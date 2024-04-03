耕田灌溉有多種方法，其中一種是漫灌，一種是滴灌。

在南方，水資源充沛，對一些嗜水作物如甘蔗、青瓜，有時是整塊田放水漫灌。但在西北乾旱沙漠區，水資源矜貴，絕不會用漫灌，而是用滴灌。兩種灌溉法對水的投放絕不相同，但同樣可以有豐收。

昨(2日)文提出，阿爺是不會有如美日般的大水漫灌式QE，但阿爺又確實已「QE」了，而且後續還可以不斷「QE」，因為阿爺用的是滴灌式QE。

漫灌QE，與滴灌QE，除了是用水資源有別外，還有甚麼？

大家在家或有種花，天天澆水，但植物竟然可以乾死，何故？原因是看似大水漫灌的淋水，只濕潤了兩三寸的表土，在兩三寸之下，泥仍是乾的。又或者泥濕了，但泥中的空氣也沒有了，植物的根亦因無空氣而不生或淹死了，有水也無用。

最好的灌溉方法是一淋便淋到泥潤，但之後泥乾，泥中再有空氣，植物的根才可以長好，根好，葉便好、果便好。

滴灌的好處，在滴水一點的直徑16吋內，泥土都可被濕潤到。而水，在地心吸力作用下，可以透到很深層，植物的根便向下生長追水，根深葉便茂。杜甫有詩句，「潤物細無聲」，便是指，毛毛雨，小量(但足量)的雨，最利植物生長。嘩啦嘩啦的大雨，不一定利植物生長。

農業灌溉，即是QE，都是在農作物或社會經濟缺水的時候所需要的作為。而灌溉/QE的成效，取決於是用漫灌或滴灌之法。

QE是放水，而放水對象為何？可以是人民。向人民QE是使他們有消費力，多了消費，才可以對消費產品有需求，使工廠有工開，多請工人。工人有糧出，又有消費，從而帶動整個社會經濟。

QE的對象亦可以是企業。企業肯投資，亦帶動了對資本產品的需求，亦同時帶動了就業。工人有糧出，又會帶動消費品市場需求。

歐美國家的當權者，十分重視選票，故QE通常是直接向人民派消費券、派錢，這是漫灌式QE。在疫情期間，不少美國人失業，但拜登政府向這些失業人群派多樣福利，使到失業者所得到的金錢，可以多於他們要工作時的稅後收益，支撐了美國的消費型經濟，但後果是美國財赤爆升。

阿爺沒有爭取選票的顧慮，要QE也是按國情所需。有時是向人民漫灌式QE，但更多的時間是向企業作滴灌式QE。

一個很明顯的向人民漫灌式QE，是在今年2月6日，國內有對沖基金在一秒之內沽出26億(人民幣．下同)股票，用惡意沽空來圖利時，阿爺就出手買股托市，保住上證指數不下穿2900，以免一批矇查查買了衍生產品的投資者受損失。其時阿爺宣布成立了2.3萬億元基金來應付類似的惡意沽空危機，有人譏笑2.3萬億元救得乜。哦，這2.3萬億元是新成立的，主要是借此將國企、央企留在海外的資金找個藉口可以上繳中央。一直以來，阿爺在國內是有五路資金去為必要時的金融危機救急，大家常聽見的匯金、中金買A股就是這些國內勤王基金的操作。這個是漫灌救民的QE，亦是有針對性的滴灌QE。

阿爺用得最多的滴灌QE，是針對性的操作，例如：

●萬科(02202)有債務危機，銀行界即時謂可提供800億元去解困，各位以為這個馳援萬科之舉不就是定向式QE。



●阿爺要企業設備要舊換新，此中所需資金何來？不也就是定向滴灌式QE。



●阿爺謂要發展低空經濟，此中所需資金何來？不也就是定向滴灌式QE。



●這種定向、滴灌式QE，已收到初步成果，中國近月的出口、PMI都不也上升了？沒有這些上年已開始的滴灌式QE，會有這個成績嗎？

中央不斷推滴灌式QE

自去年第三季起，阿爺的定向、滴灌式QE已不斷推出，而且會不斷推出，直到中國經濟起、起、起為止。以下就作個文抄公來進一步反讓阿爺的滴灌式或漫灌式是會絡繹不絕。

發改委等三部門開展「千鄉萬村馭風行動」，建成一批就地就近開發利用的風電項目。

為支持這項行動順利實施，官方將提供項目用地保障、併網消納保障，以及融資、貸款等金融支持。三部門同時強調，建設「千鄉萬村馭風行動」項目要做到「不與糧爭地」、「不違背村民利益」、「不觸碰環保紅線」。

四大部門發文，推動通用航空裝備創新應用。

工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局印發《通用航空裝備創新應用實施方案(2024-2030年)》。

2024年或成為低空經濟發展元年，通用航空、運行保障、低空運營等相關產業鏈將迎來發展機遇。權威機構預測，到2025年，低空經濟對中國國民經濟的綜合貢獻值將達3萬億至5萬億元。同時，低空經濟未來將推動區域經濟由「平面」向「立體」模式轉變，打造區域經濟新增長點。中國民用航空局發布的數據顯示，到2025年，中國低空經濟的市場規模預計將達到1.5萬億元，到2035年更是有望達到3.5萬億元。

阿爺要推行「千鄉萬村馭風行動」，會提供融資、貸款的金融支付，這是定向滴灌式QE。

阿爺要發展低空經濟，未來市場大，企業會樂於投資，這又是另類滴灌QE。不是阿爺出雞，而是企業出雞，阿爺出豉油的QE。

另方面，在今年第二季，阿爺還可能會降低存準率釋放5000多億元資金。亦可能會在第二季推出家電等舊換新，因為阿爺昨日已找了美的、海爾等廠家，討論舊換新方策。

這些滴灌式QE，會有甚麼效果？

●中國經濟可回升；



●A股股價可回升。

講完了，怎做？看閣下了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)