投資者看到泡沫已遲了

當美股本周一(4日)、二(5日)連跌兩日，有人便醒起，巴郡近日公布持有現金高達1676億美元，創紀錄新高，其實是巴菲特「美股即將爆煲，金融危機逼在眉睫」的警告。美股爆煲就在眼前，是也不是？

對巴菲特早前開始沽蘋果(AAPL)套現，改持現金，市場各有不同解讀，其中一個解釋是：巴老作為價值投資者，很注重風險管理，看到美股已升了許多，市場樂觀情緒充斥，他選擇了持有更多現金，謀定而後動，也十分正常。

透過價值投資法挑「價值股」，一般是要先計算股票的資產淨值(NAV)，然後以一個較優惠的折讓價來買入股票。要計算這公司的價值，便要預測它未來的現金流，折現到今時的現有價值（圖一）。

巴老這類價值投資者還看股票的內在價值，也需要一個相對的安全邊際(Margin of safety)來買股，以管控風險。他們要看到股價遠低於這些數值時，才會判斷為「抵買」而買入。今時美股AI公司談不上甚麼安全邊際，相對較貴，加上這些被視為「增長股」的公司今時現金流也不是很多，要計算它未來的現金流價值，未知數實在太大，所以價值投資者如巴老便不買AI股，例如英偉達(NVDA)，或沽科技股如蘋果，自有其理由。但巴老之前也曾坦言，他因此而錯過了微軟(MSFT)（圖二）和亞馬遜(AMZN)（圖三），而這亦成為了他被進取型的年輕投資者嘲諷其作風已out的原因。

此外，正如昨(6日)文指出，與巴老不買英偉達一樣，他有個考慮因素：利息回報。投資，所為何事？賺錢。如果短期美債回報已逾5%，哪有投資者還甘冒風險去買股？於是有人便認為，巴老持現金，或持短期美債，只是其資產配置策略，並不代表他一定看淡美股。

股海尋寶 做足功課

如果投資者不做價值投資，而是想找「十倍股」或所謂「增長股」的話，便須做足功課：一、研究經濟周期、行業板塊及個股；二、透過技術分析，判斷買入及沽出的時機；三、商業模式、四、競爭力；五、評估它日後有沒有壟斷市場的潛力。

假如所選的公司還有「故事」可講，可讓它憑故事被捧成「明星股」的話，便會吸引更多投資者和資金追捧，股價便可愈升愈有。

要了解一家公司，普通投資者只能看其業績報告，以及管理層對業績的展望及指引，再觀察他們的行為去衡量和估算公司未來的表現。即使業績同比增長亮麗，業績高於市場預期，也不代表股價會升。既然AI股是近期美股首選，筆者試以Lemonade(LMND)（圖四）為例談談。

「牛三」亢奮 冧市先兆

Lemonade是間用AI技術來做大數據分析及網上營銷的公司，業績公布前5天已升了27%，反映出市場預期它的業績會很亮麗，所以偷步買入了，但當管理層的展望續佳，便要看看股價是否已脫離了基本因素的事實。以技術分析，Lemonade的RSI已屬超買(超過70)（圖五），理論上，股價恐要回調。

在普通日子，一間公司即使業績亮麗，股價也未必會升得這麼多，但因美股已進入「牛三」，市場亢奮，就會雞犬皆升。不過，「牛三」往往也是股災先兆，隨時冧市。那便要重新探究一下，巴菲特轉持、續持能源股，如西方石油(OXY)等防守股的用心。

巴老甚至直白地說，投資者要想像的場景是：要避免金融災難發生，也要協助市場救火，而不會在有意或無意之間，點燃燎原之火。「我無意吹起更大泡沫，但當你看到泡沫的那天，便會發現我才是對的。」正是裝睡的人永遠叫不醒，巴老的話還要多作解讀？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)