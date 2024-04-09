此文是成於上周六(6日)下午6時前，仍未看美國上周五(5日)的就業數據，因為那是假數據，不如跟大家談談美國就業的真數據。

1. 2024年美國勞工市場會好景嗎？當然不，其實自2023年第三、第四季以來，美國大企業炒人不少，在2024年仍保持這股大炒人勢頭（表）。

2. 炒人這麼多，為甚麼仍然有職位增長？這是因為拜登下的美國勞工部出術。除了在統計上出術外（見「假的就業數據」），這個統計上的「缺陷」卻造成了美國勞工部每月的職位大增長，結果由2022年3月以來，累積虛增了近500萬個職位（圖一）。

3. 在職位增長上也混淆視聽，將臨時工、兼職工也當是個增長職位。要知這些臨時工、兼職工的職位是不一定可持久的，因為生意一不好，可以隨時炒人，形成大失業潮（圖二）。

4. 美國勞工部認為1個工人有2份以至3份兼職是當然之事，因為1個人打3份工，就是有3個職位增長，但這3個職位的工作產出量為何？1個工人1份工，這份工正常可能是8小時。但1個人打3份工，則每份工頂多是4小時工作，合共才有12小時的工作量，這類工也計是優質產出？

1個人打3份工，只反映出老闆用工需求不多。3個老闆，只需3個每天工作4小時(或更短時間的)工人而已！為何如此？下詳。

長工減少兼職增

兼職工多，產生個怪現象。2024年2月，美國有1329萬個長工，而2023年2月，美國是有1332萬個長工（圖三）。此即在過去一整年，美國長工的職位是有減無加。這一年來，增加的職位都是兼職工而已！

上文提到為何臨時工、兼職工可以撐起美國的就業市場？應是因為美國政府有個保障工人就業的WARN法案，全名是Worker Adjustment and Retraining Notification Act Adjustment是炒人的代名詞。

美政府為保障工人就業，要求凡聘上100名員工的公司，在較大幅度炒人前要給工人60天的通知期，或再培訓他們去做其他工種。而工人的定義是，一年內在職6個月或以上，又或每周工作20小時以上者。炒人前要給60天通知，在這60天內工人會怎樣反應？積極工作？免啦！

於是老闆會：

1. 工人就職期不逾6個月；

2. 又或每周工作不逾20小時。

就是因第2. 點，美國的兼職工便多了。每天工作4小時，每周做4天，便每周不逾20小時了。

當然也有公司會安安份份依法例，於是炒人之時，就做個另類工種培訓。轉到工作類型的便留下，不然在培訓後不合新工作的，也要離去，而這就造成了新申領失業救濟人數一時不太增加原因。但這都是個延遲手法，除非之後，這些被炒工人都有新工作，不然仍是要領失業救濟的。到此，還值得為假的就業數據去炒賣嗎？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)