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13/03/2024

假到出汁

#財金大勢 #美國經濟 #非農就業報告
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　　上周五(8日)，美國公布今年2月非農就業報告，表面看是就業奇旺，但筆者仍是那一句，假的，但再加多一句，假到出汁。

 

　　美2月新增職位27.5萬個，遠超市場預期。有76家機構，經濟分析師對美2月新增就業職位作預測，75家的預測均低於27.5萬個職位，只得一家Dai-Ichi Life Research Institution估增28.6萬個（圖一）。

 

 

　　估中率是七十六分之一，以統計學言，這個出現率是超於3個標準差（圖二）。如美國的經濟分析機構/師，不是奇差，其預測誤差，應在一個標準差左右。有3個標準差這麼大的誤差，這批預測機構/師應要炒魷。

 

 

　　但從另一角度看，如75家預測機構/師均估「錯」，反要考慮是否就業數據有蠱惑，才導致75家預測機構/師集體錯了。

 

　　這不是亂猜，而是有先例，1月的新增職位話是有35.3萬個，市場立炒美聯儲局不可能於3月減息。但一個月後的上周五，這個增35.3萬個職位，立被削減12.4萬個職位，改為增22.9萬個職位。媽呀！一減是減了三分之一的新增職位呀！

 

　　2月26日筆者有文：《美儲局也謂數據假》（圖三），講的是美儲局認為新申領失業救濟人數少，未必信得過。

 

 

美數據修訂後變差

 

　　在近數月，美國的重要數據，如就業數據、新屋銷售、建屋批令、工業生產、個人消費物價(PCE)，都常見到第一次出數據時，是十分亮麗，給人個感覺是拜登經濟Good Good Good。但之後數據便被下修訂，真箇差、差、差，因為今月的我，要否決上月的我。但之不過，不少人是善忘的，好了傷疤忘了痛，一個月之前的數據都已炒過了，還記來、理來何用？

 

　　不是無用，而是要提防騙子嘛！

 

　　這邊，職位增加勁，但另方面失業率卻升至3.9%，是自2022年2月以來的最高位（圖四）。

 

 

　　職位勁增，反映企業需人手，理論上工時薪金要升才可保住人手流失。但事實上，卻跌低於只增0.1%，是兩年來最低的。橫撇一筆，1月的工時薪，是按月增了0.6%(但之後下修訂至只增0.5%)。但當時這個0.6%的時薪勁增幅，立馬嚇到市場不敢認為美聯儲局會於3月減息，但今時2月的工時薪是只增0.1%，是兩年來，最細的增幅時，市場又可有膽去喊3月減息？

 

　　近數月，美國的職位增長，主要是由兼職工帶動，長工的職位增反見萎減（圖五、六），這個長工職位減少現象是反映美就業市場強勁？美聯儲局似盲了眼。

 

 

 

　　如再細看美國土生居民與非土生居民在職位增長上的對比，更使人對美國就業「強勁」之說成疑（圖七、圖八）。自2018年6月以來，非土生居民搶增了386.8萬份工，而土生居民則減少了1.8萬份工。原因？在拜登上任後，非法移民入美國的人數勁增（圖九）。

 

 

 

 

　　特朗普為阻止非法移民入美，在美國南方邊境，構建圍牆。拜登則對圍牆極不願建，原因可能就是，這些非法移民，日後可成重要選票來源。這批非法移民都是要靠領取福利維生，民主黨興派福利，自然會支持民主黨，而這個部署對民主黨言，是功在千秋的。不過這也為美國的財赤鋪了尾大不掉的路，美國本地人，會甘心去供養這些移民嗎？或遲或早，美國境內的本土居民與移民可以起衝突，屆時會有幾亂？不知，走著瞧。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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