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02/04/2024

阿爺QE？

#財金大勢 #人行 #國債 #QE #人民幣
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　　上周四（28日）港股曾漲四百點，因傳阿爺買國債，QE了，所以中港股升，但到尾市，上證回軟，逼近3000點，恒亦見回下，但仍能以升市收。投資者普遍問，阿爺真QE了？

 

　　對這問，筆者答案是：

 

　　阿爺不可能做出如日央行，美聯儲局式的QE。

 

　　但阿爺又真「QE」了？

 

　　筆者並非賣玄虛，吸眼球，如有此認為，請不要再看下去。

 

　　X X X X X X

 

　　X X X X X X

 

　　X X X X X X

 

　　用了三行XXXXXX，就是讓那些不想看下去的人，有時間把眼球轉移，如仍看下去，就得忍受筆者的亂估，因為在執筆之時，上周五（29日）迄下午2時，仍未有任何阿爺QE的消息，故下文是亂估。

 

　　首先要弄明白甚麼是QE。不能講央行買國債就是QE，因為全球央行的職責之一，是買賣自家國債，好為自家金融市場提供流動資金，或叫盤活資產。

 

　　國家發行國債，銀行買入國債作投資，到銀行需要資金，得有個市場，同業的，央行的，供需資金的銀行去沽出國債，取回現金去作銀行的種種用途，這種阿爺(央行)買債，央行是被動地去買入國債，這不可叫QE，因這是全球央行的必然、必需操作。這對央行言，屬於貨幣政策。

 

　　但如果國家經濟很差，息又減到了很低，仍沒有企業家肯借錢去投資，去把差經濟搞好。央行就會主動地大買國債大水漫灌，水浸銀行，逼銀行去找企業家去投，創業，以求刺激經濟向好，這個央行主動向銀行體系灌水就被叫為QE，是個財政政策。

 

　　一個不好的副作用是，創業艱難，製造業發達不易，於是不少所謂的「企家」向銀行借了錢後就去炒賣金融資產，是之為務虛離實，結果是有辦法借到錢的有錢人，愈炒賣便愈富貴，借不到錢的窮人，就無得炒賣，財富增長不了，便致凡QE的美、日國家，貧富差距愈拉大，可以醞釀出社會危機。

 

　　2008年美國雷曼爆破後，中國為盡大國應有的擔當，推出4萬億元(人民幣．下同)的灌水，刺激好國內需求，好向美國買入更多商品(那是2008年不像今時，中國買入美國貨不少)，可是這中央的4萬億元，加上地方舉債舉了18萬億元，結果就留下了個房地產價狂升，地方和房企陷入債務危機，至今未解。亦因此阿爺之後多年來每當經濟似陷困境時，儘管市場常喊，阿爺放水，放水，但阿爺仍拒大水漫灌，這可能是受到了2008年大水漫灌的教訓，要阿爺今時作大水漫灌式的QE，機會極微。

 

　　再加上美日的QE，是在它兩國利率低到極之時，才QE的（圖一、圖二）。美聯儲局曾言不會讓美利率見負利率，但前美聯儲局長伯南克在未為美聯儲局長前，曾籲日本可以負利率，日本也做了，但成效如何？有眼見，是金融業被炒了上來，實業就跟不上，通脹則來了，金融業是否有泡沫？走著瞧。

 

 

 

　　中國利率未如美日這麼低(美國利率不是今時這個已加回息後的水平，而是美國開始QE時的利率水平是近零，見圖一)，仍可以有減息，減銀行儲備金的空間時，就去QE，就需要阿爺先改不會大水漫灌的政策。另方面，按照《中國人民銀行法》，人行目前並不能在一級市場上直買國債，如要，就要先修法。但迄今仍未有公布去改政策和修法呀！所以上周五話阿爺會買國債應是有人老作。

 

為甚麼有人老作？圖利唄。

 

　　上周三(3月27日)，是A股ETF結算日，亦是港股期貨結算日，又加上今時是季結，亦可能某些公司的年結，如此重要時刻是極易有人揸笠操作，所以27日收市前半小時，A股大跌，並跌穿3000水平，一些中港股市的恒常淡友就大大聲話，托乜吖，又物係散咗？的確，市又散咗，但到28日上證及恆指就憑阿爺QE一句傳言回升了（圖三、圖四），於27日跟風的淡友，如走不及，便被正法。

 

 

 

　　今時投資者要問的是：

 

　　1. 28日的回升能否企穩或再上？

 

　　2. 在27日A股收市半小時就能把上證沽穿3000點的，應非等閒之輩，他們應可判斷出，阿爺QE的傳言，未必可信，若是，為甚麼不堅持續沽，反而是棄沽，以至要買回？

 

　　撰文時是上周五(3月29日)下午1點30分，A股未收市，不知下午及周一（1日）的消息和A股走勢，不敢再亂估下去，還是回在下周二（2日），中港股市都有市後再談，但筆者估阿爺是已「QE」了，QE有引號，是因為阿爺用了個迷蹤步，要花些心思去跟這迷蹤步法才成。明天（3日）續。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

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