都有些「熱門」和「盲門」號碼，研究過去的「熱門」對預測今期的中獎號碼會有多大作用？

 

　　今時港股相對低殘，抵買的大有股在，但有幾多投資者會踴躍買入？反觀美股已瀕爆煲邊緣，恐價值也將歸零，卻仍大有捧場客。可見在市場中，投資者要在甚麼時候，鶴立雞群地「獨醒」，還是隨波逐流地「齊癲」，永遠是一門難學的智慧。當鮑威爾和耶倫均指出，美財赤預算終非長久之計(The US is on an unsustainable fiscal path)時，但巴老仍繼續揸貨、增持，便知道正如他最新的警示「現在市場像賭場」--今時仍是「大家鬥傻」的一場賭局。

 

　　想跟「股神」落注？投資者可留意巴郡剛公布的年度報告，以及給股東的信，揸沽追，都悉隨尊便。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

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