炒美股，近期英偉達(NVDA)表現是焦點。英偉達上周五(8日)由曾升5%，至收市倒跌5.55%，單日轉向不尋常（圖一）。「木頭姐」伍德(Cathie Wood)向投資者示警，恐英偉達會成為科網爆煲年代思科(CSCO)的翻版，大摩卻說不會。Beware or Buy，信邊個好？

自去年初，AI、芯片股急速增長，而英偉達佔約8成高端AI芯片市場，令它超越特斯拉(TSLA，圖二)，成為美股買賣最活躍的股票。自今年初以來，隨著市場AI概念熱爆，英偉達股價飆升了逾八成，其爆炸性增長，單今年就使市值增加了1萬億元(美元．下同)（圖三）。

不過，就在英偉達市值超越沙特阿美，並迅速趨近蘋果(AAPL)市值（圖四），而追捧AI科技股也成為了市場共識之際，科技基金上周資金流出創新高的消息卻甚囂塵上。

事實上，上周五除英偉達外，有多隻半導體股均報跌，包括：邁威爾(MRVL，跌11.36%，圖五)、博通(AVGO，跌6.99%)、Arm(ARM，跌6.65%)、美國超微(AMD，跌1.89%)、台積電(TSM，跌1.9%)、超微電腦(SMCI，跌1.7%)等，而板塊指數ETF也跌逾4%。根據高盛的數據顯示，今次沽售具相當強度，基金出貨之說似非空穴來風。

恐成當年思科翻版

此外，「木頭姐」恐英偉達是當年思科2.0：2000年科網泡沫高峰時，思科曾累升達71倍！但泡沫爆破幾年間，思科暴跌，一直未能返家鄉。加上英偉達的主要客戶，例如雲端服務供應商已積極自主研發AI芯片，對英偉達日後的業績來說，也是個隱憂。

不過，大摩表示，如從今時的科技生態、英偉達的實力及估值來對比，英偉達都不會是當年的思科，並強調AI投資熱潮方興未艾，與當年互聯網泡沫爆破前的情況，難以相提並論。

不管投資者會否認同大摩的觀點，對英偉達上周五的跌勢，市場另有3個解讀：一、因超買，投資者先行獲利；二、GTC因素，以及三、拆細股。

見超買，先獲利。獨立研究公司CFRA Research認為，英偉達跌未必顯示它沒有繼續長升的潛力，但可能卻反映了它「超買」，持股者是時候獲利離場。英偉達兩名董事上周沽出了約值1.8億元的英偉達股票，可為佐證。

GTC因素。全球AI年度大會GTC(GPU Technology Conference)將於下周一至四(18至21日)舉行，是業界探討AI未來發展的年度盛事，其中英偉達創辦人黃仁勳的主題演講就更令市場期待。據瑞穗的說法是，雖然早前市場憧憬，英偉達可能會因今年GTC中所發表的內容而續升，但也有投資者可能會在GTC後獲利離場，導致英偉達上周股價回調。

讓投資者更易買股？

拆細股。由於英偉達近期分別破了800元及900元關口，有些人便認為，它可再次拆細。英偉達上次「一拆四」是在2021年5月，當時股價為600元。Mahoney資產管理公司的總裁兼CEO Mahoney預計，大概在未來一年，英偉達便會拆細，以吸引散戶買入。

筆者看來，拆細股是公司玩財技才會做的事，如果像黃仁勳所言，AI已觸發芯片市場的龐大需求，實不必拆細，但資金紛紛湧入以英偉達為重點的相關ETF卻是事實。

根據LSEG Lipper數據，個別英偉達ETF每日資金淨流入量曾創下高達1.97億元的紀錄。據《路透社》報道，該ETF管理的資產已從年初的2.1375億元增至14.1億元。

希望搭神級順風車

關於買不買英偉達，筆者上周三(6日)已替讀者「求神」，結果是：股神巴菲特至今仍「冚牌」不買，因他不買自己不了解的股票；「女股神」「木頭姐」則在英偉達上月公布去年第四季業績前，也逆市清倉了。

不過，筆者估計，「木頭姐」日後還是會買英偉達的。因AI發展是大趨勢，只要芯片市場仍在，英偉達業績便會好，就如騰訊(00700)之前股價一樣，期間或有上落，長遠終升（圖六）。

一般投資者難喝頭啖湯，只可望有順風車坐，「木頭姐」可能正待英偉達大跌，例如三成才撈貨。說不定，巴菲特日後也會「改變作風」買芯片股、AI股，君不見巴菲特之前也不買蘋果，之後不也就買了？有興趣於英偉達的投資者，到時跟這類神級人馬的手影行動，相信賺一兩餐晏並非難事。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)