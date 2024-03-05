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05/03/2024

兩會等乜

#財金大勢 #兩會
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　　昨天(4日)港股蹭蹭磨磨，話要等兩會，等完兩會又可能話要等政治局會議。有人在等，但第一拖拉(00038)、聯想(00992)及第四範式(06682)也升了上去。為甚麼？

 

　　對國內政經分析，筆者絕對是「盲炳」一個，但仍有點腦，知道要找甚麼來做盲公竹，昨天在券商研報精選找到了一篇文可供大家參考。

 

中信證券：兩會看點

 

　　2024年全國「兩會」將於3月4日、5日在北京開幕。通過梳理近兩周4場重要會議的核心內容與主要觀點，今年兩會可能有如下幾個重點值得關注：

 

　　一是對科技創新的重視程度進一步提升；

 

　　二是促消費的政策或將注重「新老並舉」，擴投資的政策可能更加注重「效率」；

 

　　三是更加重視對外資的吸引和使用；

 

　　四是更加注重營造穩定透明可預期的政策環境。

 

　　預計「兩會」對於宏觀政策的部署不會低於市場預期，GDP增速目標仍將設置在5%左右，但將更多強調人民獲得感和社會預期改善；預計財政赤字率可能仍然按照3%安排，但後續可能繼續發行1萬億(人民幣．下同)左右的新增國債或特別國債；後續或仍將有降息、降準等政策推動社會融資綜合成本穩中有降。

 

　　近兩月4場會議的核心內容與主要觀點如下：

 

　　(1)對科技創新的重視程度進一步提升。

 

　　根據Y=AxF(K，L)，科技創新不僅可以提高全要素生產率A，還可以優化要素之間的組織關係F，在當前人口數量要素和資本要素發力面臨一定制約的背景下，科技是解決當下「穩增長」訴求的必由之路。2023年12月的中央經濟工作會議通稿中提到的九大工作部署中，「以科技創新引領現代化產業體系建設」被放在第一位表述；2月29日的政治局會議上再提加快推動發展「新質生產力」。我們認為，今年兩會可能將扶持科技創新、培育新質生產力放到更為重要的位置。

 

　　(2)著力擴大國內需求，促消費的政策或將注重「新老並舉」，擴投資的政策可能更加注重「效率」。

 

　　促消費領域：一方面要穩定和擴大傳統消費，我們提示重點關注2月23日中財委會議和3月1日國常會上重點提出的「消費品以舊換新」政策(汽車和家電)；另一方面要培育壯大新興消費，創造新的增長點。具體可關注：數字消費、綠色消費、健康消費、智慧家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等領域。擴投資領域：預計今年政府投資會更加注重支持關鍵核心技術攻關、新型基礎設施、節能減排降碳等領域。此外，「大規模設備更新」亦是支援製造業投資的重點政策發力方向。

 

　　(3)更重視對外資的吸引和使用

 

　　2月23日的國常會上研究了更大力度吸引和利用外資的政策舉措，強調要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點，預計政策層面對外資的重視程度會進一步加大。

 

　　(4)更注重營造穩定透明可預期政策環境。

 

　　中共中央政治局2月29日召開會議，首次提出「營造穩定透明可預期的政策環境」這一說法，也是一個新的關注點。

 

　　經濟增長目標方面，結合2024年地方兩會對經濟增速目標的設置情況，今年全國經濟增速目標定為5%是較為合適的，但或將更多強調人民獲得感和社會預期改善。財政政策方面，預計赤字率可能仍然按照3%安排，並同時配合下述政策安排：一是後續可能繼續發行1萬億元左右的新增國債或特別國債；二是新增專項債規模有望接近4萬億元；三是PSL在已經增發5000億元的基礎上可能還有小幅增長。貨幣政策方面，我們預計信貸投放仍然有力，但需著力提升貸款使用效率，後續或仍將有降息降準等政策推動社會融資綜合成本穩中有降。

 

　　2024年國家的政策會是「大規模設備更新」以拉動國內企業的運作。企業活起來就會請工人，可解決失業問題，亦可以提升國內企業的升級換代，以應付美國打壓及外圍環境的競爭。

 

中國重視農業

 

　　以前的從消費層面去拉經濟的方法可能不太重用了，因為電動車已經進入減價戰，車價削價多過之前的補貼，還要補貼甚麼呢？家電方面，上一輪的促消費所買入的雪櫃、冷氣機，還未壞嘛，有補貼也不會將未壞的電器拋棄，換個新的，不是時裝嘛，不用拉出來晒馬！

 

　　中國對農業是一直重視，要把飯碗牢端在自己手，因為數年之後，美國一定會跟中國在糧食上開戰，其中一個就是大豆。年前，中俄已有農業合作協議，中國農業學家也在鹽鹹地種植上大有成就（圖一、圖二）。由現在至5至10年後是中國農業的大發展期，今時要多些拖拉機已是必然，國家仲有補貼。唔買，唔舊換新就笨。所以第一拖拉就跑出來了，昨日A股漲停。

 

 

 

　　美國AI好勁呀！中國高層怎會放棄這方面，一定會出大力去支持中國AI發展。要開發AI，好歹都要部勁啲嘅電腦，學校方面亦要多辦AI課程，也要部好些的電腦。聯想近期推出些高級電腦可供開發AI用，機乘政策勢，所以聯想也跑出來了。

 

　　仲有甚麼股可考慮？在港股暫時找不出來，但在國內就有不少股可考慮。但都是A股吖，暫是蜑家雞見水，無得飲。阿爺、阿爺，快啲開放港人可買A股啦。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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