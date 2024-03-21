今年阿爺提出三個發展重點，是為：

1. 設備更新，以舊換新；

2. 新質生產力；

3. 低空經濟。

前兩天談了設備更新，以舊換新和新質生產力，今天談低空經濟。

甚麼是低空經濟？

中信證券有這個解釋：

低空經濟是一種圍繞低空展開的經濟活動的集合，其主要具備三大特徵：

①飛行活動主要在低空空域中開展；

②低空飛行活動是最終產出形式；

③生產裝備主要是各類航空器與作業裝備。

廣義上，低空經濟主要是垂直範圍為真高3000米以下，以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射多領域的綜合性經濟形態，其中，通用航空是低空經濟的主體產業，無人機產業將是未來低空經濟的主導產業。低空經濟既有傳統的內涵，亦有新興的概念，其核心是航空器與各產業的「組合式」經濟形態，如「農林+航空」、「體育+航空」、「電力+航空」、「公安+航空」等。

阿爺對低空經濟是早有研究，並有立法。

2021年，中共中央、國務院印發了《國家綜合立體交通網規劃綱要》，首次將「低空經濟」寫入國家級規劃；2023年12月，中央經濟工作會議正式將「低空經濟」作為我國戰略新興產業進行定調。而在地方上，各地積極搶抓低空經濟產業密集創新和高速發展的戰略機遇期，僅2023年已有約16個省份將低空經濟、通用航空等相關內容寫入政府工作報告，並陸續出台支持政策。

低空空域的逐步開放料將推動通航產業、無人機產業的高速增長，而UAM作為專注於城市區域內或城際中短途運輸的新興出行方式，將成為最為活躍的領域。其中，民用無人機領域，在低空經濟浪潮的帶動下工業無人機展現了前所未有的巨大市場潛力與商業價值，特別是物流領域或在低空經濟發展下迎來新的放量。UAM即城市空中交通中，eVTOL(電動垂直起降)或成為主流方案。相較直升機，eVTOL在安全/噪音/成本等方面具備更大優勢。目前航空裝備巨頭、傳統或新興車企、互聯網科技公司均在該領域加速布局，eVTOL商業化元年已經到來。

低空經濟作為新興的融合經濟形態，產業輻射面極大。根據新華網測算，2023年低空經濟規模超5000億元，2030年有望達到2萬億元。在通航產業上，發展相對落後，2022年通航機隊規模僅為美國的1.52%，相較美國發展空間巨大。在民用無人機中，工業級佔比已超越消費級並在高速增長，根據Frost & Sullivan的預測(轉引自《縱橫股份招股說明書》)，工業無人機市場增速仍將保持高位，其中，物流或將是無人機應用的重點領域，22至24年物流無人機市場CAGR或將達到200%。對於UAM領域，其愈發受到全球市場的關注，特別是eVTOL，綜合Markets and Markets、Global Info Research等機構數據，預計到2030年全球eVTOL市場規模將達200億至300億美元，其中亞太地區複合增速或為最高，中國eVTOL產值預計在2025年有望超過百億，到2030年中國市場份額有望達到25%至30%左右。

低空經濟作為綜合體主要包括低空基礎設施建設、低空航空器製造、低空運營服務、低空飛行保障為主的四大環節。基建是發展低空經濟的基石，包含監管設施等，其中ADS-B系統隨著雷達的發展成為新的航空管理設備。低空航空器的創新主要在無人機和eVTOL，其中eVTOL是一種複雜的系統工程，由整機製造商基本主導，其製造鏈可以分為動力系統、內部結構件、航電和飛控系統、能源系統以及總裝，成本佔比大致為40%、25%、20%、10%、5%。近年來已有數十家企業深耕eVTOL整機領域，既有專攻eVTOL的企業，亦有從傳統或新興車企、國有航空製造企業切入的，而分系統供應商主要是以原有能力向新產業延伸。

低空經濟股可發達

有甚麼股涉及低空經濟可供投資？財聯社列出飛行汽車產業鏈（表），但低空經濟是不光只飛行汽車的，還有很多環節。

為甚麼阿爺要發展低空經濟？一字記之曰：快。

中國經濟改革開放以來，其中一個有成效的經驗是：路到財到。中國古語有：人離鄉賤，物離鄉貴。

今時城鄉經濟差距大，如能將城鄉交流，運輸時間縮短，則人不用離鄉會變成貴，而物可離鄉又可貴了。城鄉經濟差距可拉近，國內叫下沉。要快成點？看圖。低空經濟拉動了鄉村的經濟發展，亦即是為GDP增長提供了動力。

阿爺早訂了內循環、外循環的發展方向，要循環自然要有交通暢其流。

吖！我哋港燦見識少，原來廣州去年已試過飛行汽車飛越珠江！鄧小平講要摸著石頭過河，今時是揸架車飛過河！這個低空經濟可發展至2035年，搵到有關好股，可以賴以退休。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)