恒指日前重越17000點關口後，繼續整固，昨(13日)收報17082，望蓄勢待上。市場從來都跟紅頂白，認為今時港股表現穩陣，料短期可上試17500，乃至18000點大不乏人。曾幾何時，市場卻普遍看淡，甚至指「港股已死」。今時為何沒有人反思，當港股受地緣政治影響時，市場是否看得過淡了？

每當好友高歌猛進，又或淡友唱淡唱死的時候，投資者便應停一停，想一想：思考一下，投資界的智慧老人、巴菲特的黃金拍檔芒格(1924-2023年)留給全球投資者的金句。

市況好或壞：「不管發生甚麼事情，我們都應該保持積極的心態，繼續前進。」芒格說，無論環境如何，順其自然，盡力而為，才是正確的人生態度。每個人都有屬於自己的機會，如果活得夠久，他總會遇到屬於他的機會。

芒格發現人生想要成功，只要做到兩件事：一是不做愚蠢的事，二是活得久。做到以上兩點，便一定是人生贏家。無論市況好壞，不做蠢事，恐怕投資者已不容易做到，而生命脆弱，一個人能活多久，又有誰能說得準。

別對人性抱太多期待

芒格活到近百歲的高齡才辭世，有人曾問他養生之道，他答其長壽秘訣竟是：別對人性抱有太多期待。人性的確比投資更難以了解和預測，而一個人能活多久，可否得享天年，仍須聽天由命。不過，尋求即時的滿足，雖是人性弱點，如能克服，便有利於投資。

懂延遲滿足：芒格曾形容，偉大的投資往往源自大量的延遲滿足。他說：「如果你有延遲滿足的個性，而且你能培養它，你便已走在通往成功和幸福的路上。如你想要甚麼就必須立刻得到，這會通往毀滅之路。」這是否也可作為在市好時，投資者愛「割韭菜」的一個警示？

「投資是一件長期的事，如果你想長期投資，你就得承受得住股票一半的跌幅而面不改容。」芒格對誤以為手上具前景的股票是「蟹貨」的投資者有以上忠告。

同樣道理，芒格認為企業管理層懂得延遲滿足，就能把公司經營得愈來愈好；人生中一個人懂得延遲滿足，死的時候就會很風光。

機會來臨須敢下重注

要抓住機會：芒格稱，投資的秘訣在於，你能看得出機會，而且當屬於你的機會出現時，你能看懂，別人看不懂。「好的投資機會可遇而不可求，每個人一生中都有屬於自己的那兩、三個好機會，關鍵在於當機會來臨時，你是否有辦法掌握。」芒格說，當投資者好不容易等到大好機會時，便要敢於下重注。

要看得出機會，才可抓住機會。芒格自言，他研究的公司都是他具優勢的領域。如果分析一間公司時，別人比他更有優勢，他就不會參與。他以買一間製藥公司為例，投資者須分析它能研發出甚麼新藥，如果在這方面，其他人懂得的比他多，他便沒有甚麼優勢。

芒格忠告投資者：尋找自己擅長的、具有優勢的公司，不熟不買，才能做好投資。

過度分散投資無好處

貴精不貴多：「如果你夠聰明能精選出3隻股票，而每一隻都足以讓你的家族可持續地傳承，那麼持有這3隻股票便已足夠了。」與投資機會相比，芒格認為分散投資作用不大。

芒格以自己家族的資產配置為例，指出過度分散沒有甚麼好處。雖然許多人主張分散投資，但他則認為，能找到個絕佳的投資機會便已很幸運了。

作最壞打算：眾所周知，芒格以「價值投資」為核心策略。即使有人指價值投資不合時宜，但他認為，無論買甚麼股票，價值投資都是以較低的價格，買入較高價值的資產，所以這種投資方式「永遠不會過時」。

「做投資時，你要心裏有數，知道將來可能出現大災難；其他時候，做個愚蠢的樂觀主義者就行。」最後這金句真可「駛得萬年船」，港股好友收到未？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)